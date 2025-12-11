Thanh Niên Books khởi đầu hành trình lan tỏa tri thức

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026) - cột mốc ra đời của một trong những tờ báo lớn và uy tín hàng đầu VN, sáng 10.12 tại Đường sách TP.HCM, Tủ sách Thanh Niên Books đã chính thức ra mắt bạn đọc, bắt đầu dấn thân vào sứ mệnh phát triển văn hóa đọc, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho cộng đồng.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 (Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư); ông Đào Kim Phú, Phó chánh văn phòng Hội Nhà báo VN; ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Lê Văn Minh, Phó ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; cùng các đại sứ văn hóa đọc TP.HCM: nhà báo Lê Hoàng, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, hoa hậu Lương Thùy Linh, và các đơn vị tài trợ, khách mời.

Phát biểu tại lễ ra mắt Tủ sách Thanh Niên Books, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết: "Thanh Niên Books là thành quả của quá trình đầy tâm huyết từ các chương trình ý nghĩa, các cuộc thi đặc sắc và nhiều hoạt động nổi bật của Báo Thanh Niên; đồng thời qua Thanh Niên Books, hy vọng có thể chung tay nuôi dưỡng khả năng tự học, tự trang bị kiến thức để thích ứng với sự thay đổi; hỗ trợ hệ sinh thái sáng tạo của các tác giả, biên tập, dịch giả, nhà thiết kế, xuất bản và phát hành".

"Nỗ lực để xây dựng và ra mắt Tủ sách Thanh Niên là hoạt động vừa mang tinh thần văn hóa và đầy trách nhiệm của báo trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với việc phát triển văn hóa đọc, mà gần đây là Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt", Tổng biên tập Báo Thanh Niên khẳng định.

Ngay sau bài phát biểu đầy tâm huyết với Tủ sách Thanh Niên Books, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đã cùng các khách mời thực hiện nghi thức đặt 5 tác phẩm mới xuất bản lên kệ, gồm: Sống đẹp - Sự diệu kỳ của lòng nhân ái; Cùng con đi tiếp cuộc đời; Thành phố tôi yêu; Tuyển tập truyện ngắn hay Báo Thanh Niên, Khát vọng Việt Nam. Đây những viên gạch đầu tiên làm nền móng cho Thanh Niên Books khởi đầu cho hành trình xây ngôi tri thức, kết nối, lan tỏa văn hóa đọc đến với cộng đồng.

Như vậy, kể từ ngày 10.12, thị trường sách VN lại có thêm một thương hiệu đầy chất trẻ - Tủ sách Thanh Niên Books. Việc tờ báo Thanh Niên của giới trẻ ra mắt thương hiệu sách nhận được nhiều sự ủng hộ nhiệt thành của độc giả, cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị xuất bản, phát hành.

Tham gia tại buổi giao lưu ra mắt tủ sách có chủ đề Lan tỏa văn hóa đọc trong thời đại số, nhà văn - đại sứ văn hóa đọc TP.HCM Nguyễn Nhật Ánh cho rằng: "Từ thời xưa cha ông chúng ta đã mê đọc, mê sáng tác nên mới có cả kho tàng ca dao tục ngữ, chuyện cổ tích. Là nhà văn, tôi luôn ủng hộ việc mua sách, in sách, phát hành sách, mà giờ lại có thêm Tủ sách Thanh Niên Books nữa thì tuyệt vời lắm, nhất là do một đơn vị đa truyền thông lớn như Báo Thanh Niên thực hiện thì quá tốt. Báo chí chúng ta với vai trò thông tin, tác phẩm dễ bị trôi đi theo dòng thời gian. Giờ mình có tủ sách, chắt lọc lại các bài báo hay, lưu giữ in thành những cuốn sách thì sự lan tỏa ấy càng mạnh hơn, mang đậm tính nhân văn và truyền cảm hứng việc đọc sách đến mọi nhà để mỗi gia đình, người thân, cha mẹ, anh chị đều có thể trở thành những đại sứ văn hóa đọc, làm gương cho con cháu; từ đó hình thành thói quen tốt, xu hướng ham mê đọc sách…".

Lấy ngay câu chuyện của chính bản thân mình, hoa hậu Lương Thùy Linh kể: "Thực ra việc thích đọc hoặc mê sách thường bắt đầu từ một nhu cầu thực tế nào đó. Như bản chất tôi là một cô gái thích mộng mơ, lãng mạn, trong khi thời cấp 3 đọc bài vở quá áp lực nên mỗi khi căng thẳng, tôi lại tìm đến sách. Tôi thoát ra khỏi sự giới hạn của những bức tường bí bách của lớp học để "quẩy" đến những vùng đất hiền hòa, dễ thương, như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chẳng hạn. Nhiều khi ngồi đọc sách, tôi tự tưởng tượng ra, rồi tự cảm nhận mình là một vài nhân vật đẹp trong sách. Thích lắm".

Nhà báo - đại sứ văn hóa đọc TP.HCM Lê Hoàng đánh giá rất cao sự ra đời của tủ sách "mang bản sắc riêng của Thanh Niên". Ông đề nghị Ban biên tập báo ngoài kiểu truyền thống nên có thêm nhiều cách phát hành sách đưa vào các thư viện trường học, tủ sách gia đình, tủ sách khu phố văn hóa…, giúp hình thành thói quen đọc sách cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là những người trẻ.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ thêm: "Trước đây, nếu sách là cánh cửa duy nhất mở ra thế giới, thậm chí có người còn dành hàng giờ đồng hồ để… đọc sách thì hiện nay công nghệ phát triển mở rộng thêm nhiều loại hình giải trí nên khoảng thời gian đọc sách bị ít lại, mà một ngày đêm cũng chỉ 24 tiếng. Tuy nhiên, theo tôi sách có nhiều lợi thế mà các loại hình giải trí khác không thay được, đó là nghệ thuật của ngôn từ mở rộng sự tư duy sáng tạo, đầu óc thêm phong phú, làm đẹp và chữa lành cho tâm hồn con người. Tại sao tôi trở thành được nhà văn ư? Đơn giản vì ngày xưa tôi thích đọc sách. Mỗi khi xem tác phẩm nào thấy hay quá, tôi lại ước ao mình lớn lên viết được vậy. Tôi còn nghĩ, nhà văn chắc phải có cái đầu thật to lắm hoặc tệ nhất cũng phải có 2 cái đầu để chứa chữ. Hồn nhiên lắm. Thử hỏi, không ai làm nghề này và làm nhà báo mà không mê sách, ham đọc sách. Vì vậy, Thanh Niên Books ra đời đáp ứng những nhu cầu đọc có thật này của độc giả, tôi tin rằng tủ sách sẽ thành công".