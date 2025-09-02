'Thành tựu của Việt Nam thành tấm gương tham chiếu của rất nhiều quốc gia'

Chiều 2.9 tại trụ sở T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Giải phóng dân tộc Sandino (FSLN) của Nicaragua do chị Darling Hernandez, Ủy viên Hội đồng Thanh niên FSLN, Bộ trưởng Bộ Thanh niên Nicaragua dẫn đầu.

Cùng tham dự có ông Mario Armengol, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nicaragua tại Việt Nam, cùng các cán bộ của T.Ư Đoàn và Bộ Ngoại giao Việt Nam. Cuộc gặp diễn ra nhân dịp đoàn sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 tại Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác thanh niên Việt Nam - Nicaragua

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Bùi Quang Huy nhiệt liệt chào mừng chị Darling Hernandez và đoàn đại biểu đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam, đặc biệt trong dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, chuyến thăm là minh chứng sống động cho tình cảm gắn bó, hữu nghị giữa hai dân tộc.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà chị Darling Hernandez nhân buổi gặp gỡ

ẢNH: XUÂN TÙNG

Tại buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ sâu rộng về mô hình tổ chức, phương thức hoạt động và các phong trào thanh niên tiêu biểu của mỗi nước.

Anh Bùi Quang Huy nhận định: "Mặc dù cơ cấu tổ chức có những điểm khác biệt, nhưng tôi nhận thấy rất nhiều điểm tương đồng trong công việc của chúng ta. Cả hai đều là tổ chức thanh niên dưới sự lãnh đạo của các Đảng cầm quyền, cùng chia sẻ lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây là nền tảng vô cùng quý giá để chúng ta tăng cường hợp tác".

Trên cơ sở những điểm tương đồng và sự tin cậy lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo thanh niên đã thống nhất nhiều định hướng hợp tác quan trọng trong tương lai. Hai bên đều nhất trí cao với đề xuất thúc đẩy các chương trình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh và nhu cầu.

Đoàn đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc ẢNH: XUÂN TÙNG

Cụ thể, hai bên sẽ nghiên cứu xây dựng các chương trình hợp tác về chuyển giao khoa học công nghệ, năng lượng, chuyển đổi số, nông nghiệp, y tế; tăng cường trao đổi sinh viên, giao lưu văn hóa và giáo dục chính trị, tư tưởng.

"Chuyến đi này mang lại cho tôi một cảm nhận sâu sắc"

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh: "Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ làm sâu sắc thêm tình cảm giữa thanh niên hai nước. Dù khoảng cách địa lý xa xôi, chúng ta có thể thường xuyên tổ chức các cuộc hội đàm trực tuyến để cập nhật thông tin và chia sẻ kinh nghiệm".

Chị Darling Hernández đề xuất thiết lập một lộ trình làm việc chung, thông qua vai trò cầu nối của Đại sứ quán hai nước và kênh đối ngoại, để hiện thực hóa các ý tưởng hợp tác.

Chị Darling Hernandez chia sẻ những cảm nhận của mình trong chuyến thăm Việt Nam

ẢNH: PHAN LINH

Chia sẻ cảm nhận của mình khi tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 của Việt Nam, chị Darling Hernández bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với lịch sử hào hùng và những thành tựu phát triển của Việt Nam.

"Thành tựu của Việt Nam trở thành tấm gương tham chiếu của rất nhiều quốc gia", chị nói.

Chị Darling Hernandez cho hay, chuyến thăm Việt Nam với chặng đường dù xa xôi nhưng là "hoàn toàn xứng đáng". Chuyến thăm mang lại cho chị "ý thức trách nhiệm to lớn" khi được truyền cảm hứng từ sức trẻ và tinh thần của thanh niên Việt Nam.

"Chuyến đi này mang lại cho tôi một cảm nhận sâu sắc về trách nhiệm. Khi nhìn thấy sự nhiệt huyết của thanh niên Việt Nam, tôi tin rằng chúng tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Chúng tôi mong muốn được học hỏi từ mô hình và kinh nghiệm của Việt Nam", chị Darling Hernandez nói.