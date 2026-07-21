Thanh tra dự án lò đốt rác gần 9,9 tỉ đồng, lộ ra loạt sai phạm

Ngày 21.7, tin từ Thanh tra thành phố Huế cho biết đơn vị đã ban hành kết luận thanh tra liên quan đến dự án lò đốt rác sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy (xã Chân Mây - Lăng Cô).

Toàn cảnh dự án lò đốt rác tại Khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo Kết luận thanh tra số 1489/KL-TTr của Thanh tra thành phố Huế, dự án lò đốt rác thải sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy do Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Huế làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 9,9 tỉ đồng. Mục tiêu xây dựng hệ thống xử lý rác giải quyết tình trạng rác thải tại huyện Phú Lộc (cũ), giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương.

Qua thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án, đoàn thanh tra nhận thấy chủ đầu tư, đơn vị thi công và lắp đặt thiết bị, các đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch - Đầu tư (nay là Sở Tài chính), Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế cơ bản chấp hành theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn để xảy ra một số vi phạm, thiếu sót.

Đến thời điểm thanh tra (tháng 5.2026), dự án đã được bố trí 8,24 tỉ đồng vốn, giải ngân hơn 7,7 tỉ đồng nhưng vẫn chưa phát huy hiệu quả đầu tư. Cụ thể, dù đã hoàn thành thi công và lắp đặt thiết bị, dự án hiện vẫn "đắp chiếu", chưa thể vận hành chạy thử do chưa được cấp giấy phép môi trường.

Cơ quan thanh tra phát hiện nhiều sai phạm ngay từ giai đoạn phê duyệt chủ trương. Cụ thể, năm 2017, dự án được chấp thuận khi vị trí xây dựng lò đốt rác vẫn chưa được cập nhật vào quy hoạch quản lý chất thải rắn của tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ. Dự án cũng chưa lập và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.



Trong quá trình thẩm định dự án, cơ quan thanh tra xác định nhiều hồ sơ chưa bảo đảm yêu cầu. Quy mô đầu tư không thống nhất với quyết định chủ trương đầu tư; một số nội dung về thiết kế, dự toán còn thiếu.

Đáng chú ý, việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường vào năm 2021 do Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ (nay là thành phố Huế) phê duyệt chỉ đạt tiêu chuẩn nước thải cột B. Điều này trái với chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế lúc bấy giờ về việc các dự án đầu tư mới phải đạt tiêu chuẩn cột A, dẫn đến vướng mắc pháp lý kéo dài, khiến công trình đã hoàn thành nhưng không thể đưa vào hoạt động suốt nhiều năm, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, quá trình thực hiện gói thầu tư vấn môi trường xảy ra hàng loạt vi phạm. Một số gói thầu không công khai đầy đủ thông tin theo quy định; hồ sơ, thủ tục đấu thầu còn thiếu sót; nhiều hợp đồng chậm tiến độ, trong khi có gói thầu hoàn thành nhưng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục nghiệm thu, thanh lý.

Thanh tra cũng phát hiện sai sót trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, quan trắc môi trường và một số hạng mục thi công không đúng thiết kế được phê duyệt, làm giảm giá trị xây lắp của dự án.

Cụ thể, kiểm tra thực tế cho thấy một số hạng mục thi công tại dự án này không đúng thiết kế, làm giảm giá trị xây lắp hơn 76 triệu đồng. Ngoài ra, công tác đấu thầu cũng ghi nhận hàng loạt vi phạm như chậm đăng tải kế hoạch, không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu...

Từ những vi phạm trên, Thanh tra thành phố Huế yêu cầu Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Huế nộp lại ngân sách nhà nước hơn 143,8 triệu đồng tiền phát sinh từ sai phạm, thiếu sót khi thực hiện dự án. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng cần khẩn trương khắc phục các tồn tại, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và thủ tục môi trường để sớm đưa dự án vào vận hành.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra trách nhiệm của nhiều cơ quan quản lý nhà nước dẫn đến những sai phạm này. Trong đó, kiến nghị UBND thành phố Huế chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo, tập thể, cá nhân thuộc Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp thành phố, Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Huế qua các thời kỳ (có liên quan đến sai phạm dự án).