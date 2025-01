Thật hư bức ảnh bảng hiệu Hollywood bị cháy

Những bức ảnh bảng hiệu Hollywood bốc cháy đang lan truyền nhanh chóng trên internet, khiến người xem hoang mang, dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu những bức ảnh này có thực sự đáng tin hay không.

Tuy nhiên những bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội là do AI tạo ra. Trong cùng một bức ảnh, cách viết của bảng hiệu cũng không chính xác, có thêm một chữ cái.

Ảnh bảng hiệu Hollywood bị cháy là ảnh giả, do AI tạo ra ẢNH: MXH

Trong một bức ảnh khác đang được lan truyền, cũng tuyên bố rằng địa danh lịch sử 100 năm tuổi này đang bốc cháy nhưng đã được xác nhận rằng đây cũng là giả mạo, vì webcam trực tiếp cho thấy bảng hiệu vẫn chưa bị hư hại.

Trang Raw Reporting đã đăng một góc nhìn về biển báo qua webcam trực tiếp và viết rõ: "Ngọn lửa hiện tại cách biển báo Hollywood mang tính biểu tượng khoảng hơn 4 km. Hình ảnh lưu hành trực tuyến về biển báo đang bốc cháy là giả mạo".

Đám cháy rừng dữ dội và lan nhanh có tên Sunset Fire là đám cháy mới nhất ở khu vực Los Angeles, bùng phát tại Runyon Canyon thuộc Hollywood Hills - nơi có bảng hiệu Hollywood mang tính biểu tượng và nhiều địa điểm nổi tiếng khác.

5 người đã tử vong tính cho đến nay và nhiều ngôi nhà bị phá hủy. Hơn 100.000 người đã buộc phải sơ tán, số người chết dự kiến còn tăng lên.

Những người nổi tiếng như cặp đôi Leighton Meester và Adam Brody, Billy Crystal, Paris Hilton, James Woods, Miles Teller, Cameron Mathison, Diana Warren nằm trong danh sách ngày càng dài những người đã mất nhà cửa trong vụ hỏa hoạn dữ dội ở Los Angeles.

Đám cháy đầu tiên bùng phát ở Pacific Palisades vào ngày 7.1. Lính cứu hỏa đã làm việc không mệt mỏi kể từ đó để dập tắt đám cháy, bảo vệ cư dân và đảm bảo an toàn cho họ.

Hiện nay có ít nhất 7 vụ cháy ở Los Angeles: Palisades, Sunset, Woodley, Eaton, Olivas, Hurst và Lidia.

Một số công trình nổi tiếng bị hư hại nghiêm trọng do hỏa hoạn, gồm Đền thờ và Trung tâm Do Thái Pasadena nằm ở Pasadena, California; Công viên Lịch sử Tiểu bang Will Rogers ở khu vực Pacific Palisades...

Bảng hiệu Hollywood được dựng lên vào năm 1923, là một công trình mang tính nhận dạng và biểu tượng văn hóa Mỹ tại Los Angeles, California ẢNH: AFP

Bảng hiệu Hollywood được dựng lên vào năm 1923, là một công trình mang tính nhận dạng và biểu tượng văn hóa Mỹ tại Los Angeles, California. Bảng hiệu này tọa lạc tại vùng đồi Hollywood của dãy núi Santa Monica, nhìn xuống khu vực Hollywood của thành phố Los Angeles. Thoạt đầu, người ta dựng bảng hiệu với mục đích quảng cáo cho dự án xây dựng bất động sản của khu vực, nhưng nó dần được công nhận sau khi hàng chữ không được dỡ đi như dự tính.

Hàng chữ Hollywood là mục tiêu thường xuyên bị nghịch phá, nhưng đã được phục hồi và gắn hệ thống bảo vệ chống phá hoại. Hiện nay bảng hiệu do Hollywood Sign Trust, một tổ chức phi lợi nhuận, quản lý và quảng bá.

Từ mặt đất, bảng hiệu trông uốn lượn nhưng khi nhìn ở độ cao ngang tầm với dòng chữ, các chữ cái được xếp tương đối thẳng hàng với nhau.

Bảng hiệu xuất hiện thường xuyên trong văn hóa đại chúng, đặc biệt là trong những cảnh quay của các phim và chương trình truyền hình quay tại Hollywood. Những bảng hiệu với phong cách tương tự cũng được dựng lên ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới.