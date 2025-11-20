Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Thanh Niên và tôi

Thanh Niên và tôi: Lần đầu... được đăng báo

Minh Hoàng
Minh Hoàng
20/11/2025 09:00 GMT+7

Có những ký ức nằm yên rất lâu trong ngăn kéo tuổi trẻ, chỉ cần một tiếng gọi nhẹ là sống dậy như mới hôm qua. Với tôi đó là mùa đông 1998, năm mà bài viết đầu tiên của tôi được đăng trên Báo Thanh Niên.

Cảm xúc chạm đến trái tim qua trang báo

Tôi còn nhớ mãi trận chung kết VN thua đau Singapore tại sân Hàng Đẫy trước ngưỡng cửa thiên đường. Khi ấy, chưa bao giờ chiếc cúp vô địch trở nên gần với đội tuyển VN đến thế.

Đêm đó là đêm cuối tuần, cả đêm buồn không ngủ được. Ngay sáng hôm sau, tôi viết liền một mạch cảm xúc về trận thua đó, tự nhiên không suy nghĩ mang bài viết của mình đến tòa soạn Báo Thanh Niên trên đường Cống Quỳnh mà không có cuộc thi viết nào tổ chức.

Mặc dù là ngày chủ nhật, nhưng bác bảo vệ của tòa soạn ân cần nhận bài viết của tôi và hứa chuyển giúp cho Ban biên tập, tôi cảm tình tờ báo ngay từ giây phút đó.

Sáng thứ hai, tôi vẫn còn nhớ cảm giác cầm tờ Báo Thanh Niên còn thơm mùi mực mới, run run lật từng trang cho đến khi bất ngờ thấy bài viết của mình. Tên tôi hiện lên trang thể thao cùng với bài viết của nhà báo Thanh Thảo cũng viết về trận đấu này, mà lòng vui không tả, cứ ngỡ như là mơ.

Ký ức Thanh Niên và tôi lần đầu được đăng báo: Hồi ức mùa đông 1998 - Ảnh 1.

Báo đã mở ra cho chúng tôi những ô cửa sáng, lạc quan, yêu đời qua các cuộc thi Cảm xúc, Dự đoán tại các kỳ tranh tài thể thao hấp dẫn SEA Games, Euro, World Cup

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Bài viết ấy lấy tựa giống ca khúc Buồn nào... hơn đêm nay kể về cảm xúc sau trận thua quá đau của đội tuyển VN với thế hệ vàng Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh... trước Singapore tại Tiger Cup 1998.

Nỗi buồn tột độ có lẽ không phải của riêng tôi mà còn của hàng triệu người hâm mộ VN thân yêu, như chính người ca sĩ cô đơn trong dạ khúc cùng tên (Buồn nào hơn đêm nay) với hoàn cảnh một đêm mưa, giống cơn mưa tại TP.HCM vào đêm chung kết như chia sẻ nỗi buồn với người hâm mộ.

Không phải vì bóng đá mà tôi nhớ mãi, mà vì khoảnh khắc đó đánh dấu lần đầu tiên tôi hiểu được sức mạnh của con chữ, khi cảm xúc cá nhân có thể chạm đến trái tim của người khác qua một trang báo.

Mấy mươi năm đọc Báo Thanh Niên

Hai mươi mấy năm trôi qua, báo giấy không còn giữ vai trò trung tâm như xưa, nhưng gia đình - đặc biệt là ba tôi vẫn mua Báo Thanh Niên đều đặn để đọc hằng ngày từ lúc ông còn sống đến khi mãi mãi đi xa.

Ký ức Thanh Niên và tôi lần đầu được đăng báo: Hồi ức mùa đông 1998 - Ảnh 2.

Hơn hai mươi năm qua, Báo Thanh Niên cả báo giấy, báo điện tử đã gắn bó mật thiết với tôi và gia đình tôi

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Những chồng báo chất đầy nhà từ kệ sách tràn xuống cả sàn nhà. Mỗi lần nhìn thấy manchette tờ báo Thanh Niên, hay cầm đọc tờ báo cũ, nước mắt tôi tự nhiên chảy dài. Tôi nhớ ba má mình, nhớ mãi những ký ức vui buồn cùng tờ báo, những kỷ niệm tờ báo và gia đình. Tờ báo vượt lên trên những tờ giấy bình thường mà là người bạn hiền tri kỷ, tri âm.

Khi cuộc thi Thanh Niên và tôi được phát động, lòng tôi bỗng rung lên một cảm xúc rất lạ, như thể ai đó chạm khẽ vào ký ức đã ngủ quên, lần đầu tập viết báo, lần đầu... được đăng báo và đó là tờ báo Thanh Niên - mà trước đó tôi nghĩ chỉ có các biên tập viên, phóng viên báo chí mới làm được điều này.

Hơn hai mươi năm qua, Báo Thanh Niên cả báo giấy, báo điện tử đã gắn bó mật thiết với tôi và gia đình tôi. Báo đã mở ra cho chúng tôi những ô cửa sáng, lạc quan, yêu đời qua các cuộc thi Cảm xúc, Dự đoán tại các kỳ tranh tài thể thao hấp dẫn SEA Games, Euro, World Cup...

Đôi khi nhận được nhuận bút, phần thưởng, chút quà từ các cuộc thi, thấy cuộc sống vui hơn, tích cực hơn và đầy ắp những kỷ niệm.

Báo Thanh Niên đã gần tròn 40 tuổi. Cảm ơn tờ báo đã liên tục đồng hành giúp đỡ, yêu thương hàng triệu độc giả, người dân VN qua các chương trình thiện nguyện, quyên góp giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên, thanh niên gặp khó vươn lên trong lao động, học tập và bà con phải chịu nhiều thiệt thòi mất mát qua các trận bão, lũ trên mọi miền đất nước,...

Cám ơn báo đã tổ chức sân chơi bổ ích cho các độc giả, tìm kiếm các tài năng thể thao qua Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên, U.21 quốc tế Báo Thanh Niên... để góp phần cùng đất nước tạo nên những kỳ tích thể thao, tạo nên vinh quang, dáng đứng tự hào - dáng đứng VN.

Và cảm ơn Báo Thanh Niên đã cho tôi được chia sẻ cảm xúc của mình, cảm xúc lần đầu... được đăng báo!

Thanh Niên và tôi: Lần đầu... được đăng báo - Ảnh 1.


Tin liên quan

Thanh Niên và tôi: Hơn cả tin tức - là bài học cuộc đời

Thanh Niên và tôi: Hơn cả tin tức - là bài học cuộc đời

Thanh Niên đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một tờ báo thông thường, dạy tôi cách sống, cách yêu thương và không bao giờ bỏ cuộc.

Thanh Niên và tôi: Từ tờ báo tới thư trúng tuyển

Thanh Niên và tôi: 22 năm gắn bó với Báo Thanh Niên Online

Khám phá thêm chủ đề

ký ức Thanh Niên bài viết đầu tiên lần đầu được đăng báo Thanh Niên và tôi Cuộc thi viết “Thanh Niên và tôi” Báo Thanh Niên 40 năm Báo Thanh Niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận