Thầy giáo dành 1/2 tiền lương tiếp sức học trò nghèo

Mở lớp học hè miễn phí

Những năm công tác tại vùng quê có đông học sinh là người đồng bào dân tộc ít người, chứng kiến nhiều em thiếu sách vở, quần áo, nguy cơ bỏ học giữa chừng, thầy Nguyễn Khánh quyết định trích lương để đến nhà động viên, hỗ trợ các em tiếp tục học tập.

Thầy Khánh trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: DUY TÂN

Năm 2016, thầy Khánh thành lập Quỹ tấm lòng tương trợ nhằm giúp đỡ trẻ em nghèo hiếu học, người già neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo và hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ năm 2019 đến nay, mỗi tháng, thầy đều trích 50% lương của mình cho các hoạt động thiện nguyện, đồng thời vận động nguồn lực xã hội để duy trì quỹ.

Trước khi thành lập quỹ thiện nguyện, năm 2015, thầy Khánh đã mở lớp học hè miễn phí tại quê nhà. Ban đầu chỉ vài em nhỏ theo học, nhưng bằng sự tận tâm và gần gũi, lớp học ngày càng thu hút đông đảo học sinh nghèo tham gia. Đến nay, lớp đã hỗ trợ hơn 700 lượt học sinh tại các xã Thới Hòa, Hòa Bình, Xuân Hiệp, Vĩnh Xuân… Lớp học được thiết kế như một câu lạc bộ để học sinh vừa học vừa chơi, ôn luyện kiến thức, rèn kỹ năng sống, phát triển năng khiếu và học cách tự bảo vệ bản thân. Đồng hành với thầy Khánh là các giáo viên giàu tâm huyết. Dù công việc bận rộn, khoảng cách địa lý xa hay gần, các thầy cô vẫn đều đặn tham gia giảng dạy và hỗ trợ học sinh bằng tinh thần tự nguyện.

Thầy Khánh hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ẢNH: DUY TÂN

Chia sẻ về cơ duyên mở lớp học, thầy Khánh nói: "Nhiều em ở quê không có điều kiện học thêm hay tham gia hoạt động hè. Có em ở nhà suốt ngày với điện thoại, nguy cơ tai nạn đuối nước cũng cao do là vùng sông nước. Vì vậy, tôi muốn các em có một nơi an toàn để học tập và vui chơi".

Gần 10 năm đồng hành cùng học trò nghèo

Theo nhiều phụ huynh, lớp học này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí học tập mà còn tạo môi trường sinh hoạt an toàn cho trẻ em trong dịp hè, hạn chế sa đà vào điện thoại, trò chơi điện tử và góp phần tích cực trong công tác phòng chống tai nạn đuối nước. Đặc biệt, tất cả học sinh được trang bị sách vở, dụng cụ học tập và cuối mỗi năm học được nhận quà. Riêng những em đạt thành tích tốt có thêm phần thưởng.

Thầy Khánh (thứ ba từ phải sang) phối hợp Xã đoàn Hòa Bình thực hiện mô hình “Vé số yêu thương” nhằm giúp đỡ học sinh nghèo ẢNH: DUY TÂN

Gần 10 năm đồng hành cùng học trò nghèo, thầy Khánh cảm thương nhất hoàn cảnh hai chị em Như Quỳnh và Minh Thiện (Trường tiểu học Hựu Thành B). Quỳnh mất hoàn toàn thị lực, còn Thiện suy giảm thị lực nghiêm trọng. Thầy đã đưa Thiện đến nhiều bệnh viện ở Vĩnh Long và TP.HCM thăm khám, điều trị, giúp em giữ lại một phần ánh sáng để tiếp tục học tập, đồng thời làm "đôi mắt", "đôi chân" cho chị gái.

Bà Nguyễn Thị Bé, bà ngoại của hai em, xúc động cho biết khi gia đình gần như bế tắc vì không có tiền chữa trị, thầy Khánh đã vận động kinh phí, đưa các cháu đi khám. Sự giúp đỡ của thầy và các nhà hảo tâm đã tiếp thêm hy vọng, nghị lực để Quỳnh và Thiện an tâm đến trường.

Thầy Khánh trao quà hỗ trợ học sinh nghèo ẢNH: DUY TÂN

Gần đây, Quỹ tấm lòng tương trợ phối hợp Xã đoàn Hòa Bình triển khai mô hình "Vé số yêu thương". Mô hình đã vận động hơn 20 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ hơn 30 hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là học sinh nghèo.

Em Đỗ Minh Mẫn, học sinh lớp 7 Trường THCS-THPT Hòa Bình, xúc động gửi lời cảm ơn thầy Khánh cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng tiền và nhu yếu phẩm từ hoạt động bán vé số nghĩa tình. Mẫn có hoàn cảnh khó khăn: cha qua đời, mẹ đang bệnh. Dù thiếu thốn tình cảm và vật chất, em vẫn nỗ lực vượt khó, chăm chỉ học tập với mong muốn vươn lên trong cuộc sống.

Ông Đinh Văn Giàu, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Hòa Bình, Bí thư Xã đoàn Hòa Bình, cho biết hoạt động bán vé số được tổ chức vào thứ bảy hằng tuần. Sau mỗi đợt bán, ban tổ chức trực tiếp đến thăm hỏi, trao tiền mặt, gạo, mì và nhu yếu phẩm cho các em học sinh nghèo trên địa bàn.

Với những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng, thầy Khánh là một trong 15 cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại giải thưởng Người truyền lửa năm 2025 - phần thưởng dành cho những người lặng thầm cống hiến cho xã hội bằng tất cả tâm huyết và yêu thương.