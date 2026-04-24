Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đạt giải thưởng Vàng đột quỵ thế giới

Chiều 24.4, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tổ chức lễ đón nhận giải thưởng Vàng đột quỵ thế giới (Gold Status Award), do Tổ chức Đột quỵ thế giới (World Stroke Organization - WSO) trao tặng. Đây là giải thưởng danh giá, đánh dấu bước tiến quan trọng của Thanh Vũ Medic Bạc Liêu trong việc chuẩn hóa hệ thống cấp cứu và điều trị đột quỵ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Huy Thắng, Phó chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam (trái), trao giải thưởng Vàng đột quỵ thế giới cho ông Phạm Thanh Vũ, Chủ tịch HĐQT Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Huy Thắng, Phó chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, cho rằng giải thưởng Vàng đột quỵ thế giới mà Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đạt được là minh chứng cho hệ thống vận hành khoa học, kỷ luật và đầy tính nhân văn. Thành quả này đã chính thức ghi tên Thanh Vũ Medic Bạc Liêu lên bản đồ đột quỵ Việt Nam và thế giới. Hơn nữa, đơn vị đột quỵ của bệnh viện đã thắp lên thêm hy vọng sống, đặc biệt là sống không tàn phế cho người chẳng may bị bệnh đột quỵ tại khu vực ĐBSCL.

Không chỉ là sự ghi nhận từ tổ chức chuyên môn quốc tế, giải thưởng này còn là cơ hội để người bệnh đột quỵ ở khu vực ĐBSCL có thể tiếp cận quy trình điều trị chuẩn quốc tế ngay tại địa phương, với hệ thống cấp cứu nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Tổ chức Đột quỵ thế giới công nhận đạt giải Vàng của Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Thạc sĩ - bác sĩ Phạm Thanh Vũ, Chủ tịch HĐQT Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, cho biết bệnh viện đã điều trị khoảng 190 trường hợp đột quỵ trong "giờ vàng", tỷ lệ thành công gần 80%, trong đó can thiệp nội mạch chiếm khoảng 20%.

Đặc biệt, Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh với các trang thiết bị hiện đại, như: MRI 3 Tesla, CT 128-160 lát cắt, máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA... giúp rút ngắn thời gian đánh giá tổn thương não, hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định điều trị nhanh và chính xác hơn. Việc kết hợp giữa công nghệ hiện đại và quy trình cấp cứu chuẩn hóa đã góp phần nâng cao đáng kể hiệu quả điều trị, đồng thời giảm nguy cơ di chứng cho người bệnh đột quỵ.