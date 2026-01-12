Thấy khói ắt phải có lửa

Theo đó, quốc hội Nhật có thể bị giải tán vào ngày 23.1 tới và cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn sẽ diễn ra 2 tuần sau đó.

Chừng nào bà Takaichi chưa chính thức xác nhận thì mọi thông tin vẫn chỉ là đồn thổi. Tuy nhiên một khi đã thấy khói thì không thể bỏ qua khả năng có lửa. Hơn nữa, Thủ tướng Takaichi hiện có nhiều lý do và lợi ích hơn là cần và đủ để có thể làm việc ấy.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae Ảnh: REUTERS

Thông thường, ở Nhật Bản người lên cầm quyền không phải sau tổng tuyển cử thường tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn để củng cố cương vị cầm quyền của mình thông qua lá phiếu của cử tri. Thắng cử là sự hậu thuẫn chính trị quyết định nhất để có thể cầm quyền thành công. Phần lớn những người tiền nhiệm của bà Takaichi ở Nhật Bản lên cầm quyền theo quy trình và cách thức như bà đều đã hành động như vậy.

Ngoài nhu cầu về được hợp pháp hóa cương vị quyền lực, bà Takaichi cần phải nhanh chóng có được thế đa số lớn hơn và ổn định hơn trong quốc hội thì mới có thể thành công thúc đẩy các chính sách của mình. Liên minh cầm quyền của bà Takaichi hiện chỉ chiếm đa số tối thiểu trong quốc hội, tức là rủi ro rất lớn.

Hơn nữa, càng trì hoãn thì càng có nguy cơ tâm lý cử tri chuyển biến bất lợi. Hiện nữ Thủ tướng có được mức độ tín nhiệm cao và sự tán đồng cao cho chính sách kinh tế nên triển vọng thắng cử sáng sủa. Lửa chắc đã được bắt đầu nhen nhóm lên chính vì thế.