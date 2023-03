Thầy giáo ở Hà Tĩnh kể lại chuyện bị kẻ xấu rượt đuổi, chặn xe, cướp tiền

Chặn ô tô cướp tiền, hành hung thầy giáo

Liên quan vụ thầy giáo Trần Đức Hải, giáo viên Trường THPT Kỳ Lâm (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị kẻ xấu tấn công, cướp tiền khi trên đường đi dạy học về, PV Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với thầy Hải vào sáng nay (9.3).



Thầy Hải sau khi bị tấn công, cướp tiền TÂN KỲ

Trao đổi với chúng tôi, thầy Hải cho biết, vào khoảng 17 giờ ngày 1.3, sau giờ dạy học buổi chiều, thầy Hải điều khiển ô tô để về nhà cách trường khoảng hơn 35 km. Khi đang lưu thông trên QL12C, đoạn qua địa phận xã Kỳ Tân (H.Kỳ Anh), thầy Hải bất ngờ thấy một nam thanh niên đi xe máy lao lên phía trước lạng lách, tìm cách chặn đầu xe.

"Khi bị chặn xe, tôi đã cố thủ trong xe nhưng tên cướp rất manh động, đập phá xe. Kẻ này còn lao lên nắp capo để đạp kính chắn gió, chửi bới yêu cầu tôi phải mở cửa. Lúc đó tình huống cấp bách, tôi buộc phải ra ngoài chứ không sẽ tiếp tục bị phá xe", thầy Hải nhớ lại.

Khi xuống khỏi xe, tên cướp yêu cầu thầy Hải đưa cho mình 1 triệu đồng. Trong ví chỉ còn 900.000 đồng, thầy Hải đã đưa toàn bộ số tiền cho nghi can cướp. "Tên cướp tiếp tục yêu cầu tôi đưa thêm tiền. Tôi bảo không còn tiền nữa thì bị tên cướp đấm liên tiếp vào mặt khiến máu mũi tôi chảy ra. Thời điểm này, có một số người đi đường chứng kiến nhưng không ai vào hỗ trợ cho tôi", thầy Hải kể.

Cướp tiền rồi đi mua bia nhậu

Sau sự việc, thầy Hải lên xe đi về nhà thì tiếp tục bị tên cướp vượt lên chặn xe lần thứ 2. Lần này, kẻ cướp yêu cầu thầy Hải đưa điện thoại nhưng thầy Hải đã kịp giấu dưới thảm để chân trên ô tô.

Thấy xe của thầy Hải có camera hành trình, tên cướp giật mạnh khiến camera rơi xuống ghế phụ. Khi đang đôi co với nghi can cướp, một đồng nghiệp dạy học ở cùng trường với thầy Hải đi ngang qua nhìn thấy nên tìm cách giải vây.



"Khi đồng nghiệp của tôi đang nói chuyện với tên cướp thì tôi lập tức lái ô tô bỏ chạy. Tuy nhiên, hắn tiếp tục bám đuổi, chặn đầu xe lần thứ 3 và yêu cầu phải đưa thêm tiền. Tôi đề nghị anh ta chạy theo xe mình đến nhà người quen để vay tiền và người này đồng ý. Tôi cố tình lái xe thật nhanh để tên cướp không theo kịp nên mới thoát nạn. Sau đó, tôi lái xe đến bệnh viện để chữa trị vết thương và trình báo sự việc cho công an".

Nguyễn Văn Hợi tại cơ quan điều tra TÂN KỲ

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an H.Kỳ Anh phối hợp Công an xã Kỳ Tân và Công an xã Lâm Hợp (H.Kỳ Anh) nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt nghi can cướp. Đến tối cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ nghi can chặn đường, cướp tiền của thầy Hải là Nguyễn Văn Hợi (31 tuổi, ngụ xã Lâm Hợp).

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Hợi khai nhận, sau khi cướp tiền của thầy Hải, nghi can đã dùng số tiền cướp được vào quán tạp hóa ven đường mua bia rồi ghé nhà người quen nhậu. Công an H.Kỳ Anh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hợi để điều tra về tội cướp tài sản.

Theo thầy Hải, suốt hơn 15 năm đi dạy học xa nhà, đây là lần đầu tiên bản thân gặp phải tình trạng bị kẻ xấu chặn đường cướp tiền.