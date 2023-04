Tạm giữ nghi phạm giả danh cán bộ công an để lừa đảo phụ nữ

Ngày 14.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc (An Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Đinh Thành Hiếu (40 tuổi, ngụ P.12, Q.8, TP.HCM, tạm trú P.Núi Sam, TP.Châu Đốc), để điều tra về hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác để lừa đảo.

Công an lấy lời khai đối với Đinh Thành Hiếu CACC

Theo Công an TP.Châu Đốc, ngày 13.4, Công an P.Núi Sam nhận được tin báo của người dân nghi vấn Hiếu giả mạo lực lượng công an để chiếm đoạt tài sản. Công an P.Núi Sam nhanh chóng rà soát, xác định Hiếu đang tạm trú tại nhà trọ thuộc tổ 25, KP.Vĩnh Tây, P.Núi Sam nên mời về trụ sở để làm rõ.



Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận, để có tiền tiêu xài, đánh bạc, khoảng đầu tháng 8.2022, Hiếu lên mạng xã hội tìm mua bộ quân phục công an nhân dân với cấp hàm trung tá, giá 2,2 triệu đồng.

Sau đó, Hiếu về phòng trọ tại P.Núi Sam, chụp ảnh mặc quân phục công an nhân dân lưu vào máy. Hiếu sử dụng tài khoản Zalo tìm kiếm những phụ nữ có điều kiện kinh tế để gửi lời mời kết bạn.

Hiếu gửi ảnh mặc trang phục công an, giới thiệu đang công tác ở Bộ Công an để nhiều phụ nữ tin tưởng, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho Hiếu mượn. Với thủ đoạn trên, Hiếu đã chiếm đoạt 126 triệu đồng của 9 phụ nữ ở nhiều địa phương.

Khám xét phòng trọ Hiếu thuê ở P.Núi Sam, công an phát hiện và thu giữ 2 xe máy, 1 bộ quân phục công an nhân dân với cấp hàm trung tá.

Vụ giả danh cán bộ công an để lừa đảo đang được Công an TP.Châu Đốc điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.