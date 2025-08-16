Thanh niên hỗ trợ đổi thẻ đảng viên trên toàn quốc

Báo cáo tại hội nghị cho thấy từ ngày 7 - 13.8, cả nước đã duy trì 5.013 đội hình với gần 55.000 tình nguyện viên, hỗ trợ hơn 460.000 lượt người dân thực hiện thủ tục hành chính tại 3.321 xã, phường, thị trấn và 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Thanh niên TP.Hải Phòng hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính ẢNH: C.T.V

Nhiều mô hình sáng tạo được ghi nhận; Lực lượng thanh niên tình nguyện hiện diện tại 248 xã, phường, đặc khu gắn với biên giới, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ công giữa các vùng miền. Nhiều nơi triển khai hỗ trợ tận nhà mô hình "Bình dân học vụ số" hay tập huấn kỹ năng AI cho cán bộ, đoàn viên.

Tại buổi giao ban, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm ngày càng cao của tổ chức Đoàn trong việc hỗ trợ chính quyền địa phương, phản ánh sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ trẻ. Anh Huy đặc biệt đề cập nhiệm vụ quan trọng mà Đoàn thanh niên được tin tưởng giao phó trong việc hỗ trợ dự án đường dây

500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, một công trình trọng điểm quốc gia. Theo anh Huy, sự tham gia này không chỉ thể hiện sức trẻ, tinh thần cống hiến mà còn cho thấy khả năng của Đoàn trong việc chung tay giải quyết những vấn đề lớn, phức tạp của đất nước.

Anh Huy khẳng định sự tin tưởng của cấp ủy và chính quyền đối với tổ chức Đoàn ngày càng được nâng cao. Điều này xuất phát từ những hành động thiết thực, hiệu quả của thanh niên trong thời gian qua, như việc hỗ trợ chính quyền địa phương hai cấp.

Cho biết thời gian tới, thanh niên được giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ quá trình chuyển đổi thẻ đảng viên theo Kết luận 51 của Ban Bí thư T.Ư Đảng, anh Huy lưu ý đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị sâu sắc, đòi hỏi sự tham gia của lực lượng trẻ để hỗ trợ các cấp ủy, đảng viên rà soát, cập nhật dữ liệu, đặc biệt tại các khu vực còn khó khăn về công nghệ thông tin. Với quy mô hơn 5 triệu đảng viên, sự tham gia của Đoàn Thanh niên là yếu tố quan trọng đảm bảo tiến độ và sự thành công của chủ trương lớn này, dự kiến hoàn thành trước ngày 2.9.