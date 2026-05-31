Thanh niên hiện nay không chỉ xây cầu, dựng nhà mà còn làm điều rất ý nghĩa…

Sáng nay (31.5), Thành đoàn TP.HCM tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM;…

Các đại biểu tham quan những "Điểm chạm số" - nơi giới thiệu những ứng dụng công nghệ phục vụ cuộc sống tại Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè năm 2026

Ở đâu người dân cần, ở đó có thanh niên

Từ rất sớm, hơn 5.000 gương mặt trẻ đến từ các đội hình tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Gia sư áo xanh, Tiếp sức mùa thi của TP.HCM háo hức chuẩn bị ra quân để bắt đầu một mùa hè ý nghĩa. Các bạn chính là những lực lượng nòng cốt triển khai hàng loạt công trình, phần việc thiết thực, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sức trẻ vì cộng đồng trong suốt mùa hè năm nay.

Trong không khí sôi nổi của buổi lễ ra quân, anh Ngô Minh Hải, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, khẳng định: "Tình nguyện đối với thanh niên thành phố không chỉ là một phong trào mà đã trở thành truyền thống đẹp, một phương thức, một môi trường rèn luyện đặc biệt của thanh niên thành phố".

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động "Mùa hè số". Chiến dịch "Mùa hè số" do Thành đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp triển khai. Đến nay đã có 479 đội hình "Mùa hè số", với hơn 8.000 thanh niên tình nguyện tham gia

Theo anh Ngô Minh Hải, gần 1 năm trước trong những ngày đầu thực hiện chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tuổi trẻ thành phố đã bước vào một mùa hè đặc biệt - mùa hè số. Đó là sự thích ứng kết nối và đồng hành cùng thành phố trong không gian phát triển mới.

"Trong bối cảnh đó, các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè của thanh niên thành phố không chỉ được duy trì mà còn được mở rộng hơn về cả địa bàn, lực lượng và nguồn lực; tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong định hướng, dẫn dắt thanh niên đem sức trẻ và trí tuệ của mình để nhận lãnh và giải quyết những việc mới, việc khó, việc cấp thiết của thành phố. Đồng thời khẳng định khả năng thích ứng linh hoạt trước những yêu cầu mới", Bí thư Thành đoàn TP.HCM nhấn mạnh và khẳng định: "Tuổi trẻ thành phố đã luôn đặt mình trong những nơi mà người dân cần và lãnh đạo thành phố chỉ đạo".

Rapper Pháo, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy rạng ngời tại lễ ra quân

Các đội hình thanh niên tình nguyện sẵn sàng bắt đầu một mùa hè ý nghĩa

Điểm mới của các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè TP.HCM năm nay là việc tổ chức đội hình thanh nguyên tình nguyện "Mùa hè số". Các đội hình "Mùa hè số" sẽ tập trung đồng hành cùng địa phương hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng số thiết yếu; số hóa số liệu tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số; đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng…

Anh Ngô Minh Hải cho biết với tinh thần "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người", các đội hình thanh niên tình nguyện "Mùa hè số" sẽ góp phần đưa mục tiêu chuyển đổi số đến gần người dân hơn.

Nhắn gửi đến các thanh niên tình nguyện trước giờ xuất quân, anh Ngô Minh Hải chia sẻ: "Làm tình nguyện không phải để phong trào cho đông mà phải làm việc thật, sản phẩm thật, hiệu quả thật để người dân cảm nhận được khí thế và trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố. Các công trình sau chiến dịch phải để lại giá trị cụ thể cho cộng đồng. Mỗi khi các đội hình rời khỏi địa bàn phải để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân".

