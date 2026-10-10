Thanh niên Đồng Tháp khánh thành những cây cầu Hy vọng trị giá gần 1,9 tỉ đồng

9.10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phối hợp Quỹ Hy Vọng thuộc Tập đoàn FPT và chính quyền địa phương tổ chức khánh thành 3

, đồng thời khởi công xây dựng thêm 1 cầu tại các xã Hòa Long và Tân Phú Trung.

Khánh thành cầu Hy Vọng 456 (cầu Bà Giảo) tại ấp Tân Quới ẢNH: NGUYỄN THÀNH

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Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026), hướng đến mục tiêu cải thiện hạ tầng giao thông, giúp người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn.

Ba công trình được khánh thành, đưa vào sử dụng gồm: cầu Hy Vọng 471 (cầu Kênh 10 Thước) tại ấp 1, cầu Hy Vọng 472 (cầu Út Chu) tại ấp Long Thành A, cùng thuộc xã Hòa Long; cầu Hy Vọng 456 (cầu Bà Giảo) tại ấp Tân Quới, xã Tân Phú Trung. Cùng ngày, cầu Hy Vọng 473 (cầu Út Hận) tại ấp Long Định, xã Hòa Long được khởi công xây dựng.

Các cầu có chiều dài từ 28 - 36 m, rộng từ 3,5 - 4 m, tải trọng 5 tấn. Tổng kinh phí thực hiện 4 công trình gần 1,9 tỉ đồng.

Các cây cầu được đưa vào sử dụng góp phần giải quyết nhu cầu đi lại của người dân ẢNH: NGUYỄN THÀNH

Buổi lễ có sự tham dự của anh Huỳnh Tấn Thành, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; đại diện Quỹ Hy Vọng, Trường cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ cùng lãnh đạo địa phương, đoàn viên, thanh niên và người dân.

Việc đưa các cây cầu vào sử dụng góp phần giải quyết nhu cầu đi lại của người dân, nhất là trong vận chuyển nông sản, hàng hóa và phục vụ việc học tập của học sinh. Những công trình này còn giúp kết nối các tuyến đường ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, giao thương và sinh hoạt hằng ngày.

Đáng chú ý, nguồn kinh phí xây dựng được huy động từ sự chung tay của đơn vị tài trợ, chính quyền và người dân. Qua đó, các công trình không chỉ mang lại giá trị về hạ tầng mà còn thể hiện sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong giải quyết những nhu cầu thiết thực ở nông thôn.

Theo ban tổ chức, việc khánh thành, khởi công 4 cầu Hy Vọng tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn - Hội trong kết nối nguồn lực xã hội, chăm lo đời sống người dân. Đây cũng là hoạt động thiết thực của thanh niên Đồng Tháp chào mừng Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, lan tỏa tinh thần tình nguyện và trách nhiệm với cộng đồng.