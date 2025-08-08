Thấy gì từ sự trở lại của Vietnam’s Next Top Model?

Vietnam's Next Top Model từng là show thực tế được khán giả yêu thích khi khắc họa rõ nét công việc và vai trò của người mẫu trong ngành thời trang. Chương trình cũng đã là bệ phóng cho nhiều tên tuổi như Hoàng Thùy, Trang Khiếu, Mâu Thủy, Ngọc Châu... Trong sự kiện họp báo mới đây, nhà sản xuất cũng chia sẻ về mục tiêu đào tạo, tìm ra những người mẫu hàng đầu, những gương mặt vedette cho thời trang Việt thông qua việc đặt ra những tiêu chí về thái độ sống, bản lĩnh nghề nghiệp, phong cách làm việc chuyên nghiệp…

Dàn thí sinh của Vietnam’s Next Top Model 2025 ẢNH: BTC

Ở tập đầu tiên của mùa 2025, chương trình vẫn giữ format khi cho thí sinh bước vào "cuộc chiến nhà chung" và thực hiện thử thách chụp ảnh trên không trung. Mặt bằng thí sinh năm nay cũng có nhiều ứng viên sở hữu lợi thế về hình thể như Vũ Mỹ Ngân, Tuyết Mai với chiều cao trên 1,8 m; hay Trà My, Tâm Thanh là những cái tên gây chú ý trên mạng xã hội. Yếu tố kịch tính cũng được ban tổ chức lồng ghép trong show nhằm thu hút người xem.

Tuy nhiên, giữa thị trường đang có nhiều chương trình ăn khách như Em xinh "say hi", Gia đình Haha, Sao nhập ngũ, Chiến sĩ quả cảm… thì Vietnam's Next Top Model lại không phải là cái tên nổi bật. Câu chuyện "bình cũ rượu mới" vẫn chưa thể làm hài lòng người xem dù nhà sản xuất có những nỗ lực trong công cuộc đổi mới. Minh chứng là sau khi tập 1 lên sóng, show thực tế này chỉ được nhắc nhiều xoay quanh chuyện kỹ năng thị phạm của Thanh Hằng, hay có ý kiến cho rằng thử thách chụp ảnh trên độ cao 5 m không còn mới và ít tính thực tiễn trong nghề.

Thực tế cho thấy các chương trình khi tái xuất có lợi thế về mặt thương hiệu cùng lượng khán giả cũ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc bất kỳ màn trở lại nào cũng thành công bởi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thị hiếu khán giả, sức cạnh tranh... Bằng chứng là trước Vietnam's Next Top Model, nhiều chương trình như Vietnam Idol, Bước nhảy hoàn vũ… cũng "gặp khó" trong cuộc so kè trên thị trường giải trí cực kỳ sôi động hiện nay.

Khi ngày càng nhiều chương trình được sản xuất, khán giả càng có thêm nhiều cơ hội để chọn lựa sản phẩm để thưởng thức. Chính điều đó tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất, đòi hỏi họ phải sáng tạo không ngừng. Trong đó, sự đổi mới về format, tăng độ tương tác với người xem, đề cao tính chuyên môn, khai thác câu chuyện theo hướng thiên về chiều sâu có thể là điều cần thiết để giữ chân khán giả.