Tiên phong giải quyết những điểm nghẽn của thành phố

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại lễ ra quân, ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết đây là đợt xuất quân tình nguyện đầu tiên sau dấu mốc chuyển đổi mô hình hành chính. Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng hành động của thanh niên tình nguyện hôm nay chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần tiên phong và sức trẻ sáng tạo của tuổi trẻ; thanh niên thành phố đã, đang sẵn sàng đồng hành cùng các cấp chính quyền thích ứng với yêu cầu mới, chung tay xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, gần dân, hết lòng phục vụ nhân dân.

Anh Nguyễn Minh Triết và ông Nguyễn Mạnh Cường cùng các đại biểu trao quà cho thiếu nhi

Ngày hội "Điểm chạm số" cũng là hoạt động đầu tiên của "Mùa hè số" năm nay

Theo ông Đặng Minh Thông, hơn 30 năm qua, các chiến dịch tình nguyện của tuổi trẻ thành phố đã trở thành biểu tượng đẹp của phong trào thanh niên cả nước. Ở bất kỳ giai đoạn nào, tuổi trẻ TP.HCM luôn thể hiện tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Chính từ những hành trình ấy, nhiều thế hệ thanh niên thành phố đã trưởng thành từ thực tiễn, hun đúc lý tưởng sống đẹp, sống có ích, sống có trách nhiệm với xã hội.

Điều đáng quý nhất là phong trào tình nguyện theo Phó bí thư Thành ủy TP.HCM không chỉ là những công trình, phần việc cụ thể mà chính là tinh thần sẻ chia, ý thức cống hiến, trách nhiệm công dân được lan tỏa trong thế hệ trẻ. "Đó cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng lớp thanh niên thành phố, bản lĩnh, nhân vân, năng động sáng tạo, giàu khát vọng vươn lên", ông Thông khẳng định.

Các đại sứ đồng hành cùng các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè năm nay

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá cao các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè năm nay đã bám sát yêu cầu thực tiễn của thành phố và của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo thiếu nhi, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới…, các đội hình tình nguyện đã từng bước tham gia sâu hơn vào những nhiệm vụ mới như hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tiến, nâng cao kỹ năng số; tiên phong tham gia giải quyết những việc khó, những điểm nghẽn trong quá trình phát triển của thành phố.

"Tôi đặc biệt hoan nghênh với việc triển khai đội hình Mùa hè số rất sát với tinh thần Nghị quyết 09 và định hướng phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới. Thanh niên bây giờ không chỉ là xây cầu, dựng nhà mà còn mở không gian số, nâng cao năng lực số cho người dân, giúp người dân tiếp cận công nghệ, thích ứng với nền hành chính số, kinh tế số và xã hội số", Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh.

Theo Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, thành phố đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới rất nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra không ít thách thức.

"Thành phố cần sức trẻ, trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cống hiến của thanh niên vì sự phát triển chung của thành phố và đất nước. Tôi mong rằng mỗi chiến sĩ tình nguyện hôm nay sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, đến với nhân dân bằng sự chân thành, trách nhiệm, tinh thần phục vụ tận tụy. Trong mỗi công trình, phần việc, mỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng các bạn không chỉ mang đến sức trẻ sự nhiệt huyết mà còn lan tỏa tri thức, tinh thần sáng tạo, văn hóa ứng xử đẹp, tinh thần nhân ái và trách nhiệm công dân của thanh niên TP.HCM", ông Đặng Minh Thông nhắn gửi.

Hừng hực khí thế ngày quân

Với tinh thần ra quân đến đâu có sản phẩm đến đó, việc nào đã xác lập cần phải triển khai ngay, sau lễ ra quân, thanh niên tình nguyện TP.HCM đã bắt tay vào những công trình, phần việc thiết thực trên các địa bàn, như: tổ chức Ngày hội Điểm chạm số năm 2026; triển khai các đội hình Mùa hè số, hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số; thực hiện các phần việc của từng chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè; tổ chức hoạt động khai mạc hè, chăm lo thiếu nhi, trao tặng công trình an sinh hỗ trợ người dân và xây dựng các không gian xanh, tuyến hẻm văn minh…