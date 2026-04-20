Thay đổi nhỏ giúp Mini PC chạy nhanh như máy tính bàn

Nhiều người dùng phàn nàn về việc chiếc Mini PC của họ nhanh chóng xuống cấp và chạy chậm đi sau một thời gian sử dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ khẳng định thủ phạm thường không nằm ở phần cứng bên trong mà ở chính không gian xung quanh máy.

Sai lầm không phải ở cấu hình Mini PC

Về bản chất, Mini PC giống như những chiếc laptop không có màn hình và bàn phím. Để có được kích thước siêu nhỏ gọn, các nhà sản xuất phải nhồi nhét linh kiện vào một không gian hẹp với luồng khí lưu thông cực kỳ hạn chế. Vì thế, khi bị 'đối xử' như một chiếc router, bị nhét vào hộc tủ hoặc ép sát vào tường, Mini PC sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng quá nhiệt, dẫn đến giảm xung nhịp và hoạt động ì ạch.

Vị trí đặt để ảnh hưởng lớn tới hiệu năng của Mini PC ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Thay vì tốn tiền nâng cấp phần cứng vốn rất hạn chế của dòng máy này, người dùng có thể thực hiện những thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả tức thì. Đầu tiên và quan trọng nhất là đưa máy ra không gian thoáng đãng. Việc đặt máy trên một chiếc giá đỡ hoặc sử dụng chân cao su cao hơn sẽ tạo ra khoảng trống cần thiết để mặt đáy của máy có thể thoát nhiệt.

Bên cạnh đó, vì Mini PC rất nhạy cảm với bụi bẩn, việc vệ sinh định kỳ các khe tản nhiệt bằng bình khí nén là bước bắt buộc để duy trì sức khỏe cho thiết bị. Một hệ thống thông thoáng có thể giúp bạn lấy lại 10 - 20% hiệu năng vốn bị bóp nghẹt do nhiệt độ cao.

Nếu muốn biến chiếc máy tí hon trở nên mạnh mẽ như một bộ PC, bạn có thể cân nhắc các giải pháp ngoại vi. Việc trang bị thêm một chiếc SSD di động giúp giảm tải cho bộ nhớ trong, trong khi một chiếc Dock USB4 hoặc Thunderbolt chất lượng sẽ mở rộng khả năng kết nối không giới hạn.

Đối với những người dùng chuyên nghiệp cần xử lý đồ họa hoặc chơi game, giải pháp sử dụng eGPU (card đồ họa rời) là một lựa chọn đắt đỏ nhưng xứng đáng, giúp nâng tầm sức mạnh của máy mà không cần can thiệp vào linh kiện bên trong.

Ngay cả khi chiếc Mini PC của bạn đã quá cũ để xử lý các tác vụ hiện đại, việc tối ưu hóa không gian và kết nối vẫn giúp nó hoạt động bền bỉ trong vai trò một máy chủ gia đình hoặc thiết bị giải trí nhẹ nhàng. Chăm sóc đúng cách chính là cách tốt nhất để kéo dài 'vòng đời' cho những cỗ máy tí hon này.