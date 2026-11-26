Ngày 26.11, đoàn Công tác của T.Ư Đoàn do anh Hoàng Thái Nam, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh đoàn An Giang về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác T.Ư Đoàn với Tỉnh đoàn An Giang ẢNH: TRẦN NGỌC

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, năm 2026, Tỉnh đoàn An Giang đã chủ động đổi mới quy trình chỉ đạo, điều hành thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; khuyến khích các cơ sở Đoàn xây dựng mô hình mới, cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm địa bàn và nhu cầu của thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đổi mới tư duy tổ chức phong trào từ "tổ chức hoạt động cho thanh niên" sang "tạo môi trường để thanh niên tham gia, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành". Phương thức tổ chức các phong trào tình nguyện chuyển dịch mạnh mẽ theo chủ trương "3 liên kết" gồm liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng... Qua đánh giá, có 12/15 chỉ tiêu công tác năm thực hiện đạt và vượt.

Anh Phan Duy Bằng, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang, phát biểu tại buổi làm việc của T.Ư Đoàn ẢNH: TRẦN NGỌC

Nổi bật là các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được triển khai rộng khắp, hiệu quả. Tổng cộng có 283 căn nhà nhân ái, nhà đại đoàn kết, nhà khăn quàng đỏ... được xây mới và sửa chữa với tổng kinh phí khoảng 7,56 tỉ đồng; xây dựng hơn 24 km tuyến đường cờ Tổ quốc; thực hiện thắp sáng khoảng 30 km đường giao thông nông thôn và vùng biên giới, hải đảo với tổng kinh phí gần 2 tỉ đồng; triển khai xây 4 cầu giao thông nông thôn với tổng trị giá 2,66 tỉ đồng.

Trong tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, đã trồng được 79.920 cây mới và phát quang, dọn vệ sinh 159 km đường năm và đã xóa 155 điểm đen về ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn An Giang còn tổ chức 357 hoạt động hỗ trợ thanh niên vùng biên giới, biển đảo phát triển kinh tế; thực hiện 50 công trình, phần việc hướng về biên giới, biển đảo.

Bên cạnh đó, theo Tỉnh đoàn An Giang, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn.

Đoàn viên, thanh niên tỉnh An Giang dọn rác làm sạch bờ biển ẢNH: TRẦN NGỌC

Anh Hoàng Thái Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh An Giang trong năm 2026. Đồng thời, đề nghị Tỉnh đoàn An Giang quan tâm xây dựng tổ chức, tập hợp đoàn kết thanh niên; khắc phục hạn chế để đạt kết quả tốt hơn trong năm 2027. Đối với những đề xuất tại buổi làm việc, anh Nam thay mặt đoàn kiểm tra T.Ư Đoàn ghi nhận để có những xem xét, tháo gỡ trong thời gian tới.