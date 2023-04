Thành viên nhóm nhạc S Club 7 qua đời

Hình ảnh của Paul Cattermole được chụp một ngày trước khi nam ca sĩ qua đời SPLASH NEWS

Thông tin Paul Cattermole qua đời được gia đình tiết lộ trong một tuyên bố với truyền thông. “Thật đau buồn khi chúng tôi phải thông báo về sự ra đi đột ngột của con trai, người anh em yêu quý của chúng tôi, Paul Cattermole. Paul được tìm thấy vào ngày 6.4 tại nhà riêng ở Dorset (Anh) và được tuyên bố đã qua đời vào chiều hôm đó. Mặc dù nguyên nhân tử vong hiện chưa được xác định, cảnh sát Dorset đã xác nhận rằng không có bất thường nào”, người thân của nghệ sĩ quá cố chia sẻ. Họ hy vọng người hâm mộ sẽ tôn trọng quyền riêng tư của gia đình trong khoảng thời gian đau buồn này.



Sự ra đi bất ngờ của Paul Cattermole diễn ra chỉ vài tuần sau khi S Club 7 thông báo kế hoạch tái hợp trong chuyến lưu diễn kéo dài 11 ngày tại Anh và Ireland. Nhóm dự kiến biểu diễn các ca khúc kinh điển như Reach, Bring It All Back, Never Had A Dream Come true… Trên Twitter, S Club 7 tri ân đồng đội quá cố: “Chúng tôi thực sự đau buồn trước sự ra đi của người anh em Paul. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi buồn sâu sắc và sự mất mát mà tất cả chúng ta đều cảm thấy. Chúng tôi thật may mắn khi có anh ấy trong đời và rất biết ơn vì những kỷ niệm tuyệt vời mà chúng tôi đã trải qua”.

Theo Mirror, các thành viên khác của S Club 7 đã rất sốc khi biết tin và đến giờ vẫn chưa thể tin được đây là sự thật. Họ đã rất mong chờ gặp lại nhau trong cuộc hội ngộ dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Paul Cattermole thời còn hoạt động trong nhóm S Club 7 SHUTTERSTOCK

Paul Cattermole (hàng trên, bên trái) và các thành viên S Club 7 xuất hiện trên The One Show vào đầu năm nay GETTY

Paul Cattermole sinh năm 1977, anh là một trong những thành viên ban đầu của S Club 7 - nhóm nhạc Anh được Simon Fuller (cựu quản lý của Spice Girls) thành lập hồi 1998 và nổi đình đám vào cuối thập niên 1990, đầu 2000. Trong suốt 5 năm gắn bó, nhóm gây sốt với 4 album phòng thu, phát hành 11 đĩa đơn và bán được hơn chục triệu album trên toàn thế giới đồng thời càn quét hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. S Club 7 còn nổi tiếng với các chương trình: Miami 7, LA7, Hollywood 7 và Viva S Club. Năm 2002, Paul Cattermole làm tan nát trái tim người hâm mộ khi rời nhóm với lý do khác biệt trong sáng tạo. Các thành viên còn lại sau đó tiếp tục duy trì hoạt động nhưng cũng sớm tan rã.

Sau khi rời S Club 7, Paul chật vật thích nghi với cuộc sống mới, bắt đầu biểu diễn ở các hộp đêm, trường đại học, khu nghỉ mát trên khắp nước Anh rồi dần lâm cảnh phá sản. Năm 2018, nam ca sĩ gây sốc khi cố gắng bán giải thưởng của mình trên eBay với lý do có hóa đơn phải trả. Giọng ca đình đám một thời từng cố gắng tham gia các chương trình ăn khách nhưng bị từ chối vì không còn nổi tiếng như xưa. Cách đây ít lâu, anh còn trở thành một người xem bài tarot trên mạng. Tháng 2 vừa qua, Paul Cattermole cùng các thành viên của S Club 7 hội ngộ và tiết lộ về kế hoạch tái hợp nhân kỷ niệm 25 năm thành lập nhóm.