Thay đổi chính trị lớn ở Serbia

Ông Aleksandar Vucic lần lượt là Thủ tướng Serbia trong giai đoạn 2014 - 2017 và Tổng thống Serbia trong giai đoạn 2017 - 2026. Tuy nhiên, ông Vucic hồi tháng 9 đã quyết định từ chức và tổ chức bầu cử quốc hội sớm trước thời hạn.

"Rõ ràng là chúng tôi đã thất bại trong cuộc bầu cử này, Student List đã chiến thắng", ông Vucic phát biểu trên truyền hình sau cuộc bầu cử hôm 25.10.

Ông Vucic thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử lịch sử ở Serbia

Trong đó, Student List là liên danh tranh cử với danh sách tranh cử gồm 250 người, đa số là giáo sư đại học, diễn viên và nông dân.

Ông Vucic cho biết, dựa trên kết quả bầu cử sơ bộ Student List đã giành được từ 135 đến 140 ghế trong số 250 ghế tại quốc hội, và đảng của ông là SNS sẽ nắm 105 ghế.

Kết quả này đánh dấu bước chuyển biến chính trị sâu sắc tại quốc gia có khoảng 6 triệu dân.

Những người ủng hộ liên danh bầu cử Student List ở Belgrade sau cuộc bầu cử ẢNH: REUTERS

Cử tri đã đi bầu với số lượng kỷ lục, theo Reuters hôm nay 26.10. Những hàng dài chưa từng có đã nối đuôi nhau bên ngoài các điểm bỏ phiếu tại nhiều thành phố và thị trấn trên toàn quốc. Ủy ban bầu cử Serbia và các tổ chức thăm dò ước tính số cử tri đi bầu lần này lên đến gần 70%, mức cao nhất kể từ khi Liên bang Nam Tư tan rã vào năm 1992.