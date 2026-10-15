Từ ngày 14.9 đến 13.10.2026, tổng đài Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM tiếp nhận khoảng 1.700 - 1.800 cuộc gọi mỗi ngày, có thời điểm lên đến 2.000 cuộc, tăng khoảng 20% so với mức hoạt động bình quân trước đó. Đó là thông tin từ Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM về tình hình tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu trong một tháng qua, khi thời tiết mưa gió tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn trong sinh hoạt.

Nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM tiếp nhận cuộc gọi từ người dân. Lượng cuộc gọi đến tổng đài tăng khoảng 20% trong thời gian từ ngày 14.9 đến 13.10.2026. ẢNH: CÔNG KHỞI

Thấy người bị điện giật giữa vùng ngập, đừng vội lao vào cứu: Bác sĩ chỉ cách xử trí an toàn

Thạc sĩ Nguyễn Trọng Hiển, Trưởng khoa Điều hành, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, cho biết lượng cuộc gọi tăng do nhiều nguyên nhân, trong đó có các vấn đề sức khỏe liên quan đến giao mùa, bệnh theo mùa và những sự cố do mưa gió gây ra như điện giật, trơn trượt, tai nạn sinh hoạt.

Theo ông Hiển, từ ngày 14.9, trung tâm ghi nhận 70 trường hợp tai nạn sinh hoạt qua các cuộc gọi, trong đó có 9 trường hợp liên quan đến điện giật.

Điện giật giữa vùng nước ngập, đừng vội lao vào cứu

Trước nguy cơ tai nạn điện giật trong mùa mưa, các bác sĩ cảnh báo việc ứng cứu không đúng cách có thể khiến người cứu gặp nguy hiểm, đặc biệt khi nạn nhân nằm giữa vùng nước ngập.

Bác sĩ Đồng Ngọc Hiền, Khoa Cấp cứu ngoài bệnh viện, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, cho biết khi xảy ra điện giật trong vùng nước ngập, không loại trừ khả năng nguồn điện đang rò rỉ ra môi trường xung quanh.

"Điện giật xảy ra trong vùng nước ngập thì vùng nước có thể đang bị rò điện. Khi chúng ta bước vào ngay thì chúng ta có thể bị điện giật tiếp theo", bác sĩ Hiền cảnh báo.

Bác sĩ Đồng Ngọc Hiền - Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, khuyến cáo người dân không vội vàng tiếp cận nạn nhân điện giật khi hiện trường chưa bảo đảm an toàn. ẢNH: CÔNG KHỞI

Theo bác sĩ Hiền, khi phát hiện người bị điện giật, điều đầu tiên cần làm là đánh giá mức độ an toàn của hiện trường, xác định nguy cơ từ nguồn điện trước khi tìm cách tiếp cận nạn nhân.

Nếu khu vực xung quanh nạn nhân khô ráo, người cứu có thể cân nhắc sử dụng vật liệu cách điện phù hợp để tách nạn nhân khỏi nguồn điện, nhưng chỉ khi có thể thực hiện an toàn. Biện pháp cần ưu tiên vẫn là ngắt nguồn điện từ vị trí an toàn.

Đặc biệt, với trường hợp nạn nhân nằm giữa vùng nước ngập nghi nhiễm điện, người dân tuyệt đối không vội vàng bước xuống nước để cứu người.

Bác sĩ Hiền khuyến cáo người ứng cứu cần đứng ở nơi khô ráo, giữ khoảng cách với khu vực nguy hiểm. Nếu có thể ngắt nguồn điện từ vị trí an toàn thì nhanh chóng thực hiện; ngược lại, không tự ý tiếp cận nguồn điện hoặc vùng nước nghi nhiễm điện.

Các chuyên gia lưu ý, khi xảy ra sự cố điện giật, dù đã ngắt nguồn điện hay chưa, người dân vẫn cần nhanh chóng kêu gọi sự trợ giúp từ những người xung quanh, đồng thời liên hệ lực lượng cứu nạn, cứu hộ qua số 114 hoặc cấp cứu y tế qua số 115 để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Nếu chưa thể cô lập nguồn điện an toàn, cần thông báo cho đơn vị điện lực hoặc lực lượng chức năng. Chỉ tiếp cận và sơ cứu nạn nhân khi hiện trường đã được xác định an toàn, tránh xảy ra thêm thương vong.

