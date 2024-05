Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức bỏ lỡ cơ hội, đội CAHN không thể bảo vệ được ngôi vương

T IẾN L INH MẤT OAN BÀN THẮNG

Trận làm khách trên sân Hòa Xuân gặp CLB Quảng Nam thuộc vòng 20 V-League diễn ra chiều qua (21.5) được xem là cơ hội không thể tốt hơn để CLB Bình Dương duy trì sự đeo bám quyết liệt với đội đầu bảng Nam Định. Tuy nhiên, trong ngày trở về "mái nhà xưa" Hòa Xuân, HLV Lê Huỳnh Đức đã không thể giúp đội bóng của mình đạt được kết quả như ý. Đội bóng đất Thủ cho thấy phong độ phập phù, có thể đá hay trước đối thủ mạnh nhưng lại thi đấu không tốt khi gặp đội bị đánh giá thấp hơn. Đồng thời, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức cũng nối dài chuỗi trận toàn thua trên sân khách lên con số 5, khi nhận thất bại 1-2 trước CLB Quảng Nam.

Tiến Linh (22) bị từ chối 1 bàn thắng dẫn tới CLB Bình Dương thua Quảng Nam 1-2 Đông Nghi

Trận đấu giữa CLB Quảng Nam và CLB Bình Dương có tình huống gây tranh cãi ở hiệp 2, khi Tiến Linh đánh đầu đưa bóng vượt qua vạch vôi, nhưng bàn thắng không được công nhận. "Bàn thắng rất rõ ràng. Trọng tài biên có góc nhìn tốt nhưng bàn thắng của chúng tôi không được công nhận. Một bàn thắng có thể thay đổi rất nhiều thứ. Nếu chúng tôi có bàn thắng gỡ hòa thì áp lực sẽ đè nặng lên đội Quảng Nam và tinh thần của các cầu thủ CLB Bình Dương được đẩy lên cao. Nếu có bàn gỡ hòa sớm, tôi nghĩ là CLB Bình Dương có cơ hội thắng CLB Quảng Nam", HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ sau trận.

Với trận thua trước đội bóng xứ Quảng ở vòng 20, CLB Bình Dương vẫn giậm chân tại chỗ ở vị trí nhì bảng với 33 điểm. Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức bỏ lỡ cơ hội để có thể áp sát CLB Nam Định (39 điểm) trên bảng xếp hạng V-League. Trong khi đó, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vươn lên chiếm vị trí được xem là an toàn, đứng thứ 8 với 26 điểm.

LPB ANK HAGL VƯỢT KHÓ , CAHN HỤT HƠI

CLB LPBank HAGL đã bị ngắt mạch bất bại khi để thua CLB Hà Nội ở vòng đấu 19. Nhưng ngay sau đó, đội bóng phố núi đã lấy lại tinh thần và chơi quật khởi trước CLB Hà Tĩnh đang có phong độ khá tốt. Dù bị dẫn bàn trước nhưng đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành đã xuất sắc lội ngược dòng và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 trước đội chủ sân Hà Tĩnh. Chiến thắng này giúp CLB LPBank HAGL có 25 điểm, tiến một bước lớn trong cuộc đua thoát khỏi vị trí phải thi đấu play-off quyết định suất xuống hạng. Việc LPBank HAGL giành chiến thắng ở vòng 20 cũng khiến cho cuộc cạnh tranh ở nhóm dưới V-League càng trở nên kịch tính hơn, khi các đội đang so kè nhau quyết liệt với khoảng cách điểm số rất nhỏ. CLB Hà Tĩnh sau thất bại ở vòng 20 đứng trước tình cảnh khá nguy hiểm khi rơi xuống vị trí thứ 12 với 24 điểm.

Đội CAHN thất bại trận thứ 2 liên tiếp

Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội (CAHN) dường như đã không còn là chính mình sau khi HLV Kiatisak rời đi kể từ sau vòng 18. Đội bóng ngành công an đã thua CLB TP.HCM với tỷ số 1-2 trên sân Thống Nhất ở vòng 20. HLV Trần Tiến Đại nhận thất bại thứ 2 liên tiếp, đều trên sân khách (thua 1-4 trước CLB Bình Dương ở vòng 19). Một dấu hỏi lớn được đặt ra với hệ thống phòng ngự của CLB CAHN. Từ sân Bình Dương đến sân Thống Nhất, các cầu thủ phòng ngự của đội bóng ngành công an đều chơi lóng ngóng và mắc lỗi trực tiếp để dẫn đến bàn thua. Thất bại ở vòng 20 khiến CLB CAHN bị hụt hơi trong cuộc đua vô địch V-League, khi đang đứng thứ 4 với 31 điểm.

Ở trận đấu còn lại của ngày thi đấu 21.5, CLB Hà Nội đánh bại CLB Thanh Hóa với tỷ số 2-1. Qua đó, đội bóng thủ đô vươn lên vị trí thứ 5 với 30 điểm.