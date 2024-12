Thành quả của sự phát triển mang lại ấm no, hạnh phúc cho người dân

Tốc độ tăng trưởng của Thanh Hóa đứng thứ 2 cả nước

Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa có nhiều kết quả bứt phá, xếp tốp các tỉnh dẫn đầu cả nước, như: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm ước đạt 12,16%, vượt kế hoạch và đứng thứ 2 cả nước (sau tỉnh Bắc Giang tăng trưởng 13,85%). Đặc biệt, năm 2024 thu ngân sách nhà nước ước đạt 54.341 tỉ đồng, vượt 52,8% dự toán, tăng 25,9% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ và đứng thứ 8 cả nước; giải ngân đầu tư công do tỉnh quản lý (tính đến ngày 30.11) đạt 10.300 tỉ đồng, bằng 71,3% kế hoạch, cao hơn 6,2% so với cùng kỳ...