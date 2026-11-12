Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị rà soát phương án tự chủ tài chính của hai bệnh viện

Ngày 12.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã công bố kết luận thanh tra thu, chi tài chính tại Bệnh viện đa khoa Phú Tân và Bệnh viện đa khoa Ngọc Hiển.

Bệnh viện đa khoa Phú Tân có 100 giường theo kế hoạch. Công suất sử dụng giường tăng từ 32% năm 2023 lên 39% năm 2024, khoảng 43% năm 2025 và 52% đến cuối tháng 5.2026.

Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định công suất giường và lượt khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa Phú Tân thấp hơn kế hoạch ẢNH: CTV

Bệnh viện đa khoa Ngọc Hiển cũng có 100 giường theo kế hoạch. Công suất sử dụng giường đạt 68% trong cả 2 năm 2024 và 2025, rồi giảm còn 58% đến cuối tháng 5.2026.

Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định công suất giường và lượt khám, chữa bệnh của 2 bệnh viện thấp hơn kế hoạch đã làm giảm nguồn thu. Kinh phí ngân sách cấp chưa đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên. Cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu của hai bệnh viện.

Nơi tạm mượn tiền trả lương, nơi nợ tiền thuốc gần 10 tỉ đồng

Tại Bệnh viện đa khoa Ngọc Hiển, tiền lương và các khoản theo lương của khối điều trị và Phòng khám Đất Mũi chiếm khoảng 83% nguồn kinh phí phục vụ khám, chữa bệnh năm 2024 và 87% năm 2025. Để có kinh phí trả lương và duy trì hoạt động, bệnh viện được UBND tỉnh Cà Mau thống nhất cho tạm mượn khoảng 4,7 tỉ đồng.

Đến ngày 31.5.2026, khoản tạm mượn chiếm hơn một nửa trong tổng công nợ khoảng 9,2 tỉ đồng của đơn vị. Cùng thời điểm, bệnh viện còn nợ lương khoảng 629 triệu đồng, khoảng 2,2 tỉ đồng tiền thuốc và khoảng 803 triệu đồng bảo hiểm xã hội quý 1 và tháng 5.2026.

Tại Bệnh viện đa khoa Phú Tân, riêng tiền lương, phụ cấp theo lương của khối điều trị và Phòng khám đa khoa khu vực Phú Tân, cộng với chi phí chuyên môn, đã vượt nguồn kinh phí phục vụ khám, chữa bệnh trong 3 năm liên tiếp. Tỷ lệ này lần lượt là khoảng 109% năm 2023, 115% năm 2024 và 116% năm 2025.

Đến cuối tháng 5.2026, Bệnh viện đa khoa Phú Tân có khoảng 12,8 tỉ đồng công nợ phải trả, trong đó khoảng 9,8 tỉ đồng là tiền thuốc nợ các công ty. Trong các khoản chưa thu được, có gần 37 triệu đồng từ hồ sơ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 - 2018.

Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, cả hai bệnh viện đã dùng nguồn thu khám, chữa bệnh để bù phần kinh phí còn thiếu cho việc trả lương. Việc lập dự toán chưa sát khả năng thu, chậm thu hồi công nợ và thiếu phương án khi nguồn thu giảm làm tình trạng mất cân đối kéo dài. Thanh tra cũng chỉ ra cơ quan chủ quản chưa có giải pháp phù hợp, hiệu quả để tháo gỡ khó khăn.

Kiến nghị rà soát phương án tự chủ tài chính của 2 bệnh viện

Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Y tế rà soát phương án tự chủ tài chính của Bệnh viện đa khoa Phú Tân giai đoạn 2023 - 2025 và Bệnh viện đa khoa Ngọc Hiển giai đoạn 2024 - 2025. Nếu nguồn thu không đủ chi thường xuyên cho các nhiệm vụ được giao, tỉnh xem xét bổ sung kinh phí theo phương án tự chủ được phê duyệt và khả năng cân đối ngân sách. Hai bệnh viện được đề nghị ưu tiên thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, thuốc, vật tư y tế và các khoản chi trực tiếp phục vụ khám, chữa bệnh.

Thanh tra kiến nghị thu hồi khoảng 30,8 triệu đồng tại Bệnh viện đa khoa Phú Tân do chi phụ cấp trực 24/24 giờ chưa đúng quy định và hỗ trợ tiền ăn vượt số ngày trực thực tế. Tại Bệnh viện đa khoa Ngọc Hiển, kiến nghị thu hồi 42,8 triệu đồng tiền khoán công tác phí chi sai quy định cho 3 trạm y tế xã Tân Ân, Phan Ngọc Hiển và Đất Mũi trong 4 tháng cuối năm 2025. Tiền thu hồi được đề nghị nộp vào tài khoản của từng bệnh viện để hoàn nguồn, trả nợ.

Đối với Bệnh viện đa khoa Phú Tân, Thanh tra tỉnh kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm Ban giám đốc, Phòng Tài chính - Kế toán và Phòng Tổ chức - Hành chính và 4 cá nhân liên quan.

Tại Bệnh viện đa khoa Ngọc Hiển, Thanh tra tỉnh kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm Ban giám đốc, Phòng Tài chính - Kế toán và 3 cá nhân.