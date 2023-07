Thanh niên ở thành thị 'lêu lổng' ít hơn ở nông thôn

6 tháng đầu năm, thu nhập bình quân của người lao động là 7 triệu đồng/tháng

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 6 tháng đầu năm 2023, lao động có việc làm tăng hơn 900.000 người so với cùng kỳ năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp là 2,27%. Tính riêng trong quý 2, lao động có việc làm tăng gần 700.000 người so với cùng kỳ năm 2022; tỷ lệ thất nghiệp là 2,3%.

Theo Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm, thu nhập bình quân của người lao động là 7 triệu đồng/tháng; nam là 8 triệu đồng/tháng, nữ 5,9 triệu đồng/tháng LÊ QUÂN

Về lực lượng lao động, tính chung 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 52,3 triệu người, tăng hơn 860.000 người so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, lao động có việc làm là 51,2 triệu người, tăng hơn 900.000 người so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khu vực thành thị là gần 19 triệu người (tăng hơn 350.000 người); khu vực nông thông là hơn 32 triệu người (tăng gần 550.000 người) so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng cục Thống kê đánh giá, lao động có việc làm có xu hướng tăng nhưng thị trường lao động phát triển chưa bền vững khi số lao động có việc làm phi chính thức chiếm tỷ trọng lớn. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều doanh nghiệp công nghiệp cắt giảm lao động nên lao động có xu hướng chuyển dịch sang khu vực dịch vụ và chấp nhận làm công việc ít ổn định hơn.



Về thu nhập bình quân, tính riêng quý 2 là 7 triệu đồng/tháng, giảm 79.000 đồng so với quý 1 và tăng 355.000 đồng so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 8 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 5,8 triệu đồng/tháng; thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 8,5 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn là 6,1 triệu đồng/tháng.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, thu nhập bình quân của lao động là 7 triệu đồng/tháng, tăng 7,6%, tương ứng tăng 497.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập bình quân của lao động nam là 8 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 5,9 triệu đồng; thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 8,5 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn là 6,1 triệu đồng/tháng.

Thanh niên thành thị 'lêu lổng' ít hơn ở nông thôn, nữ nhiều hơn nam

Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 6 tháng đầu năm 2023 là 2,27%, giảm 0,12 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực thành thị là 2,71%; khu vực nông thôn là 2%. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 2 là 2,3%, tăng 0,05 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,02 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Thanh niên nữ "lêu lổng" nhiều hơn nam; thanh niên ở nông thôn "lêu lổng" nhiều hơn ở thành thị NHẬT THỊNH

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15 - 24 tuổi) 6 tháng đầu năm 2023 là 7,51%, giảm 0,27 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 9,53%, tăng 0,32 điểm phần trăm; khu vực nông thôn là 6,47%, giảm 0,54 điểm phần trăm.

Nếu chỉ tính trong quý 2, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15 - 24 tuổi) là 7,41%, giảm 0,20 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,22 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 9,6%; khu vực nông thôn là 6,29%.

Đáng chú ý, tỷ lệ thanh niên "lêu lổng" không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo ở khu vực nông thôn là 12,6%, khu vực thành thị là 9,2%; nữ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo là 12,8%; nam là 9,8%.