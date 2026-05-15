Thanh niên cần cảm hứng, niềm tin và lý do để hành động

Chia sẻ tại tọa đàm trong khuôn khổ hội thảo "Công tác chính trị, tư tưởng đi trước mở đường trong kỷ nguyên mới" do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 15.5 tại Hà Nội, các chuyên gia, nhà khoa học đã cùng làm rõ nhiều nội dung quan trọng của Quy định 19.

Quang cảnh hội thảo "Công tác chính trị, tư tưởng đi trước mở đường trong kỷ nguyên mới" tại Hà Nội chiều 15.5 ẢNH: TUẤN MINH

Về các giải pháp thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, từ thực tiễn cách mạng, ông Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nhấn mạnh yếu tố "được lòng dân".

Theo ông, "được lòng dân" là cái gốc của công tác chính trị, tư tưởng. Để trả lời câu hỏi trong bối cảnh hiện nay, bài học này cần được vận dụng thế nào để công tác chính trị, tư tưởng thực sự "đi trước, mở đường", tạo sự đồng thuận xã hội và chuyển hóa thành hành động cụ thể của người dân.

Lấy ví dụ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ở miền Nam có khẩu hiệu: "Xe chưa qua, nhà không tiếc", "còn cái lai quần cũng đánh"..., ông Vũ Trọng Kim chỉ ra đó là tiếng nói của cả phong trào, của lòng dân. Với mục tiêu chính trị độc lập, tự do đã chuyển hóa, biến thành phong trào đồng khởi.

"Quần chúng là người làm nên lịch sử cách mạng, lắng nghe nhân dân để sửa đổi các chính sách phù hợp với ý Đảng, lòng dân", ông Nguyễn Trọng Kim phân tích.

Công tác chính trị, tư tưởng phải "chạm" tới thanh niên, sinh viên

TS Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể Trung ương, nhấn mạnh, Quy định 19 không chỉ để "chống" mà quan trọng hơn là để "xây".

Anh Linh cho rằng, thanh niên không thiếu lý tưởng, sẵn sàng cống hiến và hy sinh. "Nhưng có vẻ như cách triển khai hiện nay còn chưa chạm, chưa cảm đến thanh niên", anh cho biết.

Theo anh Linh, sinh viên không phải không quan tâm tới các quy định, nghị quyết của Đảng. Mỗi ngày các bạn thanh niên có hàng ngàn, hàng vạn nguồn thông tin. Nhưng các bạn đang tìm cảm hứng, niềm tin và lý do để hành động.

TS Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể Trung ương, chia sẻ tại phiên tọa đàm ẢNH: TUẤN MINH

"Xây" hôm nay, theo anh Linh, là "xây sự kết nối", phải biến các quy định giúp sinh viên thấy mình trong đó.

Từ đó, anh Linh đưa ra 3 tầng thông tin. Thứ nhất, cần biến nghị quyết thành những trải nghiệm thực tiễn cuộc sống. Ví dụ, cần phải làm rõ chuyển đổi số giúp sinh viên học tập tốt hơn, cống hiến tốt hơn, cuộc sống tốt hơn.

Kế đó, cần chuyển từ nghe sang kiến tạo quy định. Thanh niên không muốn đứng bên ngoài mà muốn tổ chức xây dựng. Trong phần chia sẻ, anh Linh nói về những chương trình như thanh niên tình nguyện, tình nguyện hè xanh, xung kích bảo vệ Tổ quốc... Đó chính là nơi thanh niên biến lý tưởng thành hành động cụ thể.

Cuối cùng, anh Linh cho rằng, cần cố gắng đưa cảm xúc vào hoạt động chính trị tư tưởng bằng ngôn ngữ thời đại và giới trẻ.

PGS-TS Nguyễn Quốc Bảo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho rằng để công tác giáo dục "4 kiên định" không rơi vào máy móc, giáo điều, thật sự mang lại hiệu quả, phải triển khai nghiêm túc việc giáo dục, trên cơ sở đó có phương pháp vận dụng linh hoạt, sáng tạo.

PGS-TS Nguyễn Quốc Bảo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại hội thảo 15.5 ẢNH: TUẤN MINH

Không chỉ phổ biến, quán triệt mà tất cả các cán bộ phải triển khai một cách nghiêm túc, bằng nhiều cách khác nhau.

Cạnh đó, phải đẩy mạnh hoạt động thông tin, công tác tuyên truyền báo chí. Ví dụ điển hình như việc Báo Thanh Niên tổ chức hội thảo ngày hôm nay, điều này thể hiện tính năng động rất cao của tờ báo.

Thời gian tới, ông Bảo lưu ý, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đi vào các vấn đề trọng tâm, đang nóng, đang diễn ra, đang được dư luận quan tâm.

"Công tác giáo dục không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà quan trọng hơn là gắn với vấn đề thực tiễn ra sao", ông Bảo nhấn mạnh.

Làm tốt hơn nữa công tác "Bình dân học vụ số"

Nhìn nhận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tạo cơ hội cho tất cả các nước, trong đó có Việt Nam, song theo PGS-TS Vũ Văn Phúc, Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, cuộc cách mạng này cũng đặt ra rất nhiều thách thức, nếu không vượt qua được thì sẽ bị tụt hậu, và thực tế là ta đã tụt hậu trên nhiều mặt.

Theo ông Phúc, hiện nay, có nhiều điểm nghẽn trong thực hiện chuyển đổi số, trang bị "vũ khí số" cho hệ thống chính trị, đầu tiên chính là nguồn nhân lực.

PGS-TS Vũ Văn Phúc, Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại hội thảo chiều 15.5 ẢNH: TUẤN MINH

Hiện nay, có người bản lĩnh chính trị rất vững vàng nhưng khả năng sử dụng công nghệ số, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) còn hạn chế. Ngược lại, có những người kỹ năng công nghệ số, AI rất giỏi nhưng chưa thực sự hiểu sâu sắc về lý luận chính trị, lập trường tư tưởng cũng còn dao động và sức đề kháng trước thông tin xấu, độc trên mạng xã hội chưa cao. Đây là điều mà tổ chức Đoàn phải chú ý.

Điểm nghẽn thứ 2 là hệ thống dữ liệu hiện nay còn chưa đầy đủ. Việc xử lý trên nền tảng số rất khó khăn, muốn chuyển đổi số được phải phải có dữ liệu đầy đủ.

Trên nền tảng công nghệ số, phải giải thích cho đoàn viên, thanh niên hiểu rõ "4 kiên định", làm thế nào để kiên định..

Theo ông Phúc, thời gian tới cũng cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác "Bình dân học vụ số", đào tạo bồi dưỡng để ai chưa biết thì nắm vững, tiến tới thông thạo công nghệ số, sử dụng AI.