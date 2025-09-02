Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

'Thành tựu của Việt Nam thành tấm gương tham chiếu của rất nhiều quốc gia'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
02/09/2025 17:28 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Thanh niên Nicaragua nêu quan điểm tại buổi thăm và làm việc với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhân dịp sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 tại Việt Nam.

Chiều 2.9 tại trụ sở T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Giải phóng dân tộc Sandino (FSLN) của Nicaragua do chị Darling Hernandez, Ủy viên Hội đồng Thanh niên FSLN, Bộ trưởng Bộ Thanh niên Nicaragua dẫn đầu.

Cùng tham dự có ông Mario Armengol, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nicaragua tại Việt Nam, cùng các cán bộ của T.Ư Đoàn và Bộ Ngoại giao Việt Nam. Cuộc gặp diễn ra nhân dịp đoàn sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 tại Việt Nam.  

Thúc đẩy hợp tác thanh niên Việt Nam - Nicaragua

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Bùi Quang Huy nhiệt liệt chào mừng chị Darling Hernandez và đoàn đại biểu đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam, đặc biệt trong dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. 

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, chuyến thăm là minh chứng sống động cho tình cảm gắn bó, hữu nghị giữa hai dân tộc.

Thành tựu của Việt Nam và bài học cho giới trẻ toàn cầu - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà chị Darling Hernandez nhân buổi gặp gỡ

ẢNH: XUÂN TÙNG

Tại buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ sâu rộng về mô hình tổ chức, phương thức hoạt động và các phong trào thanh niên tiêu biểu của mỗi nước. 

Anh Bùi Quang Huy nhận định: "Mặc dù cơ cấu tổ chức có những điểm khác biệt, nhưng tôi nhận thấy rất nhiều điểm tương đồng trong công việc của chúng ta. Cả hai đều là tổ chức thanh niên dưới sự lãnh đạo của các Đảng cầm quyền, cùng chia sẻ lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây là nền tảng vô cùng quý giá để chúng ta tăng cường hợp tác".

Trên cơ sở những điểm tương đồng và sự tin cậy lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo thanh niên đã thống nhất nhiều định hướng hợp tác quan trọng trong tương lai. Hai bên đều nhất trí cao với đề xuất thúc đẩy các chương trình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh và nhu cầu.

Thành tựu của Việt Nam và bài học cho giới trẻ toàn cầu - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc

ẢNH: XUÂN TÙNG

Cụ thể, hai bên sẽ nghiên cứu xây dựng các chương trình hợp tác về chuyển giao khoa học công nghệ, năng lượng, chuyển đổi số, nông nghiệp, y tế; tăng cường trao đổi sinh viên, giao lưu văn hóa và giáo dục chính trị, tư tưởng.

"Chuyến đi này mang lại cho tôi một cảm nhận sâu sắc"

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh: "Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ làm sâu sắc thêm tình cảm giữa thanh niên hai nước. Dù khoảng cách địa lý xa xôi, chúng ta có thể thường xuyên tổ chức các cuộc hội đàm trực tuyến để cập nhật thông tin và chia sẻ kinh nghiệm".

Chị Darling Hernández đề xuất thiết lập một lộ trình làm việc chung, thông qua vai trò cầu nối của Đại sứ quán hai nước và kênh đối ngoại, để hiện thực hóa các ý tưởng hợp tác.

Thành tựu của Việt Nam và bài học cho giới trẻ toàn cầu - Ảnh 3.

Chị Darling Hernandez chia sẻ những cảm nhận của mình trong chuyến thăm Việt Nam

ẢNH: PHAN LINH

Chia sẻ cảm nhận của mình khi tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 của Việt Nam, chị Darling Hernández bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với lịch sử hào hùng và những thành tựu phát triển của Việt Nam. 

"Thành tựu của Việt Nam trở thành tấm gương tham chiếu của rất nhiều quốc gia", chị nói.

Chị Darling Hernandez cho hay, chuyến thăm Việt Nam với chặng đường dù xa xôi nhưng là "hoàn toàn xứng đáng". Chuyến thăm mang lại cho chị "ý thức trách nhiệm to lớn" khi được truyền cảm hứng từ sức trẻ và tinh thần của thanh niên Việt Nam.

"Chuyến đi này mang lại cho tôi một cảm nhận sâu sắc về trách nhiệm. Khi nhìn thấy sự nhiệt huyết của thanh niên Việt Nam, tôi tin rằng chúng tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Chúng tôi mong muốn được học hỏi từ mô hình và kinh nghiệm của Việt Nam", chị Darling Hernandez nói.

Tin liên quan

Thắp lên ngọn lửa yêu nước trong người trẻ

Thắp lên ngọn lửa yêu nước trong người trẻ

Thời gian qua, tổ chức Đoàn đã tổ chức rất nhiều phong trào với những giải pháp cụ thể để khơi dậy tình yêu đất nước trong người trẻ, chuyển hóa tình yêu nước trở thành sức mạnh đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Anh Bùi Quang Huy: 'Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trong chuỗi hoạt động A80'

Anh Bùi Quang Huy hội đàm với Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên Lào

Khám phá thêm chủ đề

Bùi Quang Huy A80 Nicaragua Hợp tác thanh niên Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận