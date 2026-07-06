Máy bay bị pháo hoa bắn trúng vào dịp Quốc khánh Mỹ

Một máy bay của Hãng hàng không Delta Air Lines ẢNH: REUTERS

Đài NBC News ngày 6.7 dẫn lời một đại diện Hãng hàng không Delta Air Lines (Mỹ) xác nhận một chuyến bay của hãng đã bị trúng pháo hoa khi đang hạ độ cao để đáp xuống thành phố Chicago (bang Illinois) vào dịp Quốc khánh Mỹ (4.7).

Theo đó, chuyến bay Delta 1076 khởi hành từ Atlanta (Georgia) đến sân bay Chicago Midway "được cho là đã va chạm với một quả pháo hoa" trong quá trình hạ cánh. Máy bay khi đó chở theo 52 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Theo đoạn ghi âm của đài kiểm soát không lưu, phi hành đoàn cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn khi pháo hoa va trúng máy bay Airbus A319.

"Ban đầu, chúng tôi chỉ nghĩ đó là quả đạn cối phát nổ bên dưới, nhưng chắc chắn là chúng tôi đã cảm nhận được tiếng nổ lớn", một thành viên phi hành đoàn nói với đài kiểm soát không lưu.

Theo đoạn ghi âm, sự cố xảy ra khi máy bay đang bay ở độ cao từ 60 đến 75 m. Dù vậy, máy bay đã hạ cánh an toàn và lăn bánh đến bãi đỗ mà không gặp thêm vấn đề gì. Sự cố không gây ra thương vong nào trên máy bay.

Hãng Delta Air Lines cho biết các thợ máy đã kiểm tra chiếc Airbus A319 và không phát hiện ra bất kỳ hư hại nào.

Cảnh sát Chicago chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về đề nghị đưa ra bình luận về vụ việc. Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho biết sẽ điều tra vụ việc.

Vào dịp Quốc khánh Mỹ, nhiều thành phố ở nước này tổ chức bắn pháo hoa, diễu hành và trình diễn âm nhạc. Tại Chicago, pháo hoa được bắn lên tại bến tàu Hải quân.

Tại Washington D.C, dự án "Freedom250" của Tổng thống Donald Trump đã thuê Công ty Pyrotecnico (trụ sở tại bang Pennsylvania) bắn hơn 850.000 quả pháo hoa tại 10 địa điểm.

Con số đó nhiều hơn khoảng 40.000 quả so với kỷ lục Guinness thế giới hiện tại, được thiết lập tại Bocaue (Philippines) vào năm 2016, và gấp khoảng 50 lần so với dịp Quốc khánh hằng năm ở Washington, theo AFP.