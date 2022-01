Thầy bói chỉ chỗ đào vàng giả, gia chủ mất hàng trăm triệu đồng tiền thật

Ngày 2.1, Công an H.Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết đã điều tra, khám phá thành công một trong những vụ án lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn huyện trong thời gian gần đây, với chiêu lừa độc của "thầy bói" dỏm.

Trước đó, ngày 8.12.2021, Cơ quan CSĐT Công an H.Hải Lăng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của ông Nguyễn Thành Nghĩa (53 tuổi, trú tại thôn Phú Hưng, xã Hải Phú, H.Hải Lăng) về việc trong khoảng thời gian từ 1.8.2021 đến ngày 12.11.2021, gia đình ông bị Văn Viết Dũng (29 tuổi, trú tại thôn Long Hưng, xã Hải Phú, H.Hải Lăng) lợi dụng việc xem bói để lừa đảo chiếm đoạt 340 triệu đồng.

Từ nguồn tin tố giác tội phạm, qua công tác xác minh ban đầu, Công an H.Hải Lăng xác định đây là vụ án có tính chất hình sự với thủ đoạn mới và vào cuộc xác minh. Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an H.Hải Lăng gặp nhiều khó khăn do nghi phạm lẩn trốn vào tỉnh Thừa Thiên - Huế đúng thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải áp dụng các biện pháp cách ly đối với người ra, vào địa phương (Thừa Thiên - Huế) nên thời gian truy tìm nghi phạm kéo dài.

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an H.Hải Lăng đã triệu tập Văn Viết Dũng đến làm rõ. Biết là không thể chối tội, Dũng đã xin đầu thú, tự nguyện khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo hồ sơ vụ án, Dũng không có nghề nghiệp ổn định, hành nghề xem bói. Do cần tiền để tiêu xài cá nhân, Dũng nảy sinh ý định lợi dụng lòng tin của gia đình ông Nghĩa để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.





Hơn 2 năm trước, Dũng đã từng tới xem bói cho gia đình ông Nghĩa và đưa ra thông tin sai sự thật là dưới mảnh đất vườn phía sau nhà ông Nghĩa có một hài cốt liệt sĩ và một hũ đựng nhiều kim loại vàng. Sau đó, theo lời Dũng, ông Nghĩa đã tổ chức cúng, lập am thờ vong linh hài cốt liệt sĩ.

Đến đầu tháng 8.2021, Dũng quay trở lại đề nghị ông Nghĩa đào hố tìm vàng. Để tránh bị phát giác, Dũng chỉ thực hiện việc “đào vàng” vào buổi trưa, thời gian ít người qua lại. Dũng cũng yêu cầu gia đình ông Nghĩa không nói cho người khác biết sự việc, không được tự ý “đào vàng” và yêu cầu cất kỹ số vàng này, sau 49 ngày mới được lấy ra sử dụng.

Trong quá trình đào tìm vàng, Dũng đã lợi dụng lúc vắng mặt vợ chồng ông Nghĩa để đặt vàng giả vào các vị trí định sẵn. Từ đầu tháng 8.2021 đến ngày 12.11.2021, Dũng đã nhiều lần đào lấy vàng giả đưa cho ông Nghĩa, nói đó là vàng thật.

Qua xác minh bước đầu của cơ quan điều tra, ông Nghĩa đã đưa cho Dũng tổng số tiền 260 triệu đồng sau khi nhận vàng giả từ Dũng (trong khi đó đơn tố giác của ông Nghĩa trình báo thiệt hại nhiều hơn, 340 triệu đồng).

Ngày 21.12.2021, Cơ quan CSĐT Công an H.Hải Lăng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với "thầy bói" Văn Viết Dũng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.