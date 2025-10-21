Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thầy thuốc trẻ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ

Liên Châu
Liên Châu
21/10/2025 08:08 GMT+7

Hội Thầy thuốc trẻ VN, Tỉnh đoàn Nghệ An và các đơn vị đồng hành đã triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo) tại Nghệ An.

Hơn 50 bác sĩ, dược sĩ và tình nguyện viên y tế từ các bệnh viện T.Ư và địa phương đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân, đặc biệt ưu tiên các hộ nghèo, gia đình chính sách, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và trẻ em.

Thầy thuốc trẻ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11 tại Nghệ An

ẢNH: HỘI THẦY THUỐC TRẺ VN

Dịp này, đoàn đã trao tặng 1.000 phần quà cùng các thiết bị y tế cơ bản cho 2 trạm y tế xã (máy siêu âm cầm tay, máy đo huyết áp, máy điện tim, tủ thuốc…) và hỗ trợ một phần sinh kế cho các hộ dân bị thiệt hại nặng, với tổng nguồn lực huy động hơn 730 triệu đồng. Tham gia cùng đoàn bác sĩ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá cao tinh thần xung kích, nhân ái của đội ngũ thầy thuốc trẻ.

Tại Bệnh viện K (Hà Nội), GS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc bệnh viện, Phó chủ tịch Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư, cùng ban lãnh đạo quỹ đã hỏi thăm và hỗ trợ 235 triệu đồng cho 235 người bệnh ung thư hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng, thiệt hại bởi cơn bão số 10 và 11 vừa qua. Ngoài ra, Bệnh viện K đã dành 300 triệu đồng hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng sau bão.

Tin liên quan

Thầy thuốc nhân dân Phạm Văn Dũng hết lòng vì bệnh nhi, đồng nghiệp

Thầy thuốc nhân dân Phạm Văn Dũng hết lòng vì bệnh nhi, đồng nghiệp

Hơn 36 năm công tác và cống hiến trong ngành y, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Dũng (61 tuổi), Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân năm 2024.

Khám phá thêm chủ đề

Thầy thuốc bão lũ khắc phục hậu quả bão lũ Bệnh viện k Bộ Y tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận