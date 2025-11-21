Thanh Niên và tôi: Gửi bạn - Báo Thanh Niên!

Nguồn năng lượng tinh thần lớn lao

Bạn đã gieo vào tôi tình yêu sâu sắc với Tổ quốc và khát vọng cống hiến âm ỉ nhưng mạnh mẽ. Mỗi câu chuyện về những con người tử tế, dũng cảm và giàu lòng yêu nước trên trang báo của bạn đã dạy tôi rằng tuổi trẻ đẹp nhất là khi sống vì cộng đồng, biết yêu thương, sẻ chia và đồng hành cùng nhau vượt qua khó khăn. Những câu chuyện ấy không chỉ là thông tin, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm, là tấm gương để soi chiếu bản thân, là ngọn lửa thúc giục tôi bước tiếp.

Trong hành trang của người chiến sĩ Công an nhân dân, ngoài bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ, điều quan trọng nhất là lòng yêu nước và tinh thần dấn thân vì nhân dân. Những phẩm chất ấy không hình thành trong một sớm một chiều, mà được bồi đắp qua trải nghiệm thực tế, va chạm với thử thách, và đặc biệt qua những nguồn thông tin tích cực, mang ý nghĩa định hướng. Đối với tôi, bạn chính là một nguồn năng lượng tinh thần lớn lao, giúp tôi nuôi dưỡng lý tưởng và giữ ngọn lửa nhiệt huyết trong suốt hành trình phấn đấu.

Tác giả tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Bạn không chỉ là diễn đàn của tuổi trẻ mà còn là biểu tượng của tinh thần trách nhiệm, ý chí dấn thân và khát vọng cống hiến. Trên từng trang báo, tôi bắt gặp những câu chuyện lay động về người trẻ dám sống vì cộng đồng: thanh niên tình nguyện ở vùng sâu, sinh viên sáng tạo khoa học, bác sĩ trẻ chống dịch, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo… Dù họ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, điểm chung là luôn đặt Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Những hình ảnh ấy giúp tôi nhận ra rằng yêu nước không chỉ là lời nói, mà là hành động cụ thể, sống tử tế và biết cống hiến bằng chính khả năng của mình.

Một kỷ niệm khiến tôi trân trọng bạn hơn cả là đợt mưa lũ miền Trung. Khi tin tức tang thương dồn dập, tôi thấy những thanh niên tình nguyện khoác áo phao, lội nước đưa cụ già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Bạn không khai thác nỗi đau mà tôn vinh nghị lực, lòng dũng cảm và tinh thần tương trợ. Câu viết: "Trong hoạn nạn, phần đẹp nhất của con người luôn trồi lên" khiến tôi tự hỏi, là một chiến sĩ công an trẻ, tôi sẽ đứng ở đâu khi nhân dân cần nhất. Vài tháng sau, khi một vụ sạt lở xảy ra, tôi cùng đồng đội lao vào ứng cứu và nhận ra rằng cảm xúc mà bạn gieo đã hóa thành hành động thực tế.

Bốn giá trị cốt lõi mà bạn theo đuổi "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy" đã trở thành kim chỉ nam tôi soi chiếu mỗi ngày. Hào hiệp nhắc tôi bảo vệ lẽ phải và cái thiện dù phải đối mặt thử thách; Tử tế nhắc tôi đặt sự chân thành và trách nhiệm lên hàng đầu khi tiếp xúc với Nhân dân; Nhân văn giúp tôi nhìn thấy con người đằng sau mỗi câu chuyện; Tin cậy là nền tảng để lực lượng công an giữ vững hình ảnh "vì dân phục vụ". Những giá trị ấy không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn định hình nhân cách, lối sống và cách tôi nhìn nhận thế giới xung quanh.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh tại các cơ sở giáo dục ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Giúp tôi rèn luyện bản lĩnh chính trị

Bạn còn giúp tôi rèn luyện bản lĩnh chính trị và mở rộng nhận thức xã hội. Những phân tích về tình hình đất nước, cảnh báo âm mưu phá hoại, vấn đề an ninh mạng, văn hóa, môi trường… giúp tôi nhận diện đúng, sai, không bị cuốn theo thông tin tiêu cực, giữ vững niềm tin vào lý tưởng mình đã chọn. Tôi học được rằng yêu nước không chỉ là trên chiến trường hay nơi nguy hiểm, mà còn hiện hữu trong từng hành động thường nhật, trong cách mỗi người trẻ sống tử tế và dấn thân vì cộng đồng.

Nhìn lại chặng đường trưởng thành, tôi tin rằng nếu không có nguồn cảm hứng từ bạn, sẽ khó giữ trọn nhiệt huyết trong môi trường công tác đầy thử thách của lực lượng công an. Bạn không dạy tôi bằng lý thuyết khô cứng, mà bằng những câu chuyện người thật, việc thật, chạm vào cảm xúc, lý trí và trách nhiệm nghề nghiệp. Bạn đã giúp tôi hiểu rằng sức mạnh lớn nhất của tuổi trẻ không nằm ở danh hiệu hay quyền lực, mà ở trái tim biết yêu, biết sống tử tế và biết dấn thân.

Hôm nay và cả mai sau, dù ở bất cứ cương vị hay đơn vị nào, tôi vẫn muốn giữ trong mình tinh thần mà bạn đã gieo: Sống có hoài bão, làm việc tử tế, dấn thân vì cộng đồng, phụng sự Tổ quốc.

Cảm ơn bạn, người đồng hành thầm lặng của tôi trong hành trình thanh xuân. Cảm ơn vì đã tiếp lửa, nuôi dưỡng lý tưởng và giúp tôi hiểu rằng sức mạnh lớn nhất của tuổi trẻ là sống trọn với lòng yêu nước, lý tưởng và sự cống hiến. Tôi mong rằng bạn sẽ mãi giữ được bản sắc và tiếp tục là nguồn động lực cho bao thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình trưởng thành và phụng sự Tổ quốc.

Thương mến gửi tới bạn, từ một người trẻ mang lòng yêu nước trong tim và đang ngày đêm cố gắng hoàn thiện mình dưới màu áo Công an nhân dân.