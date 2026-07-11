Thanh Trúc và Châu Khải Phong xây nhà mới, tiết lộ kế hoạch sinh con thứ 2

Sau khi thông tin vợ chồng diễn viên Thanh Trúc và ca sĩ Châu Khải Phong xây nhà mới tại TP.HCM nhận được sự quan tâm của khán giả, nữ diễn viên đã có những chia sẻ với Thanh Niên về kế hoạch này. Theo Thanh Trúc, hiện gia đình cô đang xây dựng một căn nhà tại TP.HCM. Nữ diễn viên cho biết công trình có diện tích khoảng 200 m2, được xây dựng với quy mô 4 tầng. Tuy nhiên, Thanh Trúc vẫn khá kín tiếng về tổ ấm mới. Cô bày tỏ: "Hiện tại, tôi chưa muốn chia sẻ gì nhiều đến vấn đề này".

Trước đó, một số thông tin cho rằng vợ chồng Thanh Trúc - Châu Khải Phong đang xây biệt thự. Nữ diễn viên cho biết cô sẽ chia sẻ cụ thể hơn khi ngôi nhà hoàn thiện, đồng thời nói rằng bản thân "không dám nhận là căn biệt thự".

Thanh Trúc lên kế hoạch sinh con thứ hai

Thanh Trúc sinh năm 1986, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía nam. Cô tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Mưa thủy tinh, Trà táo đỏ, Hướng nghiệp, Những đóa ngọc lan... và ghi dấu ấn với lối diễn xuất nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Ngoài phim truyền hình, nữ diễn viên cũng từng thử sức ở lĩnh vực ca hát và dẫn chương trình.

Thanh Trúc đăng ký kết hôn năm 2023 và sinh con đầu lòng sau đó một năm. Đến năm 2025, cô và ca sĩ Châu Khải Phong mới chính thức công khai mối quan hệ vợ chồng sau thời gian dài giữ kín đời tư.

Vợ chồng Thanh Trúc - Châu Khải Phong hiện ưu tiên vun vén tổ ấm và chăm sóc con gái Ảnh: NVCC

Châu Khải Phong tên thật là Lê Văn Thuận, sinh năm 1986, quê Nghệ An. Anh được biết đến qua dòng nhạc ballad và hoạt động biểu diễn nhiều năm trên các sân khấu ca nhạc trong nước. Sau thời gian đầu theo đuổi ca hát với nhiều khó khăn, nam ca sĩ tạo dấu ấn với loạt ca khúc như Ngắm hoa lệ rơi, Nếu ta còn yêu nhau, Quên một người từng yêu, Chỉ yêu mình em... Trong đó, Ngắm hoa lệ rơi trở thành bản hit giúp tên tuổi Châu Khải Phong được đông đảo khán giả biết đến hơn. Trước đó, anh từng đoạt giải nhất Tiếng hát học sinh - sinh viên toàn quốc năm 2004 và giải nhì Sao Mai khu vực miền Trung năm 2007.

Từ khi về chung nhà, Thanh Trúc thường xuyên đăng tải hình ảnh chăm sóc con gái, công việc và những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Châu Khải Phong cũng duy trì hoạt động biểu diễn, phát hành sản phẩm âm nhạc và đồng hành cùng gia đình khi có thời gian.

Việc xây dựng nhà mới được xem là cột mốc đáng chú ý của cặp đôi sau khi ổn định cuộc sống hôn nhân. Dù nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, Thanh Trúc vẫn lựa chọn giữ sự riêng tư, chỉ xác nhận những thông tin cơ bản về công trình.



Ngoài chuyện nhà cửa, Thanh Trúc cũng tiết lộ lý do cô ít xuất hiện trong các dự án phim thời gian gần đây. Nữ diễn viên cho biết hiện ưu tiên dành thời gian cho gia đình cũng như chuẩn bị cho kế hoạch sinh thêm con. Cô xác nhận đang lên kế hoạch thực hiện IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) lần hai. "Tôi đang có kế hoạch chuyển phôi lần hai. Lúc bé Kỳ (con gái Thanh Trúc) 1,5 tuổi, tôi có chuyển phôi một lần nhưng không may mắn. Vì vậy, tôi dành thời gian nghỉ ngơi, đến tháng 8 sẽ bắt đầu lại", Thanh Trúc chia sẻ.