Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Góc nhìn

Thấy khói ắt phải có lửa

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
12/01/2026 14:36 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae không xác nhận hay phủ nhận và đảng Dân chủ Tự do (LDP) cũng không biểu lộ gì nhưng truyền thông nước này đã loan tin nữ thủ tướng sẽ sớm tuyên bố giải tán quốc hội để tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn.

Theo đó, quốc hội Nhật có thể bị giải tán vào ngày 23.1 tới và cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn sẽ diễn ra 2 tuần sau đó.

Chừng nào bà Takaichi chưa chính thức xác nhận thì mọi thông tin vẫn chỉ là đồn thổi. Tuy nhiên một khi đã thấy khói thì không thể bỏ qua khả năng có lửa. Hơn nữa, Thủ tướng Takaichi hiện có nhiều lý do và lợi ích hơn là cần và đủ để có thể làm việc ấy.

Thủ tướng Takaichi Sanae có thể giải tán quốc hội Nhật Bản trước thời hạn - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Ảnh: REUTERS

Thông thường, ở Nhật Bản người lên cầm quyền không phải sau tổng tuyển cử thường tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn để củng cố cương vị cầm quyền của mình thông qua lá phiếu của cử tri. Thắng cử là sự hậu thuẫn chính trị quyết định nhất để có thể cầm quyền thành công. Phần lớn những người tiền nhiệm của bà Takaichi ở Nhật Bản lên cầm quyền theo quy trình và cách thức như bà đều đã hành động như vậy.

Ngoài nhu cầu về được hợp pháp hóa cương vị quyền lực, bà Takaichi cần phải nhanh chóng có được thế đa số lớn hơn và ổn định hơn trong quốc hội thì mới có thể thành công thúc đẩy các chính sách của mình. Liên minh cầm quyền của bà Takaichi hiện chỉ chiếm đa số tối thiểu trong quốc hội, tức là rủi ro rất lớn. 

Hơn nữa, càng trì hoãn thì càng có nguy cơ tâm lý cử tri chuyển biến bất lợi. Hiện nữ Thủ tướng có được mức độ tín nhiệm cao và sự tán đồng cao cho chính sách kinh tế nên triển vọng thắng cử sáng sủa. Lửa chắc đã được bắt đầu nhen nhóm lên chính vì thế.

Tin liên quan

Diện mạo mới cho đảng cầm quyền Nhật Bản

Diện mạo mới cho đảng cầm quyền Nhật Bản

Sau 3 năm tại vị, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio không tái ứng cử làm Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu chọn lãnh đạo đảng này vào tháng 9 tới.

Nhật Bản và Trung Quốc xoa dịu lẫn nhau

Trung Quốc đáp trả Nhật Bản về Đài Loan, cấm xuất khẩu hàng lưỡng dụng

Khám phá thêm chủ đề

Nhật Bản Takaichi bầu cử sớm Tổng tuyển cử Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận