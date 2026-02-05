'Thầy giáo hot boy' Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu 'ở ẩn' 6 năm bất ngờ quay trở lại

"Tạm biệt phiên bản cũ, tái cấu trúc lại cuộc đời"

Chia sẻ với PV Thanh Niên, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu cho biết: "Giai đoạn trước khi dừng lại khoảng một năm, tôi bắt đầu có những cảm xúc rất kỳ lạ. Có những ngày, sáng nào tỉnh dậy, câu hỏi đầu tiên cũng là: "Rồi hôm nay chẳng lẽ lại tiếp tục giống hôm qua?". Tôi vẫn đi làm, vẫn đi quay, vẫn nhận được những tràng pháo tay... nhưng bên trong là một sự mệt mỏi và trống rỗng khó tả. Đáng sợ nhất là cảm giác "vô hồn" trước những thứ từng là niềm vui. Điện thoại báo tiền vào tài khoản, tôi chỉ nhìn nó như những con số vô nghĩa. Có những dự án được mọi người khen ngợi, tôi chỉ thấy sao thật nhạt nhòa".

"Đó là lúc tôi nhận ra, không phải công việc cũ không tốt. Những năm tháng làm diễn giả là một thời thanh xuân rực rỡ mà tôi luôn biết ơn và trân trọng. Tôi đã sống rất thật với nó. Nhưng con người là một dòng chảy không ngừng lớn lên. Đến một lúc, chiếc áo danh phận cũ dù rất đẹp nhưng đã trở nên quá chật chội so với sự trưởng thành của tâm hồn bên trong. Những mục tiêu cũ đã hoàn thành sứ mệnh của nó và không còn nuôi dưỡng được cảm xúc của tôi nữa. Tôi gọi đó là "rạn vỡ bản sắc". Nó giống như con rắn đến mùa phải lột da. Lớp da cũ đã từng bảo vệ nó rất tốt, nhưng nếu cứ cố giữ lấy thì con rắn sẽ chết. Quá trình lột da rất đau đớn, trầy xước và cần sự ẩn mình yên tĩnh", tiến sĩ Hiếu kể tiếp.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu cho biết đã "ở ẩn" suốt 6 năm ẢNH: NVCC

Và tiến sĩ Hiếu cho hay đã mất 6 năm để "lột da", để tạm biệt phiên bản cũ và tái cấu trúc lại cuộc đời. "Sự biến mất của tôi là một cuộc di cư vào bên trong để tìm lại chính mình ở một tầng sâu hơn", tiến sĩ Hiếu lý giải về quãng thời gian 6 năm không xuất hiện trên truyền thông.

Cũng theo tiến sĩ Hiếu, câu chuyện của bản thân không phải là cá biệt, mà là một lát cắt điển hình của con người sống ở thời đại này.

"Tôi tin rằng rất nhiều người đang rơi vào "rạn vỡ bản sắc" vì lý do chúng ta đang sống quá xa bản thể của mình vì áp lực phải "diễn" theo những khuôn mẫu thành công được lập trình sẵn. Trong nửa đầu cuộc đời, không ít người sống theo một kịch bản chung: phải giàu, phải có địa vị, phải được ngưỡng mộ… chứ không phải sống cho chính mình. Áp lực đồng trang lứa, đặc biệt qua mạng xã hội, khiến cảm giác thua kém bị khuếch đại, buộc con người khoác lên những "vai diễn" hào nhoáng mang tên thành đạt, hạnh phúc, hoàn hảo. Khi mải mê xây dựng hình ảnh bên ngoài mà bên trong rỗng tuếch, sự sụp đổ là điều khó tránh khỏi", tiến sĩ Hiếu cho hay.

Tiến sĩ Hiếu cho biết bản thân có cuộc "chuyển pha", từ sống cho người khác xem sang sống cho mình cảm nhận ẢNH: NVCC

"Sống cho người khác xem" chuyển sang "sống cho mình cảm nhận"

Tiến sĩ Hiếu cho biết 6 năm "biến mất" giúp anh nhận ra bản thể của mình không phải là một "ngôi sao ồn ào", mà là người hướng nội tìm thấy năng lượng trong tĩnh lặng. Khi hiểu điều đó, bản thân không còn ghen tị với sự náo nhiệt bên ngoài, sẵn sàng "thua" trong cuộc đua danh tiếng để "thắng" trên hành trình tìm về sự tự tại. "Với tôi, hạnh phúc đến từ phòng làm việc nhỏ, những trang sách, chiêm nghiệm và những giai điệu chữa lành do chính mình sáng tác, đó mới là thành công bền vững", tiến sĩ Hiếu chia sẻ.

