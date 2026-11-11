Thu không đủ chi, Bệnh viện Phước Long vẫn trích hơn 7,3 tỉ đồng vào các quỹ

Ngày 11.11, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan này vừa có kết luận thanh tra thu, chi tài chính tại Bệnh viện đa khoa Phước Long.

Theo kết luận thanh tra, năm 2021, Bệnh viện đa khoa Phước Long lấy khoản thặng dư 2,9 tỉ đồng trên báo cáo tài chính làm căn cứ trích quỹ. Khi đối chiếu thu, chi của năm này, Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định bệnh viện thâm hụt 7,35 tỉ đồng.

Bệnh viện đa khoa Phước Long ẢNH: G.B

Bệnh viện có 9,72 tỉ đồng chi phí phát sinh trong năm 2021 vẫn được theo dõi ở khoản chi phí dở dang. Khoản này chưa được kết chuyển đầy đủ, khiến báo cáo tài chính chưa phản ánh hết chi phí trong năm. Bệnh viện đã trích quỹ 2,9 tỉ đồng và chi từ nguồn quỹ 3,31 tỉ đồng trong năm đó.

Tính cả 2 năm 2020 - 2021, bệnh viện thâm hụt 12,72 tỉ đồng nhưng vẫn trích 7,37 tỉ đồng vào các quỹ phúc lợi, khen thưởng và thu nhập tăng thêm. Đến năm 2023, bệnh viện điều chỉnh số dư các quỹ với tổng số tiền 10,56 tỉ đồng. Theo thanh tra, hồ sơ và tài liệu đối chiếu chưa đủ để xác định việc điều chỉnh có hợp lý hay không.

Sử dụng 195 giường, bệnh viện bố trí nhân lực theo quy mô 250 giường

Bệnh viện đa khoa Phước Long là đơn vị y tế công lập hạng II, tự bảo đảm chi thường xuyên. Bình quân, bệnh viện sử dụng khoảng 195 trong 250 giường được giao, tương đương 78% công suất kế hoạch. Nhân lực vẫn được bố trí theo quy mô 250 giường. Thanh tra xác định trong giai đoạn 2020 - 2025, tiền lương và các khoản liên quan phải chi cho số nhân lực vượt nhu cầu hơn 46 tỉ đồng, bình quân hơn 7 tỉ đồng/năm.

Thanh tra cũng chỉ ra những khó khăn từ cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế, thiết bị cũ, xuống cấp và dịch Covid-19 giai đoạn 2020 - 2022. Khi lương tăng mà giá khám, chữa bệnh chưa điều chỉnh tương ứng, bệnh viện phải tự cân đối thêm 3,23 tỉ đồng từ ngày 1.7 đến 17.11.2023 và 4,32 tỉ đồng từ ngày 1.7 đến 31.12.2024. Về phía bệnh viện, dự toán chưa sát nguồn thu, nhân lực và chi thường xuyên chậm được điều chỉnh.

Từ năm 2020 đến hết tháng 5.2026, bệnh viện thu 538,55 tỉ đồng, chi 574,41 tỉ đồng. Tính cả kỳ, chi vượt thu 35,85 tỉ đồng. Riêng năm 2025, mức chênh lệch là 16,33 tỉ đồng. Sang 5 tháng đầu năm 2026, thu cao hơn chi 3,68 tỉ đồng, nhưng nợ phải trả đến ngày 31.5.2026 vẫn lên tới 58,71 tỉ đồng.

Hai khoản lớn nhất là tiền mua thuốc của các công ty 23,57 tỉ đồng và tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương 17,42 tỉ đồng. Bệnh viện còn nợ ngân sách 7,94 tỉ đồng, nợ nguồn cải cách tiền lương lũy kế 6,62 tỉ đồng và nợ tiền khen thưởng giai đoạn 2021 - 2024 là 1,93 tỉ đồng. Trong khi đó, các khoản phải thu là 5,52 tỉ đồng, một số đã tồn đọng kéo dài.

Thanh tra cũng chỉ ra một khoản chi trong lúc bệnh viện vẫn còn nợ lương. Đó là khoản phụ cấp ưu đãi nghề 20% cho khối hành chính, tổng cộng 5,99 tỉ đồng.

Hơn 4,2 tỉ đồng chi vượt cho phiên trực, ai phải hoàn trả?

Theo kết luận thanh tra, bệnh viện đủ nhân lực để bố trí làm theo ca, kíp hoặc làm thêm giờ, nhưng vẫn chi phụ cấp trực 24/24 giờ và hỗ trợ tiền ăn vào các ngày làm việc bình thường từ thứ hai đến thứ sáu, kể cả tại các trạm y tế. Thanh tra xác định tổng số chi vượt khoảng 4,27 tỉ đồng, gồm khoảng 2,44 tỉ đồng phụ cấp trực 24/24 giờ chi chưa đúng quy định và khoảng 1,82 tỉ đồng do bố trí người trực vượt định mức.

Hai khoản được kiến nghị xử lý theo 2 cách. Với khoản 2,44 tỉ đồng, Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm thu hồi từ người lao động và nộp vào tài khoản bệnh viện để trả công nợ.

Với khoản 1,82 tỉ đồng, đề nghị bệnh viện dùng nguồn kinh phí hợp pháp để hoàn lại. Người lao động đã tham gia trực và làm nhiệm vụ theo phân công nên thanh tra kiến nghị không thu khoản này trực tiếp từ họ.

Thanh tra còn ghi nhận doanh thu trên sổ kế toán cao hơn hồ sơ khai thuế 1,85 tỉ đồng. Bệnh viện được đề nghị kê khai, nộp bổ sung khoảng 0,11 tỉ đồng tiền thuế. Bệnh viện tiếp tục khai thác mặt bằng nhà giữ xe, căn tin - tạp hóa và quầy thuốc sau khi đề án được phê duyệt năm 2020 hết hạn, nhưng chậm hoàn thiện hồ sơ. Việc trích khấu hao tài sản kinh doanh, cho thuê chưa được thực hiện. Doanh thu và chi phí từng dịch vụ cũng chưa được theo dõi đầy đủ.

Kiến nghị kiểm điểm 7 người, ưu tiên trả lương và tiền thuốc

Thanh tra tỉnh Cà Mau đề nghị Giám đốc Sở Y tế tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Phước Long giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5.2026. Hai người được đề nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm là ông Trần Quốc Thanh, nguyên Giám đốc và ông Trần Văn Sửa, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Phước Long.

Giám đốc bệnh viện được đề nghị tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các phòng Tài chính - Kế toán, Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tổ chức - Hành chính trong cùng giai đoạn.

Có 5 người được đề nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm gồm: ông Tô Chía, nguyên Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; ông Đoàn Văn Hiện, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; ông Đỗ Trường Đang, Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ; ông Hồ Thanh Tuấn, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán; ông Nguyễn Hùng Cứ, Kế toán trưởng.

Bệnh viện được đề nghị sắp xếp nhân lực theo khối lượng công việc, rà soát các quỹ đã trích, hoàn thiện hồ sơ tài sản công và thu hồi các khoản nợ tồn đọng. Thanh tra đề nghị bệnh viện ưu tiên tiền lương, các khoản đóng bảo hiểm xã hội, thuốc, vật tư y tế và chi phí trực tiếp phục vụ khám, chữa bệnh. Thanh tra cũng đề nghị bệnh viện lập dự toán sát nguồn thu và chuẩn bị phương án ứng phó khi thu không đạt dự toán.