Sơ cứu đúng cách, chủ động phòng ngừa tai nạn

Theo bác sĩ Đồng Ngọc Hiền, sau khi hiện trường được bảo đảm an toàn, việc sơ cứu cần căn cứ vào tình trạng cụ thể của nạn nhân.

Trường hợp nạn nhân bất tỉnh, không thở bình thường, người cứu cần nhanh chóng gọi cấp cứu 115 và tiến hành hồi sinh tim phổi bằng ép ngực, kết hợp thổi ngạt nếu đã được hướng dẫn và có khả năng thực hiện.

Với nạn nhân còn tỉnh táo, vẫn thở bình thường hoặc bất tỉnh nhưng còn thở, người cứu cần theo dõi tình trạng và thực hiện các biện pháp sơ cứu phù hợp trong thời gian chờ nhân viên y tế đến hiện trường.

Nếu nạn nhân bị bỏng, có thể làm mát vùng bỏng bằng nước sạch chảy nhẹ, sau đó che phủ bằng băng gạc phù hợp. Trường hợp nghi ngờ chấn thương, đặc biệt là tổn thương cột sống, cần hạn chế di chuyển để tránh làm tình trạng nghiêm trọng hơn.

Đối với người bất tỉnh nhưng còn thở bình thường, có thể cân nhắc đặt nằm nghiêng an toàn nhằm hạn chế nguy cơ chất nôn hoặc dịch tiết tràn vào đường thở. Tuy nhiên, cần đánh giá nguy cơ chấn thương trước khi thay đổi tư thế nạn nhân.

Đáng lưu ý, ngay cả khi nạn nhân đã tỉnh táo và không có biểu hiện bất thường, vẫn cần được nhân viên y tế kiểm tra. Bởi điện giật có thể gây rối loạn nhịp tim, tổn thương thần kinh hoặc bỏng sâu mà những dấu hiệu ban đầu chưa biểu hiện rõ.

Bên cạnh việc trang bị kỹ năng ứng cứu, chủ động bảo đảm an toàn hệ thống điện cũng là giải pháp quan trọng để phòng ngừa tai nạn trong mùa mưa. Đặc biệt, khi nước có nguy cơ tràn vào nhà, người dân cần ưu tiên xử lý nguồn điện trước khi di dời tài sản.

Nhân viên ngành điện TP.HCM kiểm tra hệ thống điện, hướng dẫn người dân các biện pháp bảo đảm an toàn điện trong mùa mưa. ẢNH: CÔNG KHỞI

Ông Đoàn Quốc Tuấn, Đội trưởng Đội Vận hành lưới điện, Công ty Điện lực Thủ Đức, TP.HCM, khuyến cáo khi nước có dấu hiệu tràn vào nhà, người dân cần ngắt CB (aptomat) hoặc cầu dao tổng nếu có thể thao tác từ vị trí an toàn.

Sau khi đã bảo đảm an toàn nguồn điện, người dân mới tiến hành di dời đồ dùng, thiết bị lên cao nhằm hạn chế hư hại do ngập nước.

"Không được sử dụng tay ẩm ướt để rút ổ cắm hoặc đụng vô thiết bị điện của mình", ông Tuấn lưu ý.

Trong trường hợp cầu dao, thiết bị điện hoặc khu vực tiếp cận đã bị ngập, ẩm ướt, người dân không nên tự ý thao tác mà cần liên hệ đơn vị điện lực để được hỗ trợ xử lý.

Mưa ngập có thể làm đảo lộn sinh hoạt, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến sinh kế của nhiều gia đình. Nhưng giữa những bộn bề ứng phó, an toàn tính mạng vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Chủ động phòng ngừa nguy cơ rò điện, không mạo hiểm khi cứu người và biết cách xử trí đúng khi xảy ra sự cố là những điều cần thiết để hạn chế tai nạn đáng tiếc trong mùa mưa.