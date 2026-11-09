Thanh niên ngành than có hơn 3.200 sáng kiến, làm lợi 97 tỉ đồng

Phong trào "Thanh niên TKV thi đua lao động sản xuất giỏi" đang ghi nhận những kết quả nổi bật khi hàng nghìn sáng kiến, công trình của đoàn viên, thanh niên được ứng dụng vào thực tế sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, cải thiện điều kiện làm việc và bảo đảm an toàn tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).



Những thợ mỏ trẻ thu nhập hơn 40 triệu đồng/tháng

Ở tuổi 25, anh Vàng A Chảnh, công nhân Công trường đào lò 5, Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin, có thu nhập bình quân 38 triệu đồng/tháng. Ngoài hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, từ đầu năm 2026 đến nay, anh còn được giao hướng dẫn, kèm cặp 6 công nhân mới và học sinh thực tập.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, động viên công nhân ngành than nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập ngành

ẢNH: VŨ NGỌC THẢO

Trong quá trình làm việc, anh Chảnh đề xuất sáng kiến cải tiến kéo dài tuyến băng khung B500, giúp hệ thống vận tải than, đất đá vận hành ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất. Sáng kiến đã được công ty công nhận.

Với những công nhân mới, anh Chảnh trực tiếp hướng dẫn quy trình vận hành thiết bị, kỹ thuật đào lò và các quy định an toàn lao động, giúp họ sớm thích nghi với môi trường làm việc dưới hầm lò.

Cũng trưởng thành từ phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, anh Trần Văn Tân (33 tuổi), Phó bí thư Chi đoàn Phân xưởng đào lò 1, Công ty CP Than Mông Dương, hiện có thu nhập bình quân 42 triệu đồng/tháng.

Trong điều kiện địa chất phức tạp, đường lò thường xuyên thay đổi, anh Tân cùng đồng nghiệp chủ động điều chỉnh phương án thi công, khắc phục khó khăn để bảo đảm tiến độ đào lò. Anh còn tích cực thực hành tiết kiệm vật tư, bảo quản thiết bị và hỗ trợ công nhân trong từng ca sản xuất.

Những nỗ lực này giúp anh được tuyên dương trong phong trào "Lao động giỏi - Thu nhập cao" năm 2025 và nhận danh hiệu "Vinh quang Thợ mỏ" do Công đoàn TKV trao tặng.

Theo anh Tân, phong trào thi đua tạo động lực để công nhân trẻ nâng cao tay nghề, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong công việc. Mục tiêu quan trọng nhất vẫn là hoàn thành sản lượng, bảo đảm an toàn và nâng cao thu nhập.

Ở lĩnh vực kỹ thuật, anh Đặng Văn Bắc (32 tuổi), chuyên viên Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ, Công ty CP Than Hà Lầm, cũng có nhiều đóng góp trong phong trào sáng kiến.

Riêng năm 2026, anh Bắc cùng Đoàn Thanh niên công ty triển khai 6 công trình thanh niên nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc. Anh còn đăng ký 3 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật liên quan đến vận tải, bố trí diện sản xuất và khai thác hiệu quả tài nguyên.

Hơn 330 tỉ đồng từ các công trình thanh niên

Theo thống kê của Đoàn Thanh niên TKV và Đoàn Than Quảng Ninh, từ năm 2025 đến hết tháng 9.2026, tuổi trẻ ngành than đã đảm nhận 2.932 công trình thanh niên, tổng giá trị thực hiện hơn 330,28 tỉ đồng.

Cùng thời gian, đoàn viên, thanh niên toàn ngành tham gia thực hiện 3.237 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, mang lại giá trị làm lợi 97,3 tỉ đồng; triển khai 185 đề tài nghiên cứu khoa học với tổng giá trị 72 tỉ đồng.

Đoàn Thanh niên Công ty CP Than Hà Tu hướng dẫn sử dụng phần mềm điều khiển trực tuyến hệ thống bơm cấp nước sạch số 3 ẢNH: NGUYỄN DUNG

Đáng chú ý, 546 mô hình thanh niên quản lý được duy trì tại các đơn vị sản xuất. Nhiều mô hình gắn trực tiếp với hoạt động khai thác than như tổ máy xúc, máy khoan, tổ đào lò, lò chợ cơ giới hóa, hệ thống vận tải và các công trình phụ trợ dưới hầm lò.

Các công trình tập trung giải quyết những yêu cầu cụ thể tại khai trường, từ nâng cao năng suất thiết bị, tiết kiệm vật tư đến giảm sức lao động thủ công và cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân.

Bên cạnh thi đua sản xuất, thanh niên ngành than đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Năm 2026, Hội thi "Tuổi trẻ sáng tạo" do Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức thu hút 18 sản phẩm của 11 đơn vị. Cuộc thi "Tuyên truyền an toàn - vệ sinh lao động năm 2026" do Đoàn Thanh niên TKV và Đoàn Than Quảng Ninh phối hợp tổ chức cũng ghi nhận 331 sản phẩm truyền thông ứng dụng AI.

Theo anh Hoàng Việt Phương, Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh, thời gian tới, các phong trào thi đua sẽ tiếp tục gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là chuyển đổi số, cơ giới hóa và tự động hóa trong khai thác than.

Các cấp bộ Đoàn sẽ khuyến khích đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, đồng thời nhân rộng những mô hình hiệu quả như "Ca sản xuất an toàn", "Công trình thanh niên sáng tạo" và Giải thưởng "Ngôi sao sáng kiến".

Từ những sáng kiến kỹ thuật đến các công trình trực tiếp phục vụ sản xuất, thanh niên ngành than đang tiếp nối truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" bằng những kết quả cụ thể, góp phần nâng cao năng suất, bảo đảm an toàn và phát triển ngành than theo hướng hiện đại.