Trong cuộc trò chuyện, tiến sĩ Hiếu cho biết trong những năm "ở ẩn" đã từng rơi vào trầm cảm. PV thắc mắc: "Là một tiến sĩ tâm lý, là người đi dạy bản lĩnh cho người khác, chẳng lẽ những kiến thức đó không giúp anh "miễn nhiễm" trước những áp lực này?".

Tiến sĩ Hiếu chia sẻ rằng học vị hay vai trò chuyên gia không phải "kim bài miễn tử" trước nỗi đau. Tiến sĩ Hiếu nói: "Kiến thức tâm lý thuộc về lý trí, trong khi mất mát và đau buồn lại thuộc về cảm xúc, thứ không dễ nghe lời lý trí. Dù hiểu rõ cơ chế sinh học, kỹ thuật tự chữa lành, tôi vẫn bị nhấn chìm bởi nỗi đau mất mẹ. Thậm chí, chiếc áo "chuyên gia" còn trở thành gánh nặng, buộc mình phải tỏ ra mạnh mẽ và đánh mất quyền được yếu đuối như một con người bình thường"

Tiến sĩ Hiếu nói: "Chính nhờ sự "bất lực" tạm thời đó giúp học được bài học lớn nhất. Là trước khi làm thầy, phải học làm người. Tôi phải can đảm cởi bỏ chiếc áo chuyên gia chật chội kia ra, chấp nhận mình chỉ là một người trần mắt thịt, cũng biết đau, biết khóc. Và khi lý trí chấp nhận "thất bại" để tôi "ôm lấy cảm xúc" của chính mình".

"Đâu là bước ngoặt để tiến sĩ trở lại?", PV hỏi. Tiến sĩ Hiếu trả lời: "Trong những đêm dài mất ngủ triền miên tôi nhớ câu nói của Carl Jung ( bác sĩ tâm thần học, nhà tâm lý học Thụy Sĩ - PV): "Một cái cây không thể vươn ngọn chạm đến thiên đường nếu rễ chưa từng cắm sâu vào địa ngục". Kể từ giây phút đó, tôi bắt đầu thay đổi tâm thế. Từ kháng cự đau khổ chuyển sang trân trọng, từ việc xem trầm cảm là kẻ thù chuyển thành xem đó là một người thầy. Khi tâm thế thay đổi, bộ rễ của tôi không còn sợ hãi bóng tối địa ngục nữa, mà bắt đầu hút lấy dưỡng chất từ chính nỗi đau để hồi sinh. Và đó là lúc, tôi thực sự bắt đầu hành trình quay trở lại".

So với 6 năm trước, tiến sĩ Hiếu cho biết từng sống theo "hệ dopamine", chạy theo thành tích, danh hiệu và những phần thưởng ngắn hạn, rực rỡ nhưng nhanh tàn, để lại sự kiệt sức. Sau giai đoạn "ở ẩn" và đối diện chính mình, đã chuyển sang "hệ serotonin", nghĩa là sống chậm, bình an, làm điều mình yêu thích và không còn uốn mình theo kỳ vọng xã hội.

"Nếu trước đây là sưởi ấm bằng cỏ khô bùng cháy chóng tàn, thì hiện tại là những thanh gỗ cháy chậm, bền và ấm sâu. Đó là cuộc "chuyển pha" từ sống cho người khác xem sang sống cho mình cảm nhận, cũng là lý do tôi chọn cái tên: Hiếu Serotonin", tiến sĩ Hiếu chia sẻ.

Sau 6 năm "ẩn mình" chiêm nghiệm và chưng cất triết lý sống, tiến sĩ Hiếu cho biết đã gửi gắm toàn bộ hành trình hồi sinh của mình vào cuốn sách sắp ra mắt "Người cầm đèn trong đêm mưa". Theo tiến sĩ Hiếu, đây không chỉ là một cuốn sách, mà là ngọn đèn nhỏ được thắp lên từ những năm tháng trong bóng tối, nhằm soi lối cho những ai, nhất là người trẻ, đang loay hoay tìm đường ra.

"Cảm giác chông chênh, hoang mang không phải là dấu chấm hết, mà là tín hiệu cho thấy tâm hồn đang lớn lên. Giống như hạt mầm phải nứt vỏ mới nảy lộc, hãy kiên nhẫn với giai đoạn đau đớn ấy. Đừng chạy theo áp lực đồng trang lứa hay gồng mình để "ổn" trong mắt người khác, mà hãy cho phép bản thân dừng lại, nghỉ ngơi, lắng nghe chính mình. Khi hiểu mình là ai và sống đúng với bản chất, sự tự tại sẽ dần xuất hiện", tiến sĩ Hiếu nhắn gửi.