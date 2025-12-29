Thanh tra Chính phủ 'điểm mặt' hàng loạt tồn tại của 5 dự án ngành thuế

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy đã ký ban hành thông báo kết luận thanh tra về các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc do Cục Thuế làm chủ đầu tư và quản lý dự án.

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Cục Thuế, hồi tháng 7 ẢNH: TTCP

5 dự án thuộc diện thanh tra gồm: dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hóa đơn điện tử đáp ứng triển khai cổng kết nối tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền (tổng mức đầu tư hơn 119 tỉ đồng); dự án trụ sở làm việc Chi cục Thuế Q.Hoàn Kiếm (tổng mức đầu tư hơn 109 tỉ đồng).

Cùng đó là dự án trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bình Dương (tổng mức đầu tư hơn 143 tỉ đồng); dự án trụ sở làm việc Chi cục thuế Bình Thạnh, TP.HCM (tổng mức đầu tư hơn 256 tỉ đồng); dự án xây dựng kho tài liệu Cục Thuế TP.HCM (tổng mức đầu tư hơn 120 tỉ đồng).

Bàn giao chưa đầy 1 năm đã xuất hiện "ngấm, mốc, bong tróc"

Thanh tra Chính phủ chỉ ra 6 nhóm nội dung còn tồn tại đối với các dự án nêu trên, từ việc lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư; cho đến lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế thi công, dự toán.

Ngoài ra còn có lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu; kế hoạch vốn và thanh quyết toán cho dự án; ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng tại các gói thầu trong phạm vi thanh tra.

Kết quả thanh tra cho thấy, vì chậm tiến độ, dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hóa đơn điện tử đáp ứng triển khai cổng kết nối tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền bị hủy kế hoạch vốn hơn 19,3 tỉ đồng.

4 dự án còn lại cũng bị hủy kế hoạch vốn do kế hoạch vốn không phù hợp với tiến độ thực hiện. Tổng số bị hủy kế hoạch vốn là hơn 131 tỉ đồng. Từ ngày 1.1.2025 đến tháng 9.2025, các dự án này không được bố trí vốn để thanh toán cho nhà thầu.

Cạnh đó, việc xác định tổng mức đầu tư tại các dự án còn một số nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng. Bộ Tài chính ban hành quyết định đầu tư chậm, không phù hợp với kế hoạch dự kiến ban đầu.

Đặc biệt, dự án trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bình Dương được hoàn thành bàn giao từ tháng 11.2024. Qua kiểm tra hiện trường, đoàn thanh tra phát hiện một số vị trí bị ngấm, mốc, bong tróc ở chân tường hoặc tiếp giáp vách kính.

Hay như dự án xây dựng kho tài liệu Cục Thuế TP.HCM, trạm biến áp, máy phát điện dự phòng, hệ thống thang máy đã lắp nhưng chưa thực hiện đấu nối và vận hành…

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy ẢNH: TTCP

Kiến nghị xử lý kinh tế hơn 6,5 tỉ đồng

Từ căn cứ đã nêu, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Cục Thuế xử lý về kinh tế số tiền hơn 6,5 tỉ đồng.

Trong đó, thu hồi hơn 5 tỉ đồng đối với phần xây lắp do chưa thu hồi tạm ứng theo quy định tại hợp đồng của gói thầu số 6 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Chi cục Thuế Q.Bình Thạnh.

Giảm trừ thanh toán hơn 1,1 tỉ đồng tại gói thầu số 10 dự án trụ sở làm việc Chi cục Thuế Q.Hoàn Kiếm, gói thầu số 03 dự án trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bình Dương và gói thầu số 06 dự án trụ sở làm việc Chi cục Thuế Q.Bình Thạnh.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Bộ Tài chính có văn bản báo cáo Chính phủ, Thủ tướng về các khó khăn vướng mắc tại 5 dự án để bố trí vốn hoàn thành các dự án theo đúng quy định pháp luật, tránh gây nợ đọng.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của Cục Thuế, các đơn vị, tập thể và cá nhân có liên quan được nêu tại kết luận thanh tra.