Thanh Thúy cùng dàn chân dài bóng chuyền trổ tài

Dàn sao hội tụ

Hôm qua 8.5, Trần Thị Thanh Thúy đã trở về VN sau khi kết thúc hợp đồng thi đấu cho CLB PFU Blue Cats (Nhật Bản). Trước khi sang Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo CLB Kuzeyboru Spor vào tháng 8, chủ công cao 1,93 m sẽ cống hiến cho đội bóng đã có công phát hiện, đào tạo mình có được như ngày hôm nay là CLB VTV Bình Điền Long An tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền. Với tham vọng vô địch, CLB của Thanh Thúy tái ký hợp đồng với ngoại binh người Trung Quốc Chen Peiyan. Tay đập sinh năm 1999 này cao đến 1,94 m và tài năng được khẳng định qua giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia cũng như Cúp Hùng Vương. Ngoài ra, CLB VTV Bình Điền Long An còn có những gương mặt chất lượng, đều là tuyển thủ quốc gia gồm chuyền hai Kim Thoa, libero Khánh Đang cùng hai tài năng trẻ Trà My, Lan Vy.

Trần Thị Thanh Thúy tạo sức hút đặc biệt sau khi được CLB Thổ Nhĩ Kỳ chiêu mộ Ngọc Dương

Cùng "hẹn hò" tranh tài tại Đắk Lắk lần này còn có mặt hầu hết các tuyển thủ bóng chuyền VN như Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh (CLB Binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước), Trần Tú Linh (CLB Hóa chất Đức Giang), Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh (LPBank Ninh Bình). Ngoài ra còn có các đội khách mời chất lượng đến từ CLB PFU Blue Cats là đội bóng cũ của Thanh Thúy, CLB Tứ Xuyên (Trung Quốc), đội tuyển U.20 Thái Lan. "Giải đấu có sự góp mặt của những CLB hàng đầu VN và 3 khách mời chất lượng, hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ nhiều pha bóng hay, nhiều trận đấu gay cấn, chất lượng chuyên môn cao. Đây là cơ hội cho các VĐV trong nước và đội tuyển U.20 VN được cọ xát trong những trận đấu đỉnh cao để hoàn thiện", ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền VN (VFV), cho biết.

Đội tuyển bóng chuyền VN như hổ thêm cánh

Ngay sau khi giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền kết thúc, đội tuyển bóng chuyền nữ VN sẽ lên đường sang Philippines tham dự AVC Challenger Cup với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. "Đến thời điểm này Trần Thị Thanh Thúy vẫn nằm trong kế hoạch cùng đội tuyển bóng chuyền nữ VN tham dự AVC Challenger Cup 2024. Đến tháng 8 cô mới sang Thổ Nhĩ Kỳ nên không có lý do nào khác để không tham dự giải quốc tế lớn nhất trong năm của bóng chuyền nữ VN. Ngoài Thanh Thúy, đội tuyển bóng chuyền nữ VN lần này còn có sự góp mặt của Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng những tuyển thủ đang có phong độ cao", ông Lê Trí Trường cho biết.

Trước khi các tuyển thủ được tạo điều kiện trở về thi đấu cho CLB tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có nhiều thử nghiệm nhằm hoàn thiện đội hình cho AVC Challenger Cup. Đáng chú ý là việc ông xếp đối chuyền Bích Tuyền thử sức ở vị trí chủ công. Đây được xem là bước chuẩn bị để tận dụng được hai mũi công lợi hại Thanh Thúy - Bích Tuyền bên cạnh đối chuyền Kiều Trinh đang chơi ngày càng hay. Chưa kể ở vị trí đối chuyền, VN cũng đang sở hữu tài năng trẻ Trà My chơi đầy sung sức và hiệu quả. Tuy nhiên, đội tuyển bóng chuyền nữ VN cũng cần thêm một số buổi tập nhằm có sự nhuần nhuyễn trong phối hợp giữa Thanh Thúy cùng các đồng đội. Việc AVC Challenger Cup 2024 tiếp tục không có các đội Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc vì đã đoạt vé chơi ở Nations League, và với đội hình mạnh nhất, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch.