Ai cũng xúc động chứng kiến phép màu thay đổi cuộc đời những học trò nghèo

Tại chương trình trao học bổng Nghị lực mùa thi năm 2026 vào sáng nay (8.10), câu chuyện về nghị lực vươn lên của các em đã khiến cho những ai có mặt đều phải rưng rưng nước mắt. Càng cảm động hơn trước tấm lòng của biết bao bạn đọc, quý doanh nghiệp, nhà trường và các mạnh thường quân đã dang rộng vòng tay, kịp thời đồng hành để chắp cánh ước mơ các em trên giảng đường tri thức.

Anh Lâm Tùng, Ủy viên Ban thường vụ, Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao học bổng Nghị lực mùa thi năm 2026 cho các tân sinh viên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Học bổng Nghị lực mùa thi nằm trong chương trình Tiếp sức mùa thi do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ GD-ĐT, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức.

Tham dự chương trình có anh Lâm Tùng, Ủy viên Ban thường vụ, Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; cùng đại diện các đơn vị đồng hành, trường đại học và doanh nghiệp.

Như một phép màu giữa đời thường

Trong 17 tân sinh viên nhận học bổng Nghị lực mùa thi năm nay, câu chuyện của Võ Ngọc Thảo (Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) đã lấy đi không ít nước mắt của bạn đọc. Tại chương trình trao học bổng, phần chia sẻ của Thảo một lần nữa chạm đến trái tim biết bao người.

"Cảm xúc bây giờ của con vừa rối bời vừa bất ngờ và xen vào đó là cảm giác mừng mà con không biết diễn tả như thế nào nữa", Thảo bắt đầu những chia sẻ bằng sự hạnh phúc khó diễn tả hết bằng lời.

Thảo xúc động kể về những tháng ngày gian khó trước đây của mình ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhớ lại những tháng ngày khổ cực trước đây của mình, Thảo nói trong nghẹn ngào: "Trước khi hoàn cảnh của con chưa được biết đến, cuộc sống của con rất khó khăn, lúc nào con cũng chỉ lủi thủi một mình với những lo toan trong cuộc sống mà không biết nói cùng ai. Những lúc như vậy con đều nhớ đến mẹ, mong mẹ trở về ở bên cạnh để an ủi động viên con, nhưng con biết đó chỉ là những mơ mộng hão huyền thôi, nên con lúc nào cũng cố gắng tự mình đối diện với mọi thứ một mình mà không để ai biết".

Thảo nghẹn lại một lúc rồi giải bày: "Con cứ nghĩ mãi không biết tương lai sau này ra sao, phải làm như thế nào để con có thể tiếp tục đi học đến nơi đến chốn khi mà cuộc sống khó khăn như thế này".

Nhưng rồi phép màu đã xảy đến với em. Thảo nói: "Sau khi được Báo Thanh Niên đăng bài về hoàn cảnh của con, mọi thứ như thể một phép màu đang xảy ra với con. Nhờ bài báo được chia sẻ rộng rãi, con được các cô chú có lòng hảo tâm quan tâm đến và giúp đỡ con rất nhiều; bên ấp, bên xã, rồi rất rất nhiều cô chú gần xa đều tìm đến để hỗ trợ và động viên con cố gắng".

Phép màu đã xảy đến khi Thảo nhận được rất nhiều sự quan tâm. Ngoài suất học bổng Nghị lực mùa thi từ số tiền bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ, Thảo còn nhận được khoản tài trợ học phí 4 năm đại học từ bạn đọc Nguyễn Hiếu Nghĩa và phần quà động viên của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM. Đại diện Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng cho biết sẽ đồng hành cùng Thảo trong suốt những năm em học đại học tại trường ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thảo bày tỏ niềm hạnh phúc khi được mọi người quan tâm và giúp đỡ: "Nhờ bài báo trên Báo Thanh Niên, cuộc sống của con đã thực sự có một bước ngoặt mà con chưa từng dám mơ đến. Từ những ngày bán khoai để sống qua ngày, cùng với nỗi lo phải buông bỏ việc học; một ước mơ xa vời ngày ấy đối với con đã thành hiện thực khi mà con có thể tiếp tục học đại học mà không còn phải trăn trở học phí ở đâu hay phải xoay xở thế nào...".

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Thanh Niên, Thảo cho biết không chỉ có thể đi học tiếp mà còn có thể lo cho bà ngoại, bà nội một cuộc sống đỡ nhọc nhằn hơn.

