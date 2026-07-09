Thầy dạy bay nhảy khỏi máy bay, bỏ lại học viên tự hạ cánh

CNN ngày 8.7 dẫn thông báo từ văn phòng công tố Argentina cho hay thi thể của huấn luyện viên bay Leandro Andres Bertazzo (42 tuổi) đã được tìm thấy sau vụ việc xảy ra tại thị trấn Toledo, miền trung Argentina vào ngày 4.7.

Ông Bertazzo đang hướng dẫn nữ học viên 22 tuổi tên Rosario trên máy bay hạng nhẹ Cessna 150. Chị Rosario kể lại trước khi có hành động gây bàng hoàng trên, ông Bertazzo chỉ nói ngắn gọn: "Em biết mình phải làm gì rồi đấy, tiếp tục bay đi". Ngay sau đó, người thầy tháo tai nghe, cởi dây an toàn, mở bung cánh cửa và nhảy khỏi máy bay.

Phi công Leandro Bertazzo đã nhảy khỏi máy bay tự sát khi đang huấn luyện một học viên vào ngày 4.7 ẢNH: CNN/LEANDRO BERTAZZO

Ông Eduardo Alvarez, Giám đốc trường dạy bay Flying Parrot Córdoba - nơi ông Bertazzo làm việc - nói rằng không hề có bất kỳ dấu hiệu cho thấy ông Bertazzo có ý định tự sát. Trước đó cùng ngày xảy ra vụ việc, ông Bertazzo vẫn bay cùng một học viên khác.

"Cậu ấy đã đưa ra quyết định bi thảm này khi đang ở trên không cùng một người khác bên cạnh. Thật không thể giải thích hay thấu hiểu nổi, tâm lý con người quá đỗi phức tạp", ông Alvarez nói.

Ông Alvarez giải thích thêm rằng việc mở cánh cửa của một chiếc máy bay giữa không trung rất khó khăn do chênh lệch áp suất và lực cản của gió.

Dù phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng và rơi vào trạng thái "sốc tột độ", nữ học viên Rosario vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, áp dụng những kiến thức đã học để tự mình hạ cánh chiếc máy bay an toàn xuống mặt đất. Ông Alvarez xác nhận chiếc Cessna 150 hoàn toàn không bị hư hại sau cú hạ cánh khẩn cấp.

Hiện các công tố viên đang tiến hành điều tra chi tiết nhằm làm rõ nguyên nhân sâu xa dẫn đến quyết định của nam phi công.