Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, từ 19 giờ ngày 24.11, các tuyến đường hướng về tháp Tam Thắng ở Bãi Sau, Vũng Tàu (TP.HCM) đã bắt đầu nhộn nhịp. Dù còn 2 giờ nữa mới đến thời điểm bắn pháo hoa, nhưng nhiều người đã tranh thủ tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp xung quanh khu vực quảng trường.

Tháp Tam Thắng thời điểm sẵn sàng cho giờ phút bắn pháo hoa ẢNH: NGUYỄN LONG



Trong số những người đến sớm chờ xem bắn pháo hoa, có những gia đình từ trung tâm TP.HCM xuống Vũng Tàu. Anh Nghĩa (ở phường Tân Định, TP.HCM) cho biết lần này gia đình anh quyết định chọn Vũng Tàu làm địa điểm xem bắn pháo hoa.

"Từ 15 giờ hôm nay gia đình tôi đã xuống Vũng Tàu để đợi xem bắn pháo hoa. Chúng tôi chọn Vũng Tàu vì ở đây không kẹt xe. Những năm trước đây, gia đình tôi đến địa điểm bắn pháo hoa ở trung tâm TP.HCM để xem nhưng do kẹt xe nên gần như không xem được", anh Nghĩa cho hay.

Gia đình anh Nghĩa chọn vị trí thuận lợi nhất để xem bắn pháo hoa ẢNH: NGUYỄN LONG

Để có thể ngắm pháo hoa ở vị trí gần điểm bắn, gia đình anh Nghĩa chọn một nhà hàng phía trước tháp Tam Thắng vừa ăn tối vừa chờ đến giờ pháo hoa khai hỏa.

Theo các du khách, hiện cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khá thuận lợi cho việc đi từ trung tâm TP.HCM xuống Vũng Tàu, chỉ gần 2 giờ đi ô tô, xuống đây xem bắn pháo hoa, tắm biển...

Đến từ chiều để chọn chỗ đẹp

Một nữ du khách (ở phường Bà Rịa, TP.HCM) cho biết Ngày Văn hóa Việt Nam, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa ở 3 địa điểm, không có ở Bà Rịa nên từ chiều 24.11, chị đã cho các con đến Bãi Sau, Vũng Tàu để đợi xem bắn pháo hoa. Do biết hôm nay đông người xem nên chị đã đến sớm để chọn vị trí đẹp nhất để các con thuận lợi xem bắn pháo hoa.

Những chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên cao ẢNH: NGUYỄN LONG

Càng gần đến giờ bắn pháo hoa, khu vực tháp Tam Thắng càng trở nên nhộn nhịp. Với nhiều gia đình, dịp này không chỉ để thưởng thức pháo hoa mà còn là cơ hội cùng nhau vui chơi, tận hưởng không khí phố biển về đêm.

Theo chương trình, tại quảng trường Tháp Tam Thắng, 420 quả pháo hoa tầm cao, 80 quả pháo hoa tầm thấp cùng các giàn pháo hoa tầm thấp được bố trí phục vụ người dân và du khách trong đêm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.