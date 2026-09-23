Chia sẻ khó khăn với học sinh Thanh Hóa, Ninh Bình

"C HÁU SẼ NHỜ CHÚ MUA QUẦN ÁO CHO 2 CHỊ EM CHÁU"

Tại P.Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, chương trình đã trao 100 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các em học sinh vượt khó. Xúc động sau khi nhận phần quà, em Mai Thị Ngọc Nhi (lớp 2A5 Trường tiểu học Quang Trung, P.Quang Trung) gửi gắm ước mơ giản dị của mình. Bố mẹ đi làm ăn xa rồi mất liên lạc nhiều năm, Ngọc Nhi cùng chị gái (đang học lớp 6) sống nương tựa vào ông bà nội đã già yếu và người chú ruột. "Em sẽ đưa số tiền này cho chú em, để chú mua quần áo và đồ dùng học tập cho em và chị gái. Em với chị ở với chú, với ông bà nội lâu rồi. Bố mẹ thì em không gặp lâu rồi, em không biết bố mẹ đi đâu nữa. Ông bà với chú bảo phải cố gắng học để sau này kiếm được nhiều tiền giúp đỡ ông bà lúc già yếu, nên em với chị tối nào đi học về cũng lo học bài", Ngọc Nhi chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, trao học bổng cho học sinh P.Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa ẢNH: MINH HẢI

Lặng lẽ dõi theo buổi trao học bổng từ hàng ghế cuối, bà Nguyễn Thị Thanh (65 tuổi, là bà ngoại của em Trương Nguyễn Bảo Ngọc, lớp 3A4 Trường tiểu học Quang Trung) xúc động khi thấy các đơn vị quan tâm, chia sẻ khó khăn cho cháu ngoại của bà. "Sau khi bố cháu Ngọc mất, mấy mẹ con cháu về ở với tôi. Mẹ cháu thì công việc không ổn định, lúc làm thêm việc này lúc việc khác, tôi thì ngày càng già yếu nên lo cho các cháu học hành cũng vất vả. Phần quà hôm nay của Báo Thanh Niên và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành rất quý giá với gia đình tôi. Cảm ơn các đơn vị đã quan tâm những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn như chúng tôi", bà Thanh nói.

Thay mặt nhà trường, bà Trần Thị Nụ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đơn vị tài trợ. Bà nhấn mạnh những suất học bổng trao đúng thời điểm đầu năm học mới là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực cho các em vững bước đến trường.

Tiến sĩ Bùi Quang Trung, Giám đốc truyền thông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trao học bổng cho HS tại P.Quang Trung, tỉnhThanh Hóa ẢNH: MINH HẢI

Đồng hành tại buổi trao học bổng, ông Mai Thế Trị, Phó chủ tịch UBND P.Quang Trung, cho biết sự đồng hành, hỗ trợ của Báo Thanh Niên và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành với 100 em HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường là điều rất quý giá, đúng thời điểm. "100 em HS hôm nay nhận học bổng, mỗi em một hoàn cảnh khác nhau, nhưng điều chung nhất là cả chính quyền địa phương và Báo Thanh Niên, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đều mong muốn các em vượt qua khó khăn, không để vì hoàn cảnh mà phải nghỉ học. Vì vậy, học bổng Nguyễn Thái Bình phần nào góp thêm động lực để các em cố gắng. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi gửi lời cảm ơn tới Báo Thanh Niên, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã có việc làm ý nghĩa và nhân văn vì cộng đồng", ông Trị phát biểu.

100 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng đã được đại diện Báo Thanh Niên và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trao tặng đến tay HS có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Thanh Hóa ẢNH: MINH HẢI

150 SUẤT HỌC BỔNG ĐẾN VỚI HỌC SINH TỈNH N INH B ÌNH

Tiếp đó, tại tỉnh Ninh Bình, 150 suất học bổng Nguyễn Thái Bình (50 suất, mỗi suất 1 triệu đồng; 100 suất, mỗi suất 500.000 đồng) đã được trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Phong Doanh.

Tiến sĩ Bùi Quang Trung, Giám đốc truyền thông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trao học bổng cho HS xã Phong Doanh (tỉnh Ninh Bình) ẢNH: MINH HẢI

Em Hoàng Thị Trà My (lớp 8 Trường THCS Phong Doanh) bày tỏ tại buổi trao học bổng: "Em với các bạn được nhận học bổng hôm nay đều có hoàn cảnh khó khăn. Đầu năm học cũng phải mua nhiều thứ để phục vụ việc học, số tiền học bổng trao tặng em sẽ đưa cho mẹ để mẹ mua đồ dùng học tập cho em ạ. Em hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi, không phụ lòng quan tâm của các cô, các chú ạ".

Bà Tưởng Thị Minh Trang, Trưởng thôn Bình Thượng, xã Phong Doanh, cho biết trong thôn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sự quan tâm, chia sẻ từ Báo Thanh Niên và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là điều rất ý nghĩa, thiết thực khi năm học mới vừa bắt đầu.

Khép lại đợt trao học bổng, ông Ngô Ngọc Quang, Phó chủ tịch UBND xã Phong Doanh, khẳng định: "Học bổng Nguyễn Thái Bình là hoạt động ý nghĩa trong việc chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đó là sự chia sẻ, niềm yêu thương, sự động viên thiết thực, giúp các em cảm nhận được sự chăm lo của xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau".