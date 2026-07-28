Báo Thanh Niên trao học bổng Nguyễn Thái Bình tại Quảng Trị

Tại Đồn biên phòng Triệu Vân, Báo Thanh Niên đã trao 11 suất học bổng Nguyễn Thái Bình (3 triệu đồng/suất) cho các học sinh đang được đơn vị nhận đỡ đầu trong chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng".

Trong số các em nhận học bổng có Nguyễn Thị Thanh Giang (xã Triệu Cơ), học sinh Trường THPT Vĩnh Định. Năm 2024, sau bài viết của Thanh Niên phản ánh hoàn cảnh gia đình, bạn đọc đã hỗ trợ em 30 triệu đồng. Nhận học bổng lần này, Giang xúc động cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực học tập để không phụ lòng các nhà hảo tâm.

Trong 3 ngày từ 24 - 26.7, đoàn công tác của Hội Nhà báo VN cũng đã đến nhiều địa phương tại Quảng Trị (các xã Cam Lộ, Cam Hiếu, Triệu Cơ, Hướng Hiệp, Nam Hải Lăng…) để trao nhiều phần quà có giá trị khác như nhà tình nghĩa, xe đạp, phòng máy tính và học bổng… cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh.

Đại diện Báo Thanh Niên trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho các em nhỏ Ảnh: THANH LỘC

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo VN, cho biết các hoạt động tri ân, vì cộng đồng luôn được Hội duy trì bằng nhiều hình thức thiết thực. Chương trình năm nay có sự đồng hành của nhiều cơ quan báo chí như Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Đại biểu Nhân dân, Báo Thanh Niên, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ cùng Tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia VN và Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí VN, với tổng kinh phí trên 2 tỉ đồng.

Đại diện Hội Nhà báo VN và Báo Thanh Niên trao học bổng Nguyễn Thái Bình tại Đồn biên phòng Triệu Vân Ảnh: THANH LỘC

Đoàn công tác cũng dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.