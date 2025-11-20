Thanh Niên và tôi: Lần đầu... được đăng báo

Cảm xúc chạm đến trái tim qua trang báo

Tôi còn nhớ mãi trận chung kết VN thua đau Singapore tại sân Hàng Đẫy trước ngưỡng cửa thiên đường. Khi ấy, chưa bao giờ chiếc cúp vô địch trở nên gần với đội tuyển VN đến thế.

Đêm đó là đêm cuối tuần, cả đêm buồn không ngủ được. Ngay sáng hôm sau, tôi viết liền một mạch cảm xúc về trận thua đó, tự nhiên không suy nghĩ mang bài viết của mình đến tòa soạn Báo Thanh Niên trên đường Cống Quỳnh mà không có cuộc thi viết nào tổ chức.

Mặc dù là ngày chủ nhật, nhưng bác bảo vệ của tòa soạn ân cần nhận bài viết của tôi và hứa chuyển giúp cho Ban biên tập, tôi cảm tình tờ báo ngay từ giây phút đó.

Sáng thứ hai, tôi vẫn còn nhớ cảm giác cầm tờ Báo Thanh Niên còn thơm mùi mực mới, run run lật từng trang cho đến khi bất ngờ thấy bài viết của mình. Tên tôi hiện lên trang thể thao cùng với bài viết của nhà báo Thanh Thảo cũng viết về trận đấu này, mà lòng vui không tả, cứ ngỡ như là mơ.

Báo đã mở ra cho chúng tôi những ô cửa sáng, lạc quan, yêu đời qua các cuộc thi Cảm xúc, Dự đoán tại các kỳ tranh tài thể thao hấp dẫn SEA Games, Euro, World Cup ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Bài viết ấy lấy tựa giống ca khúc Buồn nào... hơn đêm nay kể về cảm xúc sau trận thua quá đau của đội tuyển VN với thế hệ vàng Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh... trước Singapore tại Tiger Cup 1998.

Nỗi buồn tột độ có lẽ không phải của riêng tôi mà còn của hàng triệu người hâm mộ VN thân yêu, như chính người ca sĩ cô đơn trong dạ khúc cùng tên (Buồn nào hơn đêm nay) với hoàn cảnh một đêm mưa, giống cơn mưa tại TP.HCM vào đêm chung kết như chia sẻ nỗi buồn với người hâm mộ.

Không phải vì bóng đá mà tôi nhớ mãi, mà vì khoảnh khắc đó đánh dấu lần đầu tiên tôi hiểu được sức mạnh của con chữ, khi cảm xúc cá nhân có thể chạm đến trái tim của người khác qua một trang báo.

Mấy mươi năm đọc Báo Thanh Niên

Hai mươi mấy năm trôi qua, báo giấy không còn giữ vai trò trung tâm như xưa, nhưng gia đình - đặc biệt là ba tôi vẫn mua Báo Thanh Niên đều đặn để đọc hằng ngày từ lúc ông còn sống đến khi mãi mãi đi xa.

Hơn hai mươi năm qua, Báo Thanh Niên cả báo giấy, báo điện tử đã gắn bó mật thiết với tôi và gia đình tôi ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Những chồng báo chất đầy nhà từ kệ sách tràn xuống cả sàn nhà. Mỗi lần nhìn thấy manchette tờ báo Thanh Niên, hay cầm đọc tờ báo cũ, nước mắt tôi tự nhiên chảy dài. Tôi nhớ ba má mình, nhớ mãi những ký ức vui buồn cùng tờ báo, những kỷ niệm tờ báo và gia đình. Tờ báo vượt lên trên những tờ giấy bình thường mà là người bạn hiền tri kỷ, tri âm.

Khi cuộc thi Thanh Niên và tôi được phát động, lòng tôi bỗng rung lên một cảm xúc rất lạ, như thể ai đó chạm khẽ vào ký ức đã ngủ quên, lần đầu tập viết báo, lần đầu... được đăng báo và đó là tờ báo Thanh Niên - mà trước đó tôi nghĩ chỉ có các biên tập viên, phóng viên báo chí mới làm được điều này.

Đôi khi nhận được nhuận bút, phần thưởng, chút quà từ các cuộc thi, thấy cuộc sống vui hơn, tích cực hơn và đầy ắp những kỷ niệm.

Báo Thanh Niên đã gần tròn 40 tuổi. Cảm ơn tờ báo đã liên tục đồng hành giúp đỡ, yêu thương hàng triệu độc giả, người dân VN qua các chương trình thiện nguyện, quyên góp giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên, thanh niên gặp khó vươn lên trong lao động, học tập và bà con phải chịu nhiều thiệt thòi mất mát qua các trận bão, lũ trên mọi miền đất nước,...

Cám ơn báo đã tổ chức sân chơi bổ ích cho các độc giả, tìm kiếm các tài năng thể thao qua Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên, U.21 quốc tế Báo Thanh Niên... để góp phần cùng đất nước tạo nên những kỳ tích thể thao, tạo nên vinh quang, dáng đứng tự hào - dáng đứng VN.

Và cảm ơn Báo Thanh Niên đã cho tôi được chia sẻ cảm xúc của mình, cảm xúc lần đầu... được đăng báo!



