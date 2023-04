Thầu xây dựng thua lỗ, thuê máy móc đem bán lừa đảo nhiều người

Ngày 14.4, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can lừa đảo với thủ đoạn thuê máy móc ngành xây dựng rồi bán cho nhiều người, chiếm đoạt tiền đặt cọc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Cẩm Lệ cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Lê Văn Công (31 tuổi, ngụ H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ năm 2021, Lê Văn Công vào Đà Nẵng làm thầu xây dựng, nhưng do dịch bệnh Covid-19 nên thua lỗ và nợ nần nhiều, mất khả năng chi trả.

Lê Văn Công bị khởi tố, tạm giam về hành vi lừa đảo NGUYỄN TÚ

Để kiếm tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Công nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Tháng 3, Công thuê máy Geomax Zoom 35 Pro (dùng trong ngành xây dựng) của anh Hồ Nhân (ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) với giá 300.000 đồng/ngày.

Anh Nhân đồng ý thỏa thuận cho thuê và giao máy. Công đem máy về nơi trọ ở P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng), chụp hình máy và rao bán trên mạng xã hội cho nhiều người.

Để dàn cảnh, Công nhờ một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đóng giả làm chủ máy đến gặp và nói chuyện với khách hàng cần mua. Một nạn nhân ngụ Q.Cẩm Lệ đã đặt cọc cho Công 30 triệu đồng, Công chiếm đoạt số tiền này nhưng không giao máy.

Công còn lừa đảo 2 người khác đặt cọc mua máy, tổng cộng Công chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng. Công an Q.Cẩm Lệ tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét đồng phạm tiếp tay cho Công, đồng thời tìm kiếm các bị hại khác của bị can này.