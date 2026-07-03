Có gì trong hộp thời gian Mỹ sẽ chôn suốt 250 năm?

Hộp thời gian sẽ được chôn tại Philadelphia vào ngày 4.7 ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 3.7 đưa tin một hộp thời gian sẽ được chôn xuống vào dịp Mỹ kỷ niệm 250 năm lập quốc, tại địa điểm không xa nơi ký Tuyên ngôn Độc lập ở Philadelphia (bang Pennsylvania).

Hộp thời gian có hình trụ bằng thép không rỉ nặng 400 kg sẽ được chôn vào ngày Quốc khánh Mỹ (4.7) và sẽ được mở ra vào năm 2276.

Tất cả 50 tiểu bang, 5 vùng lãnh thổ của Mỹ như Puerto Rico, cùng một loạt các tổ chức thể thao và văn hóa đã đóng góp vào chiếc hộp, thể hiện bức tranh toàn cảnh của Mỹ.

Tất cả những điều đó tạo nên "một bản ghi chép tiêu biểu về nước Mỹ trong 250 năm", theo bà Rosie Rios, Chủ tịch America250, tổ chức chính thức đứng sau lễ kỷ niệm quốc gia nhân dịp này.

Bang Wisconsin đã đóng góp chiếc lông màu nâu của một con đại bàng đầu trắng có tên là Old Abe, từng là linh vật của quân đội liên bang trong hơn 30 trận chiến của Nội chiến Mỹ.

Bang Ohio đã góp một mảnh vải từ cánh của chiếc máy bay do hai anh em Wilbur và Orville Wright chế tạo, những người tiên phong đã làm nên lịch sử hàng không vào năm 1903 với chuyến bay đầu tiên có động cơ và duy trì được độ cao.

Bang Maine đóng góp một mẩu xương cá voi đầu bò Bắc Đại Tây Dương đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Các tiểu bang khác lại chọn những thứ thuộc về cuộc sống hiện đại, chẳng hạn như California, nơi đóng góp bản trả lời từ chatbot AI Claude cho câu hỏi "Hãy cho tôi một dự đoán về California sẽ như thế nào sau 250 năm kể từ ngày 4.7.2026!".

Tổ chức America250 cũng đóng góp một chiếc iPhone màu cam đời mới.

Những hiện vật khác mang đậm chất Mỹ cũng được chọn, gồm thẻ đánh dấu sách do bộ tộc Wabanaki làm, viên kim cương từ Arkansas, công thức làm bánh quy vị hồi từ New Mexico và một chiếc ghim cài áo của đội Oklahoma City Thunder khi đội này giành chức vô địch giải bóng rổ NBA năm 2025.

Những ý tưởng khác đã bị loại bỏ, chẳng hạn như quả bóng bầu dục bằng da, vì lo ngại nó khó tồn tại 250 năm dưới lòng đất.

Nước Mỹ đã từng làm điều tương tự trước đây. Một hộp thời gian chôn năm 1876 đã được mở vào năm 1976. Một hộp thời gian khác, được chôn vào dịp lễ kỷ niệm 200 năm lập quốc Mỹ vào năm 1976, đang được lưu trữ tại Cục Lưu trữ quốc gia, dự kiến được mở vào năm 2076.

Vòm nhiệt bao phủ phía đông nước Mỹ dịp Quốc khánh Các bể bơi chật kín người và lưới điện quá tải khi nhiều người Mỹ phải chịu đựng cái nóng và độ ẩm ngột ngạt vào ngày 2.7, với nhiệt độ nguy hiểm dự kiến tiếp tục gây ảnh hưởng đến các thành phố lớn trong kỳ nghỉ cuối tuần dịp Quốc khánh (ngày 4.7). Theo AFP, đợt nắng nóng đang thiêu đốt vùng Trung Tây bắt đầu lan sang vùng Đông Bắc, với nhiệt độ vượt 38 độ C ở các thành phố New York (bang New York), Philadelphia (bang Pennsylvania) và thủ đô Washington D.C. Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) cho biết một số nơi ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục vào ngày 2.7, trong đó sân bay LaGuardia và Newark (bang New Jersey) ghi nhận nhiệt độ lên đến 40 độ C. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà, đặc biệt là vào những giờ nóng nhất buổi chiều, cũng như nên thăm hỏi hàng xóm, uống nhiều nước hơn bình thường và tìm nơi khác có điều hòa nếu ở nhà không có.



