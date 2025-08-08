Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Thấy gì từ sự trở lại của Vietnam’s Next Top Model?

Thạch Anh
Thạch Anh
08/08/2025 05:58 GMT+7

Sau 8 năm vắng bóng, chương trình truyền hình thực tế Vietnam's Next Top Model 2025 tái xuất với chủ đề Sải bước thanh lịch, cùng dàn giám khảo gồm siêu mẫu Thanh Hằng (kiêm vai trò host), giám đốc sáng tạo Đỗ Hà, chuyên gia trang điểm Nam Trung và nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.

Vietnam's Next Top Model từng là show thực tế được khán giả yêu thích khi khắc họa rõ nét công việc và vai trò của người mẫu trong ngành thời trang. Chương trình cũng đã là bệ phóng cho nhiều tên tuổi như Hoàng Thùy, Trang Khiếu, Mâu Thủy, Ngọc Châu... Trong sự kiện họp báo mới đây, nhà sản xuất cũng chia sẻ về mục tiêu đào tạo, tìm ra những người mẫu hàng đầu, những gương mặt vedette cho thời trang Việt thông qua việc đặt ra những tiêu chí về thái độ sống, bản lĩnh nghề nghiệp, phong cách làm việc chuyên nghiệp…

Thấy gì từ sự trở lại của Vietnam’s Next Top Model?- Ảnh 1.

Dàn thí sinh của Vietnam’s Next Top Model 2025

ẢNH: BTC

Ở tập đầu tiên của mùa 2025, chương trình vẫn giữ format khi cho thí sinh bước vào "cuộc chiến nhà chung" và thực hiện thử thách chụp ảnh trên không trung. Mặt bằng thí sinh năm nay cũng có nhiều ứng viên sở hữu lợi thế về hình thể như Vũ Mỹ Ngân, Tuyết Mai với chiều cao trên 1,8 m; hay Trà My, Tâm Thanh là những cái tên gây chú ý trên mạng xã hội. Yếu tố kịch tính cũng được ban tổ chức lồng ghép trong show nhằm thu hút người xem.

Tuy nhiên, giữa thị trường đang có nhiều chương trình ăn khách như Em xinh "say hi", Gia đình Haha, Sao nhập ngũ, Chiến sĩ quả cảm… thì Vietnam's Next Top Model lại không phải là cái tên nổi bật. Câu chuyện "bình cũ rượu mới" vẫn chưa thể làm hài lòng người xem dù nhà sản xuất có những nỗ lực trong công cuộc đổi mới. Minh chứng là sau khi tập 1 lên sóng, show thực tế này chỉ được nhắc nhiều xoay quanh chuyện kỹ năng thị phạm của Thanh Hằng, hay có ý kiến cho rằng thử thách chụp ảnh trên độ cao 5 m không còn mới và ít tính thực tiễn trong nghề.

Thực tế cho thấy các chương trình khi tái xuất có lợi thế về mặt thương hiệu cùng lượng khán giả cũ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc bất kỳ màn trở lại nào cũng thành công bởi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thị hiếu khán giả, sức cạnh tranh... Bằng chứng là trước Vietnam's Next Top Model, nhiều chương trình như Vietnam Idol, Bước nhảy hoàn vũ… cũng "gặp khó" trong cuộc so kè trên thị trường giải trí cực kỳ sôi động hiện nay.

Khi ngày càng nhiều chương trình được sản xuất, khán giả càng có thêm nhiều cơ hội để chọn lựa sản phẩm để thưởng thức. Chính điều đó tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất, đòi hỏi họ phải sáng tạo không ngừng. Trong đó, sự đổi mới về format, tăng độ tương tác với người xem, đề cao tính chuyên môn, khai thác câu chuyện theo hướng thiên về chiều sâu có thể là điều cần thiết để giữ chân khán giả.

Tin liên quan

'Vietnam’s Next Top Model' trở lại sau 7 năm

'Vietnam’s Next Top Model' trở lại sau 7 năm

Chiều 21.2, bà Trang Lê - đại diện đơn vị tổ chức chương trình tìm kiếm người mẫu 'Vietnam's Next Top Model' cho biết vừa tiếp tục ký hợp đồng với đối tác Mỹ để mua bản quyền sản xuất và phát sóng series này trong năm 2024 sau thời gian bị hoãn.

'Vietnam’s Next Top Model' trở lại sau 1 năm

Người mẫu gầy nhất 'Vietnam’s Next Top Model 2017' bị chê khi làm giám khảo

Khám phá thêm chủ đề

Vietnam’s Next Top Model khán giả Ban tổ chức thị trường giải trí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận