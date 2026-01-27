Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã tìm thấy con thiên nga bị bắt trộm
Video Đời sống

Vũ Phượng - Dương Lan
27/01/2026 11:37 GMT+7

Sáng 27.1.2026, Thảo Cầm Viên Sài Gòn xác nhận đã giải cứu thành công một con thiên nga bị bắt trộm và đưa xuống tận Cần Thơ. Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng và Thảo Cầm Viên Sài Gòn phát hiện người đàn ông tiếp cận và bắt con thiên nga ra khỏi khu vực nuôi nhốt.

Đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, khoảng 6 giờ ngày 26.1, công nhân phát hiện một con thiên nga bị mất khỏi khu vực nuôi nhốt. Qua kiểm tra, đơn vị xác định một người đàn ông đã cắt lưới để bắt trộm thiên nga giấu vào ba lô và mang ra khỏi Thảo Cầm Viên.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã tìm thấy con thiên nga bị bắt trộm

Ngay sau đó, Thảo Cầm Viên tiến hành rà soát nội bộ, trích xuất hệ thống camera và trình báo Công an phường Sài Gòn. Từ hình ảnh camera an ninh, cơ quan công an đã xác minh, truy vết được người đàn ông bắt trộm thiên nga và xác định người này đã rời khỏi TP.HCM. Các lực lượng sau đó tiếp tục phối hợp để lần theo dấu vết.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã tìm thấy con thiên nga bị bắt trộm- Ảnh 1.

Thiên nga sẽ được cách ly để phòng dịch, theo dõi trước khi tiếp cận lại đàn

Đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, đơn vị đã lên xe di chuyển xuống Tây Ninh (Long An cũ) để cứu con thiên nga, tuy nhiên trong quá trình di chuyển thì nhận được thông tin con vật đã bị bán xuống Cần Thơ. Ngay trong đêm, lực lượng tiếp tục di chuyển xuống Cần Thơ và sau khi tiếp cận đã tiến hành hồi sức cho con thiên nga. 

Đến khoảng 9 giờ sáng 27.1, con thiên nga đã được đưa trở về Thảo Cầm Viên Sài Gòn và sẽ được cách ly để phòng dịch, theo dõi trước khi tiếp cận lại đàn.

Theo Thảo Cầm Viên, hiện thiên nga có dấu hiệu bị stress nên bác sĩ thú y phải theo dõi và trấn an.

Tiểu thương ‘thủ phủ’ đồ trang trí: ‘Khách tới xem nhiều, nhưng mua thì cân nhắc lắm’

Tiểu thương ‘thủ phủ’ đồ trang trí: ‘Khách tới xem nhiều, nhưng mua thì cân nhắc lắm’

Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn, TP.HCM) tiếp tục khoác lên mình sắc xuân rực rỡ. Tuy nhiên sức mua tại 'thủ phủ' đồ trang trí tết này vẫn trầm lắng, khi người dân có xu hướng chi tiêu dè dặt hơn.

Làng mai vàng Bình Lợi bán chậm giáp Tết Bính Ngọ: Chủ vườn thấp thỏm chờ 'cú hích' phút chót

