Thanh niên liều mình cứu hàng trăm người trong lũ dữ

Vượt lũ lớn, ứng cứu bà con

Tháng 11.2025, khi trận lũ lịch sử bắt đầu dâng cao, nhấn chìm nhà cửa và đe dọa tính mạng người dân ở khu vực phía đông Đắk Lắk, anh Nguyễn Văn Minh (29 tuổi, trú tại P.Tuy Hòa, Đắk Lắk; thuộc TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) đã không ngần ngại, quyết định lao vào tâm lũ.

Anh Minh vốn là người làm du lịch thể thao, sở hữu mô tô nước và có giấy chứng nhận chuyên môn về hướng dẫn tập luyện, nhân viên cứu hộ môn mô tô nước trên biển toàn quốc. Kỹ năng và kinh nghiệm dày dạn đã giúp anh thêm vững lòng, dấn thân vào vùng lũ dữ để ứng cứu, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Anh Nguyễn Văn Minh (bìa phải) được tôn vinh là một trong những nhân vật truyền cảm hứng tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sống đẹp mùa 5 do Báo Thanh Niên tổ chức ẢNH: ĐỘC LẬP

Anh Minh kể lại với kinh nghiệm chuyên môn, anh biết rõ chiếc mô tô nước của mình là phương tiện duy nhất có thể vượt qua dòng nước xiết nguy hiểm. Mỗi chuyến đi, anh chở đúng số người quy định để đảm bảo an toàn, đúng nguyên tắc cứu hộ. Vì thế, anh đã phải chạy đi chạy lại không ngừng nghỉ. Anh ước tính đã giúp sơ tán được khoảng 500 người đến các điểm cao hoặc nơi tập kết an toàn.

"Lực lượng sử dụng thuyền ca nô có công suất thấp nên chỉ đi qua được đường nước lặng. Nước lũ chảy rất xiết, phương tiện có tốc độ cao thì mới vượt qua được. Những chiếc xuồng nhỏ, máy yếu sẽ không bao giờ vượt qua được dòng nước lũ", anh Minh chia sẻ.

Giữa đêm tối và mưa gió lạnh căm, anh Minh còn phải đối phó với rác thải sinh hoạt trôi nổi, quấn vào chân vịt. Mỗi lần như vậy, anh phải điều khiển mô tô đến vùng nước lặng rồi lặn xuống gỡ rác. Sau đó, anh tiếp tục lao vun vút đến những ngôi nhà bị nước lũ nhấn chìm để ứng cứu bà con.

"Nếu không gỡ rác thải ra khỏi chân vịt, máy bị giảm tốc độ, lỡ chạy đến dòng nước xiết là không qua được. Tôi xuyên đêm để ứng cứu người dân, cái lạnh, mưa gió không là nghĩa lý gì, chỉ sợ mô tô nước gặp sự cố…", anh Minh chia sẻ.

Anh Minh kể thêm khó khăn lớn nhất mà anh gặp phải không phải lũ dữ, mà là vấn đề nhiên liệu. Anh phải tìm những cây xăng ở vùng cao ráo để mua nhiên liệu dự trữ và mọi chi phí đều do anh bỏ tiền túi để chi trả. Trong đợt ứng cứu hơn 3 ngày 3 đêm ròng rã, chiếc mô tô nước của anh đã tiêu tốn khoảng 15 triệu đồng tiền xăng, mỗi giờ chiếc mô tô có thể tốn khoảng 20 - 25 lít xăng. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi cứu được nhiều người.

Những kỷ niệm khó quên

Anh Minh chia sẻ gia đình anh thiệt hại máy móc cũng nhiều, nhưng may mắn là nhà có gác lửng, bố mẹ, vợ con đã được đưa lên chỗ an toàn, nên anh cũng yên tâm hơn khi đi cứu người.

Anh Minh cùng chiếc mô tô nước đã ứng cứu hàng trăm người dân ẢNH: NVCC

Trong vô vàn chuyến ứng cứu người dân, có những khoảnh khắc khiến anh không thể nào quên. Anh nhớ trường hợp một gia đình không có người lớn ở nhà, mấy đứa nhỏ leo lên mái nhà để tránh lũ, cầu cứu và anh đã lái mô tô nước đến ứng cứu kịp thời.

Giữa những chuyến đi lại như con thoi trong dòng nước dữ, anh chỉ kịp ăn vội chiếc bánh hay uống chai nước lọc, rồi tiếp tục "công việc". Đối với anh, việc cứu người dân đang bị nước lũ đe dọa còn quan trọng hơn sức khỏe của bản thân.

"Tôi nhớ có một phụ nữ khoảng 60 tuổi phải đi cấp cứu. Lúc đó, QL1 bị nước lũ chia cắt, tôi lái mô tô chở bà về lại gia đình để chăm sóc. May mắn là sau đó, sức khỏe của bà đã ổn định trở lại", anh Minh kể và tiếp lời: "Nhìn thấy bà con được cứu, được đưa đến nơi an toàn, tôi rất vui mừng. Lúc đó mình giúp được người ta một cơ hội, một sự sống. Sự hoảng sợ, kêu cứu của người dân trong lũ thật sự rất khủng khiếp. Sau khi nước lũ rút, tôi mới có thời gian nghỉ ngơi, lúc này mới thấm mệt…".

Trước hành động không ngại hiểm nguy của anh Minh, anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, đã đến nhà thăm hỏi và tặng bằng khen, biểu dương tinh thần xả thân cứu người. Theo anh Tùng, hành động dũng cảm của anh Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân vùng lũ đến nơi an toàn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng.

"Trước tình hình nước lũ dâng cao, anh Minh một thân một mình dám đương đầu, lái mô tô nước đi trong đêm để ứng cứu người dân thể hiện tinh thần dũng cảm. Qua hành động của anh Minh, tôi cũng nhắn nhủ các bạn trẻ, đoàn viên, thanh niên cần học tập, không phải là việc làm quá lớn lao mà từ những việc nhỏ nhất, hỗ trợ người dân là một điều đáng trân quý trong tình hình thiên tai có chuyển biến phức tạp", anh Tùng chia sẻ.