Thanh sắt đâm xuyên người, vì sao không được tự ý rút ra?

Điển hình là trường hợp vừa được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ phẫu thuật cứu sống kịp thời mới đây. Nam bệnh nhân L.H.K. (40 tuổi, ở Cần Thơ) không may ngã vào công trường và bị 2 thanh sắt đâm thấu cơ thể. Một thanh xuyên từ đùi phải qua ổ bụng làm thủng ruột non bệnh nhân, thanh còn lại đâm xuyên cả hai đùi.

Điều may mắn nhất là những người có mặt tại hiện trường đã bình tĩnh cưa ngắn thanh sắt thay vì rút ra, rồi khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hình chụp X-quang một bệnh nhân với dị vật là chiếc kéo đâm sâu vùng hõm ức ẢNH: Đ.T

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, những tai nạn do dị vật đâm xuyên cơ thể thường xảy ra bất ngờ trong đời sống và lao động. Khoa cấp cứu bệnh viện đã nhiều lần tiếp nhận nhiều tình huống tai nạn từ việc ngã trúng cọc gỗ, trượt chân vào giàn sắt công trình, cho đến những tai nạn sinh hoạt hy hữu như đùa nghịch khiến kéo găm vào sọ não, cắm sát động mạch cảnh hay cột sống cổ... Dù ở vị trí nào, điểm chung và cũng là yếu tố quan trọng giúp các ca bệnh này được cứu sống đó là dị vật được giữ nguyên trên cơ thể nạn nhân cho đến khi họ được lên bàn mổ.

Vì sao tuyệt đối không được tự ý rút dị vật ra?

Khi chứng kiến người gặp nạn đau đớn, tâm lý chung của nhiều người là hoảng loạn nghĩ đến việc rút ngay dị vật ra khỏi cơ thể. Thế nhưng, các chuyên gia y tế nhấn mạnh đây là hành động có thể khiến nạn nhân nguy kịch hơn.

Bác sĩ Phong cho biết, khi đâm sâu vào lồng ngực, ổ bụng hay sọ não, dị vật thường làm đứt rách các mạch máu lớn, nhưng khi đã ghim vào cơ thể, nó vô tình trở thành chiếc "nút chặn" tạm thời bịt kín miệng vết thương. Nếu tự ý rút ra, áp lực chèn ép mất đi đột ngột sẽ khiến máu chảy ồ ạt, dẫn đến sốc mất máu cấp và nạn nhân có thể tử vong trước khi tới được bệnh viện.

Bên cạnh đó, các vật kim loại hay cọc gỗ thường có bề mặt gồ ghề, nham nhở hoặc có ngạnh sắc. Việc tự ý rút dị vật ra ngoài sẽ vô tình cứa rách thêm vết thương, biến một tổn thương khu trú thành vết diện rộng hơn và nguy hiểm hơn.

Một trường hợp hy hữu khác khi dị vật là chiếc chân chống xe máy đâm vào vùng mông bệnh nhân sau tai nạn giao thông ẢNH: Đ.T

Cuối cùng, việc giữ nguyên dị vật tại chỗ có thể giúp các bác sĩ tận dụng hình ảnh chụp CT hoặc X-quang để dựng lại chính xác đường đi của vết thương. Nhờ đó, ê kíp cấp cứu có thể chủ động kiểm soát các cuống mạch máu và phẫu thuật chuẩn xác nhất, đảm bảo dị vật chỉ được rút ra trong điều kiện an toàn tại phòng mổ.

Từ các ca tai nạn dị vật xuyên người, bác sĩ cũng đưa ra khuyến cáo tuyệt đối không kéo, xoay, bẻ hoặc cố rút dị vật ra khỏi cơ thể tại hiện trường hay ngay cả ở phòng sơ cứu ban đầu. Việc cần phải làm là cố định dị vật tại chỗ. Nếu dị vật quá dài, cồng kềnh (như thanh sắt, cọc gỗ), chỉ dùng thiết bị cưa, cắt ngắn bớt phần ngoài mà không làm rung lắc gốc đâm; chèn gạc, băng thun cố định chắc chắn xung quanh để vật nhọn không xê dịch.

Sau khi sơ cứu, việc cần thiết là cố gắng giữ nguyên tư thế nạn nhân, khẩn trương đưa đến cơ sở y tế có đủ điều kiện phẫu thuật đa chuyên khoa để can thiệp kịp thời.