"Đối với con thực sự đây như là phép màu giữa đời thường đã cứu con khỏi hoàn cảnh của mình để vươn lên. Sau này con sẽ cố gắng học thật tốt, ngày càng trưởng thành hơn để có thể lo cho bà ngoại, bà nội và hơn nữa là trở thành một công dân tốt, một người thành đạt, một người giàu lòng thương như cách mọi người đã quan tâm và giúp đỡ con vậy. Con xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ và động viên con", Thảo chia sẻ đầy xúc động.

Anh Lâm Tùng trao học bổng Nghị lực mùa thi và động viên các tân sinh viên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những câu chuyện mà các em chia sẻ tại chương trình, một lần nữa đã chạm đến trái tim của rất nhiều người ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những câu chuyện chạm đến trái tim của biết bao người

Tại chương trình, ngoài học bổng Nghị lực mùa thi mà Thảo nhận được, bạn đọc Nguyễn Hiếu Nghĩa (ngụ tại H.Củ Chi cũ) đã trao tặng cho Thảo khoản tài trợ để em có thể đóng học phí 4 năm đại học.

Anh Nghĩa là một trong rất nhiều bạn đọc sau khi bài báo về Võ Ngọc Thảo đăng lên đã liên hệ đến Báo Thanh Niên với mong muốn được đồng hành và hỗ trợ cho Thảo.

Tại chương trình, anh Nghĩa cho biết đọc được bài báo viết về hoàn cảnh của Thảo anh đã không thể ngủ được vì xót xa và trăn trở. Ngay sau đó, anh đã tìm mọi cách để liên lạc được với tác giả bài báo mong kết nối và hỗ trợ Thảo.

Anh Nguyễn Hiếu Nghĩa mong Thảo sẽ cố gắng học tập và vững bước trên chặng đường sắp tới ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Từ một người lái xe thuê, anh Nghĩa đã vươn lên, theo đuổi con đường tri thức và trở thành giám đốc của một công ty. Cũng từ chính những ngày tháng khó khăn trước đây để theo đuổi được việc học, đọc hoàn cảnh của Thảo, anh Nghĩa như thấy chính câu chuyện của mình trong đó, và anh mong muốn đồng hành để hành trình đi tìm con chữ của Thảo không phải đứt gánh giữa đường.

Cũng giống như bạn đọc Nguyễn Hiếu Nghĩa và rất nhiều đại biểu có mặt tại chương trình, xem clip về hoàn cảnh của các tân sinh viên nhận học bổng, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn không giấu được sự xúc động. Anh Toàn cho biết như bắt gặp lại hình ảnh của mình cách đây 40 năm.

Kể về hành trình của mình từ đứa trẻ mồ côi cả ba lẫn mẹ khi còn rất nhỏ ở một làng chài nghèo trên mảnh đất miền Trung nắng gió khắc nghiệt, vươn lên trên tất cả những khó khăn để đi đến được ngày hôm nay, anh Nguyễn Ngọc Toàn mong muốn và cũng đặt nhiều niềm tin vào những tân sinh viên nhận học bổng Nghị lực mùa thi sau này sẽ thành công, hoàn toàn có thể trở thành những ông chủ lớn, người lãnh đạo của các tập đoàn đa quốc gia trong thời buổi hội nhập toàn cầu hiện nay.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho rằng đằng sau mỗi suất học bổng hôm nay các em nhận không chỉ là một khoản tiền, mà đó là một lời động viên, là niềm tin, là một lời nhắn rằng: Các em không đơn độc trên con đường đi tới tương lai ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho rằng ngoài nhiệm vụ làm công tác thông tin trên trang báo hằng ngày, điều mà đội ngũ những người làm Báo Thanh Niên tâm huyết là làm điều gì đó để giúp cho các bạn gặp khó khăn, những mảnh đời bất hạnh có thêm cơ hội để vững bước trên con đường mơ ước của mình. Để sau này, các bạn không chỉ lo được cho bản thân, mà còn phụng sự cho xã hội.

