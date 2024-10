Thầy cô vùng lũ: Ở nhà đang ngổn ngang, nhưng trường phải sạch để đón học sinh

Trên 125 trường học chìm trong "biển nước"

Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề đối với tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là 2 H.Lệ Thủy và Quảng Ninh. Toàn tỉnh có trên 125 trường học chìm trong "biển nước". Trong đó, có trường ngập sâu trên 2 m.

Trong đêm tối, thời điểm nước vừa lên, các thầy cô giáo phải đến trường để kiểm tra tình hình ẢNH: THANH LỘC

Dù đã chủ động đưa ra các biện pháp ứng phó nhưng trang thiết bị, sách vở, dụng cụ học tập tại nhiều trường học vẫn hư hỏng do ảnh hưởng nặng nề của những dòng nước lũ ập tới những ngày qua.

Hiện tại, mực nước lũ tại H.Lệ Thủy, Quảng Ninh có rút nhưng với tốc độ chậm. Song, nhiều trường học vẫn bị bao phủ bởi nước lũ.

Giáo viên kiểm tra hồ sơ, tài liệu học tập, giấy tờ..., sợ bị ướt. Kiểm tra kỹ càng, giáo viên mới an lòng ẢNH: THANH LỘC

Theo thông tin từ Phòng GD-ĐT H.Lệ Thủy (Quảng Bình), địa phương này mới chỉ có 6/81 trường học triển khai hoạt động dạy học, số còn lại vẫn chưa thể cho học sinh quay lại trường bởi vẫn còn đang ngập lụt.

Ông Nguyễn Văn Vững, Trưởng phòng GD-ĐT H.Lệ Thủy, cho biết để sớm đưa học sinh quay trở về trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đều thực hiện chung phương châm "nước rút đến đâu, dọn đến đó".

Mọi thứ khá ngổn ngang ở Trường mầm non Trường Thủy (H.Lệ Thủy) ẢNH: THANH LỘC

Các cô giáo ở Trường mầm non Trường Thủy tất tả dọn dẹp ẢNH: THANH LỘC

Cõng cụ ông 81 tuổi đi cấp cứu trong đêm giữa vùng 'rốn lũ'

Gác lại việc nhà để tới trường trực lũ

Ở Trường mầm non An Thủy, lũ rút chậm để lại bao tan hoang từ sân trường đến phòng học. Những bức tường được các cô trang trí sinh động giờ lấm lem trong bùn đất. Những ngày lũ dâng, thầy cô Trường mầm non An Thủy thay nhau tới trực, chủ động dọn vệ sinh khi nước rút để giảm bớt công việc sau lũ. Phải "chèo đò" để đến trường, cô Bùi Thị Dung, Phó hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: "Nhà các giáo viên trong trường đều bị ngập, chúng tôi cũng là "nạn nhân" của thiên tai, nhưng ai nấy gác lại việc nhà để tới trường trực lũ. Chúng tôi chỉ mong lũ rút nhanh để sớm trả lại môi trường học tập bình thường cho các con".

Các cô giáo cùng nhau dọn dẹp trường lớp sau lũ ẢNH: THANH LỘC

Tại H.Quảng Ninh (Quảng Bình), nhiều trường chịu hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra. Theo thống kê của Phòng GD-ĐT, đến hôm nay (31.10) chỉ mới có 7 trường triển khai hoạt động dạy học, 40 trường còn lại vẫn cho học sinh nghỉ.

Dù đối diện với nhiều ngổn ngang nhưng giáo viên vùng lũ vẫn vui vẻ, làm tốt công việc của mình để trường lớp sạch đẹp đón học sinh trở lại trường ẢNH: THANH LỘC

Tại Trường tiểu học Võ Ninh (H.Quảng Ninh), lượng bùn đất trong khuôn viên nhà trường khá dày. Đây là một trong những trường ngập sâu trong đợt lũ lụt này. 17 phòng học với nhiều bàn ghế học sinh ngập trong nước lũ. Thấu hiểu sự vất vả của thầy cô, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Bình và Công an H.Quảng Ninh đã đến các trường học để giúp thầy cô dọn vệ sinh sau lũ.

Niềm vui của các giáo viên và đội tình nguyện khi dọn dẹp xong 1 điểm trường ở vùng lũ Quảng Bình ẢNH: THANH LỘC

Nếu không có lực lượng hỗ trợ, không biết lúc nào mới dọn xong

Trong 2 ngày (30 và 31.10), hàng trăm chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị sau khi nước rút đã có mặt tại các xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn (H.Vĩnh Linh) để hỗ trợ người dân, giáo viên dọn dẹp bùn đất sau mưa lũ, sớm cho học sinh được đi học trở lại.

Điểm trường Phúc Lâm thuộc Trường mầm non Vĩnh Long nhiều ngày ngập sâu trong mưa lũ khiến bùn đất tràn vào sân trường, các phòng học ẢNH: BÁ HOÀNG

Tại điểm trường Phúc Lâm (Trường mầm non Vĩnh Long, H.Vĩnh Linh) từ chiều qua (30.10), hàng chục giáo viên đã có mặt tại trường, tận dụng thời điểm mực nước hạ thấp và đang rút dần để đẩy bùn đất ra khỏi các phòng học, sớm trả lại môi trường sạch sẽ để các học sinh đi học trở lại.

"Đợt mưa lũ vừa qua, điểm trường Phúc Lâm bị ngập sâu, bùn đất tràn vào các phòng học, nhà trường đã huy động 20 cán bộ, giáo viên đến dọn dẹp để sớm cho các em học sinh đi học trở lại", bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường mầm non Vĩnh Long, chia sẻ.

Trường mầm non Vĩnh Long là nơi 230 học sinh theo học, trong đợt mưa lũ vừa qua nhà trường đã bị thiệt hại các cơ sở vật chất như ti vi, tủ lạnh, máy tính, tủ đựng tài liệu… Trước mắt, nhà trường ưu tiên việc dọn dẹp, vệ sinh, sau đó sẽ tính các phương án để khắc phục lại cơ sở vật chất bị hư hỏng.

Nếu không có lực lượng vũ trang, các đoàn viên hỗ trợ, không biết các thầy cô sẽ còn vất vả đến thế nào ẢNH: THANH LỘC

Tại xã Vĩnh Sơn, ngay khi nước rút tại 3 điểm trường mầm non, lực lượng Công an xã đã đến hỗ trợ các giáo viên cào xúc bùn đất, làm sạch các phòng học, sân trường và tuyến đường đến trường.

Trong chiều qua (30.10), hàng trăm chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã mang theo các vật tư, thiết bị đến xã Vĩnh Lâm, địa phương có 450 hộ dân bị ngập sâu trong nước lũ. Tại đây, các chiến sĩ cùng người dân, giáo viên… chung tay khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.