Thanh niên 17 tuổi nhặt được 20 triệu, tìm người trả lại

Ngày 22.12, Công an TP.Quảng Ngãi cho biết, vào tối ngày 19.12, trên đoạn đường từ chợ Nghĩa Phú đến cầu An Phú, thuộc xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi), anh Lưu Công Hiếu (17 tuổi, ở xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi) đã nhặt được một ví tiền, bên trong có giấy tờ tùy thân mang tên Trần Quang Trạng (48 tuổi, ở xã Nghĩa Phú) cùng số tiền là 20 triệu đồng.

Ngay sau khi nhặt được tài sản trên, anh Hiếu đã đến trụ sở Công an xã Nghĩa Phú trình báo, với mong muốn tìm trả lại chủ nhân.

Anh Lưu Công Hiếu bàn giao số tài sản nhặt được cho cán bộ công an CÔNG AN XÃ NGHĨA PHÚ

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nghĩa Phú nhanh chóng tiến hành xác minh. Ngay trong tối cùng ngày, lực lượng công an đã liên lạc được với ông Trạng. Sau đó, ông Trạng đã đến trụ sở Công an xã Nghĩa Phú để nhận lại số tiền cùng giấy tờ tùy thân.

Nhận lại được số tài sản đã đánh rơi, ông Trạng cho biết số tiền trên là tiền công ông được chủ tàu trả khi đi làm biển, dùng để trang trải cho gia đình trước Tết Nguyên đán 2024.

"Nhận lại được số tiền và giấy tờ tùy thân tôi rất vui mừng, cảm động trước hành động đẹp của cháu Hiếu và lực lượng Công an xã Nghĩa Phú đã hỗ trợ tôi sớm nhận lại tài sản đã đánh rơi", ông Trạng chia sẻ.

"Ngay từ khi còn nhỏ, em thường xuyên được giáo dục về những bài học đạo đức, những tấm gương người tốt việc tốt, đức tính trung thực nên ngay sau khi nhặt được số tiền lớn, bản thân em đã mang số tiền đến nơi an toàn, tìm cách trả lại người bị đánh mất", anh Hiếu nói.

Cũng trong ngày 19.12, khi đang đi trên trục đường ĐH10, đoạn thuộc thôn Nhơn Hòa 1, xã Bình Tân Phú, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), anh Đoàn Vinh Quang (29 tuổi, ở xã Bình Tân Phú) nhặt được 1 chiếc túi xách màu đen bên trong có một số giấy tờ, vật dụng cá nhân cùng với số tiền gần 24 triệu đồng. Anh Đoàn Vinh Quang đã đến trụ sở Công an xã Bình Tân Phú giao nộp toàn bộ số tài sản trên.

Anh Đoàn Vinh Quang trả lại tài sản cho người đánh rơi CÔNG AN XÃ BÌNH TÂN PHÚ

Ngay sau đó, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định chủ nhân của chiếc túi xách là bà Nguyễn Thị Chung (51 tuổi, ở xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi). Đồng thời, liên hệ bà Chung đến trụ sở Công an xã Bình Tân Phú để nhận lại toàn bộ số tài sản đã đánh rơi.

Thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhặt được của rơi đã chủ động tìm cách trao gửi lại cho người đánh mất. Đây là những tấm gương đẹp, nhân văn cần được nhân rộng, lan tỏa.