Thanh Thúy dần lấy lại phong độ

Sau nhiều tháng không thi đấu cho VTV Bình Điền Long An vì xuất ngoại sang Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia, màn tái xuất của Thanh Thúy khá ấn tượng. Tay đập này ghi 29 điểm trong chiến thắng 3-1 của đội Long An trong trận mở màn trước Thanh Hóa. Ở trận thứ hai diễn ra chiều 5.3 gặp đội Vietinbank, Thanh Thúy đã giúp đội nhà lội ngược dòng, thắng chung cuộc 3-2. Trong trận đấu này, có thể nói cô gái cao 1,91 m đã "gánh team" vì các đồng đội của cô đều thi đấu dưới sức. Tay đập trẻ Lan Vy không thể cáng đáng được vị trí của Khánh Vy (không thể dự giải vì lý do cá nhân), trong khi ngoại binh người Ba Lan Natalia Lijewska lại quá yếu, có thể do chưa hòa nhập với lối chơi của đội khi vừa sang VN. Chính vì vậy, nỗ lực của Thanh Thúy trong các trận đấu vừa qua rất đáng khen. Trước giải, ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An cho rằng Thanh Thúy chỉ đạt khoảng 80% phong độ so với thời kỳ trước chấn thương, nhưng qua màn thể hiện vừa rồi, có thể thấy cô đang từng bước lấy lại phong độ đỉnh cao của mình. Điều đáng mừng là Thanh Thúy đã chơi đủ 5 hiệp trong trận gặp Vietinbank và vẫn sung sức đến hiệp đấu cuối để giúp đội nhà giành chiến thắng.

Thanh Thúy (3) dẫn dắt VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng ẢNH: VFV

Việc Thanh Thúy dần trở lại phong độ đỉnh cao sẽ giúp đội tuyển VN yên tâm hơn ở các giải đấu quốc tế sắp tới. Theo lịch trình, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ tham dự ít nhất 5 giải quốc tế, gồm AVC Challenge Cup (châu Á), VTV Cup (giao hữu), FIVB Volleyball Women's World Championship (thế giới), 2 chặng đấu SEA V.League (Đông Nam Á) và SEA Games 33.

Theo đó, từ 8 - 15.6, tuyển bóng chuyền nữ VN tham dự AVC Challenge Cup 2024; từ 28.6 - 5.7 dự giải giao hữu quốc tế thường niên VTV Cup 2025 với các đội bóng mạnh trong khu vực và châu lục. Đến tháng 8, Thanh Thúy và đồng đội sẽ tham dự 2 chặng đấu tại SEA V.League 2025, tranh tài cùng các đội Thái Lan, Indonesia và Philippines.

Sau đó, từ 22.8 - 7.9, tuyển bóng chuyền nữ VN góp mặt tại FIVB Volleyball Women's World Championship. Đây là sân chơi thế giới danh giá lần đầu tiên VN tham dự. Theo kết quả bốc thăm, đội VN rơi vào bảng G cùng tuyển Ba Lan, Đức và Kenya. Đây là 3 đối thủ đều đang xếp cao hơn chúng ta trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới.

Đến cuối năm (7 - 19.12), tuyển bóng chuyền nữ VN sẽ tham dự SEA Games 33, trong đó chỉ tiêu được Cục TDTT đặt ra là vào chung kết và giành huy chương vàng. Hy vọng việc Thanh Thúy trở lại phong độ đỉnh cao sẽ hợp cùng Bích Tuyền tạo nên cặp VĐV tấn công xuất sắc.

Được biết, trước khi dự Cúp Hoa Lư, Thanh Thúy xác nhận cô đã nộp đơn tham gia kỳ tuyển chọn ngoại binh châu Á cho mùa giải 2025-2026 của giải bóng chuyền Hàn Quốc. Cô cho biết mới hoàn tất các thủ tục giấy tờ theo yêu cầu của Liên đoàn Bóng chuyền Hàn Quốc và chờ thông báo tiếp theo. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Thanh Thúy nằm trong số 45 tay đập nữ đến từ châu Á đăng ký ứng tuyển (try-out) thi đấu ở giải VĐQG Hàn Quốc 2025-2026.