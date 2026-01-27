Đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, khoảng 6 giờ ngày 26.1, công nhân phát hiện một con thiên nga bị mất khỏi khu vực nuôi nhốt. Qua kiểm tra, đơn vị xác định một người đàn ông đã cắt lưới để bắt trộm thiên nga giấu vào ba lô và mang ra khỏi Thảo Cầm Viên.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã tìm thấy con thiên nga bị bắt trộm

Ngay sau đó, Thảo Cầm Viên tiến hành rà soát nội bộ, trích xuất hệ thống camera và trình báo Công an phường Sài Gòn. Từ hình ảnh camera an ninh, cơ quan công an đã xác minh, truy vết được người đàn ông bắt trộm thiên nga và xác định người này đã rời khỏi TP.HCM. Các lực lượng sau đó tiếp tục phối hợp để lần theo dấu vết.

Thiên nga sẽ được cách ly để phòng dịch, theo dõi trước khi tiếp cận lại đàn

Đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, đơn vị đã lên xe di chuyển xuống Tây Ninh (Long An cũ) để cứu con thiên nga, tuy nhiên trong quá trình di chuyển thì nhận được thông tin con vật đã bị bán xuống Cần Thơ. Ngay trong đêm, lực lượng tiếp tục di chuyển xuống Cần Thơ và sau khi tiếp cận đã tiến hành hồi sức cho con thiên nga.

Đến khoảng 9 giờ sáng 27.1, con thiên nga đã được đưa trở về Thảo Cầm Viên Sài Gòn và sẽ được cách ly để phòng dịch, theo dõi trước khi tiếp cận lại đàn.

Theo Thảo Cầm Viên, hiện thiên nga có dấu hiệu bị stress nên bác sĩ thú y phải theo dõi và trấn an.