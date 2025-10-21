Thầy thuốc trẻ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ

Hơn 50 bác sĩ, dược sĩ và tình nguyện viên y tế từ các bệnh viện T.Ư và địa phương đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân, đặc biệt ưu tiên các hộ nghèo, gia đình chính sách, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và trẻ em.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11 tại Nghệ An ẢNH: HỘI THẦY THUỐC TRẺ VN

Dịp này, đoàn đã trao tặng 1.000 phần quà cùng các thiết bị y tế cơ bản cho 2 trạm y tế xã (máy siêu âm cầm tay, máy đo huyết áp, máy điện tim, tủ thuốc…) và hỗ trợ một phần sinh kế cho các hộ dân bị thiệt hại nặng, với tổng nguồn lực huy động hơn 730 triệu đồng. Tham gia cùng đoàn bác sĩ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá cao tinh thần xung kích, nhân ái của đội ngũ thầy thuốc trẻ.

Tại Bệnh viện K (Hà Nội), GS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc bệnh viện, Phó chủ tịch Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư, cùng ban lãnh đạo quỹ đã hỏi thăm và hỗ trợ 235 triệu đồng cho 235 người bệnh ung thư hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng, thiệt hại bởi cơn bão số 10 và 11 vừa qua. Ngoài ra, Bệnh viện K đã dành 300 triệu đồng hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng sau bão.