Điều nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn rất xúc động trong 9 năm qua của chương trình Nghị lực mùa thi là có rất nhiều em từng ăn mì gói qua ngày để nuôi ước mơ vào giảng đường, sau khi được Báo Thanh Niên đăng tải về hoàn cảnh, các em đã nhận được học bổng hàng tỉ đồng và sau đó chính các em quay lại san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn khác, sẻ chia cùng những học sinh, sinh viên mồ côi vì đại dịch Covid-19 trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên mong rằng sau này, những tân sinh viên được nhận học bổng hôm nay không chỉ lo được cho bản thân, mà còn phụng sự cho xã hội ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tổng biên tập Báo Thanh Niên cho biết trong 9 năm (từ 2018 -2026), chương trình học bổng "Nghị lực mùa thi" đã vận động được gần 21 tỉ đồng để hỗ trợ 256 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, năm 2026 là hơn 2,5 tỉ đồng trao cho 17 em.

"Đằng sau mỗi suất học bổng hôm nay các em nhận không chỉ là một khoản tiền, mà đó là một lời động viên, là niềm tin, là một lời nhắn rằng: Các em không đơn độc trên con đường đi tới tương lai", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhắn gửi.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên mong rằng những tân sinh viên nhận học bổng ngày hôm nay, ngày mai đây dù có như thế nào, các bạn cũng hãy nhớ những người hôm nay đã cưu mang, giúp đỡ mình; nhớ những người động viên chắp cánh cho mình; nhớ những niềm tin mà các nhà hảo tâm và tổ chức Đoàn – Hội cũng như những người làm Báo Thanh Niên đã dành cho các bạn, trao niềm tin ở các bạn. Và niềm tin ấy sẽ theo các bạn suốt những năm tháng giảng đường đại học đến khi ra trường, đi làm. Và cũng chính niềm tin ấy, những tình cảm thân thương ấy sẽ tạo động lực để các bạn sống tốt hơn, có ích hơn cho xã hội và đất nước.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường đại học, quý nhà hảo tâm và bạn đọc đã đồng hành với chương trình trong suốt thời gian qua.

Đại diện Trường ĐH Giao Thông vận tải TP.HCM trao hỗ trợ chi phí học tập và sinh hoạt phí năm học 2026-2027 trị giá 30 triệu đồng cho em Lê Trí Thành. Đồng thời đại diện nhà trường cho biết sẽ đồng hành cùng em trong suốt 4 năm đại học ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Công ty TNHH WESET English Center trao học bổng tiếng Anh toàn khóa trị giá 50 triệu đồng cho mỗi em tân sinh viên nhận học bổng Nghị lực mùa thi và đại diện Tập đoàn Thiên Long trao những phần quà là dụng cụ học tập đầu năm học mới cho các em ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ban tổ chức tri ân các đơn vị đồng hành cùng chương trình ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đây là năm thứ hai đồng hành cùng chương trình Nghị lực mùa thi của Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Tấn Sang, Giám đốc Công ty TNHH WESET English Center, cũng cho biết thực sự xúc động khi được lắng nghe hành trình của các em tân sinh viên.

Theo anh Sang, mỗi em là một câu chuyện khác nhau, có những khó khăn về gia đình, kinh tế và hoàn cảnh tưởng chừng có thể khiến việc học phải dừng lại. Nhưng sau tất cả, các em vẫn lựa chọn tiếp tục học tập, bước vào giảng đường đại học và theo đuổi ước mơ của mình. Với nhiều người, vào đại học có thể là một hành trình bình thường, nhưng với một số em, để có mặt tại giảng đường hôm nay đã là kết quả của rất nhiều nỗ lực, hy sinh và sự kiên trì. Chỉ riêng lựa chọn không từ bỏ việc học ấy đã là một nghị lực rất đáng trân trọng.

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các sinh viên và người nhà tham dự chương trình ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những suất học bổng, tình cảm mà ban tổ chức, quý bạn đọc và các đơn vị đồng hành gửi trao sẽ là hành trang vững chắc cho các em trên chặng đường phía trước ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Chính vì vậy, tôi mong muốn bên cạnh những hỗ trợ thiết thực từ chương trình, các em sẽ có thêm những suất học bổng tiếng Anh từ WESET, để nâng cao năng lực ngoại ngữ, mở rộng cơ hội học tập, việc làm và tăng sức cạnh tranh trong một thị trường lao động đang thay đổi rất nhanh", anh Nguyễn Tấn Sang chia sẻ và nhắn gửi: "Tôi mong những khó khăn hôm nay sẽ không trở thành giới hạn của ngày mai; mong các em luôn giữ được nghị lực, sự tự tin và khát vọng vươn lên. Và tôi cũng mong rằng, khi đã trưởng thành và có đủ điều kiện, các em sẽ tiếp tục trao cơ hội cho những người trẻ khác, như cách hôm nay xã hội đang trao cơ hội cho các em".