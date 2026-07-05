Thời tiết khắc nghiệt làm gián đoạn nhiều hoạt động 250 năm Quốc khánh Mỹ

Thời tiết khắc nghiệt đã làm gián đoạn các hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ trong ngày 4.7 tại nhiều thành phố ở Bờ Đông, trong đó có Washington D.C, nơi mưa bão buộc nhà chức trách phải sơ tán khu vực National Mall trong khoảng 2 giờ. Tổng thống Donald Trump cho biết ông vẫn sẽ có bài phát biểu tại đây vào tối cùng ngày (sáng 5.7, giờ Việt Nam).

Tổng thống Donald Trump gọi điện trong phòng trong lúc ngoài trời đang mưa ẢNH: REUTERS

Đội bay biểu diễn F-16 bay qua khu vực Washington D.C ngày 4.7 ẢNH: REUTERS

Mây đen kéo đến khu vực Đài tưởng niệm Washington ở thủ đô Mỹ ngày Quốc khánh 4.7 ẢNH: REUTERS

"Tôi sẽ không để vài cơn mưa làm hỏng lễ kỷ niệm 250 năm của chúng ta", ông Trump viết trên mạng xã hội khi thông báo vẫn sẽ có bài phát biểu, dự kiến bắt đầu vào khoảng 23 giờ (10 giờ ngày 5.7, giờ Việt Nam).

Lực lượng Mật vụ yêu cầu người dân sơ tán do bão sắp đến ẢNH: REUTERS

Các em nhỏ mặc áo mưa tại Washington D.C ngày 4.7 ẢNH: REUTERS

Theo AFP, hàng chục ngàn người đã có mặt tại Washington D.C bất chấp cái nắng kỷ lục tại thủ đô Mỹ. Tuy nhiên, vài giờ trước sự kiện chính, lệnh sơ tán đã được ban bố do những cơn bão đến gần.

Nhiều người nán lại, chờ cập nhật tin tức thời tiết ẢNH: REUTERS

Người dân tại Đại lộ Pennsylvania sau khi được sơ tán khỏi Khu công viên National Mall ẢNH: AP

Cảnh hỗn loạn xảy ra khi đám đông đổ dồn về phía lối ra trong khi một số người không chịu rời đi. "Những cơn bão mang luôn lại may mắn cho những sự kiện. Chúng còn giúp các sự kiện có thêm một chút thú vị. Chúng tôi sẽ chờ cho đến khi nó tan, tôi không quan tâm nếu phải chờ đến 2 giờ sáng. Tôi sẽ ở đó dù cho bất cứ điều gì xảy ra nhưng điều đó thường lại là điều tốt. Hôm nay là tối thứ bảy, hãy vui vẻ lên dù tối nay chúng ta có về muộn", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tại những nơi khác, thời tiết xấu khiến các hoạt động kỷ niệm bị hủy ở thành phố Hartford (bang Connecticut), cùng với Harrisburg và Wilkes-Barre (bang Pennsylvania). Khán giả tham dự chương trình hòa nhạc và bắn pháo hoa ở thành phố Boston (bang Massachusetts) được yêu cầu tạm thời tìm nơi trú ẩn trước khi sự kiện tiếp tục diễn ra.

Bầu trời nhiều mây tại Washington D.C vào tối 4.7 ẢNH: REUTERS

Một số người vẫn quyết định bám trụ, lấy áo mưa và dù che trong lúc chờ đợi ẢNH: REUTERS

Giới chức Philadelphia (bang Pennsylvania) cũng ra lệnh sơ tán một số khu vực. Trong khi đó, New York (bang New York) và Pittsburgh (bang Pennsylvania) vẫn tổ chức bắn pháo hoa nhưng điều chỉnh thời gian để phù hợp với diễn biến thời tiết.

Pháo hoa rực rỡ tại New York vào tối 4.7 ẢNH: AP

Sấm sét đánh xuống khi pháo hoa được bắn từ cầu Brooklyn ở New York ẢNH: AP

Sự kiện đánh dấu cột mốc lịch sử này đã được người dân Mỹ mong đợi suốt nhiều tháng qua, như một dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử của đất nước - từ thuộc địa của đế quốc Anh trở thành một siêu cường thế giới.

Tuy nhiên, các đơn vị tổ chức, sau nhiều tháng chuẩn bị, đã buộc phải điều chỉnh hoặc hủy bỏ hoàn toàn nhiều hoạt động khi phần lớn khu vực Bờ Đông phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt. Theo AP, tại nhiều nơi khác, các hoạt động kỷ niệm vẫn diễn ra bình thường.