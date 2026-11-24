Ngày 24.11, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng có văn bản (số 3796/TTr-PTT5), trả lời Sở Tài chính về hồ sơ đề nghị tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3 của Công ty TNHH Điện mặt trời Trường Lộc - Bình Thuận.

Đây là dự án từng được Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm tại Kết luận số 1027/KL-TTCP. Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, đến nay một số nội dung đã được khắc phục, nhưng vẫn còn những vấn đề phải xử lý trước khi hoàn tất hồ sơ điều chỉnh dự án.

Kết luận 1027/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ nêu hàng loạt dự án điện vướng sai phạm, trong đó có dự án điện mặt trời Hồng Liêm 3 ẢNH: QUẾ HÀ

Khắc phục sai phạm đã được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng dẫn lại nội dung từ Kết luận 1027/KL-TTCP, dự án Hồng Liêm 3 có 4 nhóm sai phạm đáng chú ý.

Thứ nhất, dự án được triển khai trên khu vực thuộc quy hoạch dự trữ khoáng sản titan quốc gia; chưa hoàn tất việc đánh giá mức độ ảnh hưởng và chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương theo quy định.

Thứ hai, chủ đầu tư đã khởi công xây dựng khi thiết kế bản vẽ thi công chưa được phê duyệt. Sau đó, thiết kế này mới được chủ đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 173/2020/QĐ-TLBT ngày 4.12.2020.

Thứ ba, Công ty TNHH Điện mặt trời Trường Lộc - Bình Thuận đã chiếm dụng 48,31 ha đất trong thời gian 1 năm 7 tháng, đồng thời chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất.

Đây là nội dung đáng chú ý bởi việc xử lý không chỉ dừng ở tiền phạt vi phạm hành chính. Theo quy định được Thanh tra tỉnh dẫn từ kết luận thanh tra số 1027, hành vi này phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó có việc buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất và nộp lại số tiền hưởng lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Thứ tư, dự án được công nhận ngày vận hành thương mại (COD) và đưa vào sử dụng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu, chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu.

Kết luận 1027 của Thanh tra Chính phủ xác định các vi phạm liên quan đến quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng; trong đó có các quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP, luật Xây dựng 2014 và các thông tư của Bộ Công thương.

Đến nay, 2 trong số 4 nhóm sai phạm đã được xác định là khắc phục xong. Đối với vướng mắc về khu vực dự trữ titan, chủ đầu tư đã lập báo cáo đánh giá mức độ ảnh hưởng; các cơ quan chức năng sau đó thống nhất đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư, qua đó tháo gỡ vướng mắc này từ ngày 30.9.2026.

Đối với thiết kế bản vẽ thi công, chủ đầu tư cũng đã phê duyệt theo quy định.

Trong khi đó, 2 nội dung còn lại vẫn phải tiếp tục xử lý, gồm khắc phục hậu quả việc chiếm dụng 48,31 ha đất và hoàn tất thủ tục kiểm tra, chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình.

Lâm Đồng đã tháo gỡ được nhiều dự án, trong đó có các dự án điện mặt trời gặp khó khăn vướng mắc ẢNH: QUẾ HÀ

Không tháo dỡ công trình nhưng phải nộp lại lợi bất hợp pháp

Liên quan đến các sai phạm còn lại, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng thống nhất về chủ trương áp dụng cơ chế tháo gỡ đặc thù theo khoản 2 điều 14 Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội.

Theo cơ chế này, nhà đầu tư vẫn bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng không phải tháo dỡ phần công trình phù hợp quy hoạch đô thị và nông thôn; đồng thời không buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng.

Như vậy, hướng xử lý đối với Hồng Liêm 3 được xác định theo nguyên tắc: không hợp thức hóa sai phạm, nhưng cũng không nhất thiết phải tháo dỡ công trình đã đầu tư nếu đáp ứng điều kiện theo cơ chế đặc thù. Tuy vậy, công ty phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và khắc phục hậu quả theo quy định.

Thanh tra tỉnh cho biết cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo hồ sơ đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do Sở Tài chính xây dựng.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra lưu ý Sở Tài chính phải phối hợp các sở, ngành và địa phương rà soát, kiểm tra, xác định cụ thể kết quả khắc phục các sai phạm chưa hoàn thành, nhất là việc nộp lại số lợi bất hợp pháp từ hành vi chiếm dụng đất và thủ tục nghiệm thu công trình, trước khi hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án.

Dự án Hồng Liêm 3 trước đây nằm tại xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ, hiện thuộc xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng sau khi sáp nhập tỉnh.

Việc xử lý dự án này nằm trong chủ trương của Lâm Đồng đang áp dụng đối với các dự án từng vướng vi phạm, tồn tại nhưng có khả năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Việc tháo gỡ các dự án có vướng mắc khó khăn vừa qua tại Lâm Đồng không đồng nghĩa hợp thức hóa các vi phạm, nhưng đã tạo điều kiện để công trình phù hợp quy hoạch tiếp tục được khai thác, phát triển kinh tế, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.