Thấy trứng có hiện tượng này, bạn hãy vứt ngay lập tức!

Bỏ qua dấu hiệu trứng hỏng này có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm, Bộ Nông nghiệp Mỹ khuyến cáo.

Trứng bị nhiễm vi khuẩn nguy hiểm có thể khiến bạn bị nhiễm độc nặng nếu dùng.

Mặc dù hầu hết mọi người sẽ khỏi bệnh do thực phẩm nhiễm khuẩn gây ra trong một thời gian ngắn, nhưng một số người có thể phát triển các vấn đề sức khỏe mạn tính, nghiêm trọng hoặc thậm chí đe dọa tính mạng, theo một báo cáo về an toàn trứng do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) công bố, theo Best Life.

Vì vậy, mọi người cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn đơn giản khi xử lý trứng và nhận biết các dấu hiệu trứng hỏng.

Vậy gặp dấu hiệu trứng hỏng thì nên vứt trứng đi. Nên làm gì để giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm độc thực phẩm nặng?

Nếu nhận thấy lòng trắng có màu hồng hoặc màu ngọc trai, hãy vứt đi

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), bạn nên vứt trứng ngay lập tức nếu nhận thấy lòng trắng trứng có màu "hồng hoặc màu ngọc trai". Sự thay đổi màu sắc hoặc ánh kim, dù chỉ một chút, có thể cho thấy sự hư hỏng do vi khuẩn Pseudomonas. Đây là loại trứng hỏng thường gặp nhất và việc tiêu thụ trứng bị nhiễm vi khuẩn này có thể dẫn đến nhiễm độc thực phẩm, các chuyên gia cho biết, theo Best Life.

Trứng hỏng do nhiễm khuẩn Pseudomonas cũng có thể gây ra những thay đổi đáng chú ý khác.

Nghiên cứu lưu ý, ngoài màu ánh hồng, trứng hư còn tạo ra các mùi hôi khác nhau như mùi chua, mốc hoặc mùi trái cây. Đôi khi cũng có thể xuất hiện màu xanh lục, lòng trắng trứng hóa lỏng, trở nên xơ và hình thành một lớp vảy màu trắng rồi chuyển màu nâu trên lòng đỏ, theo Best Life.





Tuy nhiên, không phải tất cả các sự thay đổi màu sắc đều không an toàn.

Lòng trắng trứng đục là dấu hiệu trứng rất tươi. Lòng trắng trứng trong suốt là dấu hiệu trứng đã già.

Màu sắc của lòng đỏ có màu vàng khác nhau tùy vào chế độ ăn uống của gà. Nếu gà ăn nhiều sắc tố thực vật màu vàng cam, lòng đỏ sẽ có màu vàng đậm hơn, các chuyên gia cho biết thêm.

Ngoài ra, nếu có một chút nhỏ màu đỏ trong trứng là điều bình thường. Các chuyên gia của USDA lưu ý, các đốm máu là do vỡ một hoặc nhiều mạch máu nhỏ trong lòng đỏ vào thời điểm rụng trứng. Chứ không phải trứng không an toàn.

Xử lý trứng thế nào để an toàn?

Có thể tránh bị nhiễm khuẩn bằng cách thực hiện một số biện pháp phòng ngừa an toàn.

Tuân thủ các biện pháp xử lý an toàn có thể giúp giảm thiểu nguy cơ. Theo tiến sĩ Deana R. Jones, nhà nghiên cứu công nghệ thực phẩm tại USDA, nên trữ lạnh trong tủ lạnh, nên rửa tay và ngăn ngừa lây nhiễm chéo.

Tiến sĩ Jones khuyên nên bảo quản trứng trong hộp và cất bên trong tủ lạnh, không cất ở cửa tủ lạnh. Ngoài ra, nên hạn chế mở và đóng cửa tủ lạnh để duy trì nhiệt độ đồng đều từ 7 độ C trở xuống, điều này có thể làm giảm nguy cơ hư hỏng trứng, theo Best Life.